Karin Bojs: Ideologi skymmer fakta om klimatet

Bättre sent än aldrig, skulle man kunna säga, med tanke på att övertygande fakta om den pågående klimatförändringen har funnits tillgängliga i minst två decennier.

Men jag har bitit mig i tungan och inte raljerat över att de låter sig påverkas av en ovanligt varm sommar i deras egna hemtrakter, hellre än av långa mätserier från hela jorden som professionella forskare sammanställer.

Det mänskliga psyket är nu en gång funtat så. Att världen håller på att bli varmare är lättare att acceptera om det råkar vara ovanligt varmt hemma just i dag. Och fakta om klimatet är extra svåra att ta in om de strider mot förutfattade meningar, och inte minst mot politisk ideologi.

I senaste numret av den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS har en grupp forskare från Pennsylvania testat 2.400 personer med olika politisk uppfattning. Undersökningen är utförd i USA, och försökspersonerna delades in i ”konservativa ”som stödjer Republikanerna och ”liberaler” som stödjer Demokraterna.

De fick i uppdrag att tolka ett diagram som rymdstyrelsen Nasa har konstruerat, över hur mycket isen i Norra ishavet minskade mellan åren 1982 och 2013.

De konservativa klarade uppgiften betydligt sämre. Bara 60,8 procent av dem gav en korrekt tolkning av diagrammet, jämfört med 73,9 procent av de liberala.

Nästa steg var att forskarna satte ihop sina försökspersoner i nätverk. Där fick de titta på varandras resultat och korrigera sina egna om de ville det.

I några av nätverken visades Demokraternas och Republikanernas partisymboler. Där blev försökspersonerna marginellt bättre på att läsa av Nasas diagram korrekt, om de fick ta del av andras resultat.

Det gäller oavsett vad det är för väder ute, och oavsett vilket parti vi hade tänkt oss att rösta på i valet.

Men i nätverken där det inte visades några partisymboler blev resultaten kraftigt förbättrade. Nästan 90 procent av de konservativa lyckades tolka Nasas kurva korrekt, när de hade fått ta del av andras resultat utan att ha någon politisk etikett på dem.

Fakta fick tala, och de kunde bortse från ideologi och förutfattade meningar.

En sak som krånglade till kurvan i studien, är att isens avsmältning varierar från år till år. År 2012 var det rekordlite is, år 2013 något mer.

Men den långsiktiga trenden är solklar. Isen i Norra ishavet minskar kraftigt. Inom ett par veckor kommer vi att nå miniminivån för i år. Den kommer inte att bli lika lite is som i september 2012, men det kommer att bli en bra bit under genomsnittet 1991–2010.

Isen i Arktis är en indikator på vad som händer med klimatet. Om vi ska se till temperaturen i stället kan vi gärna lyfta blicken från vårt närområde och titta på globala data. Till exempel på Nasas mätserie GISS som börjar år 1880 och är redovisat till och med juli i år. Då ser vi att temperaturen har ökat nästan 1,5 grad Celsius.

Men det är bara landtemperaturen. 90 procent av den extra värmen som människans utsläpp av växthusgaser orsakar tas upp av världshaven. När vattnet blir varmare utvidgas det och havsytan stiger. Även smältande is på Grönland, i Antarktis och andra glaciärer bidrar till havsytehöjningen.

För några dagar sedan presenterades en stor sammanställning av hur mycket havsytan har höjts sedan 1993. I genomsnitt 3,1 millimeter om året under de uppmätta 25 åren, visar slutsatserna från vad som kallas World Climate Researach Programme's Grand Challenge on Regional Sea Level and Coastal Impacts. Men mätningarna visar också att havsytehöjningen accelererar för varje år, för närvarande med 0,1 millimeter per år.

Så ser fakta ut, enligt de bästa vetenskapliga undersökningar och sammanställningar som går att uppbringa.

Det gäller oavsett vad det är för väder ute, och oavsett vilket parti vi hade tänkt oss att rösta på i valet.