Karin Bojs: Färska fakta om en sjukare värld

Folk dör – faktiskt varannan människa – av rökning, högt blodtryck, högt blodsocker och för många kilo kroppsvikt. Även knark skördar allt fler dödsoffer, liksom krig och terrorism.

Så kan tillståndet för världens hälsa beskrivas enligt den senaste statistiken, publicerad av medicintidskriften The Lancet i fredags.

Låter det mörkt? Ja, men det är en del av verkligheten i vår tid.

Medier anklagas ibland för att sprida en alltför negativ bild av tillståndet i världen.

En del opinionsbildare och författare skördar i stället stora framgångar genom att göra tvärtom, och framhålla allt som blir bättre.

Hans Rosling är det mest namnkunniga exemplet i vårt land.

Jag uppskattade verkligen Hans Rosling. Han var alltid mycket respektfull och uppmuntrande. En gång, när några tidigare chefer på DN trampade snett i en fråga, gick han till kraftfullt försvar för mig.

Han har sagt mycket klokt om global hälsa, särskilt om kampen mot infektionssjukdomar, såsom nyttan av vaccin.

Men även solen har sina fläckar. Den som förlitar sig för mycket på Roslings världsbild kan lätt få en skev bild av världens utmaningar. I synnerhet när det gäller klimatfrågan.

För att få koll på klimatfrågan är det bättre att helt skippa Roslings och gå till bästa möjliga källa, nämligen till FN:s klimatpanel IPCC. Där finns sammanfattningar som vem som helst kan läsa (i svensk översättning på Naturvårdsverkets hemsida) med hänvisningar till publicerad vetenskaplig forskning.

Och för att få koll på utvecklingen av världens hälsotillstånd, är det bäst att gå raka vägen till den statistik som publiceras årligen i medicintidskriften The Lancet under rubriken The Global Burden of Disease och är finansierad av Hans Roslings vänner Bill och Melinda Gates stiftelse.

De färska siffrorna är långtifrån bara rosenskimrande, utan ger en hel del anledning till oro. Med The Lancets egna ord: "en akut varningssignal om en ömtålig och fragmenterad värld".

Tidigare år har statistiken pekat mot att världens befolkning blir allt friskare och allt mer långlivad. Men nu börjar kurvorna plana ut. I vissa länder ökar dödligheten. (Ja, jag känner till att alla människor dör förr eller senare, men i hälsostatistik används begreppet "dödlighet" för att beskriva hur många som dör under ett år. Kalla det "förtida dödlighet" om det känns bättre!)

Medellivslängden i världen har ökat med 7,4 år – från 65,6 till 73, räknat från 1990 till 2017. I vissa länder, till exempel Bosnien-Hercegovina, Burundi och Sverige, handlar det till största delen om att friska år har tillkommit. Men i exempelvis Bahrain handlar hela ökningen om år tillbringade i sjukdom.

År 1950 dog mer än vart femte barn i världen före sin femårsdag. Denna barnadödlighet har minskat kraftigt. Vaccin mot barnsjukdomar, såsom mässling, är en del av förklaringen. Men fortfarande dör vart tjugonde barn i världen innan det har hunnit fylla fem år.

För vuxna klättrar nya faktorer upp på listan över de viktigaste riskfaktorerna för sjukdom och död. (Man räknar sjukdom och död i så kallade DALY, på svenska "funktionsjusterade levnadsår".)

På topp-tre-listan placerar sig numera i nämnd ordning högt blodtryck, rökning och högt blodsocker.

På fjärde plats som riskfaktor ligger fetma. I nästan alla världens länder ökar frekvensen av fetma, med miljontals dödsfall till följd.

Sedan år 1990 har också tillkommit uppskattningsvis 245,9 miljoner nya fall av ryggont, 995,4 miljoner nya fall av huvudvärk, 258,2 miljoner nya fall av depression och 22,9 miljoner nya fall av diabetes.

Allt enligt veckans Lancet. Inte perfekta data, sådana finns inte, men de bästa fakta som går att uppbringa.

Självklart ska vi glädjas åt framstegen i världen. Men det är dumt att yvas och tro att allt bara blir bättre. Den som tar till sig fakta från de bästa källorna vet att verkligheten är betydligt mer sammansatt.