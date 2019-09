Karin Bojs: Kämpa för max 1,5 grader men planera för 2

”Lyssna inte på mig, lyssna på forskarna”, sa Greta Thunberg när hon talade i amerikanska kongressen häromdagen. Och så slängde hon fram IPCC:s rapport om 1,5 grader.

Den rapporten kom förra hösten, en tjock lunta om den samlade vetenskapen, baserad på tusentals studier, sammanställda av ett stort antal forskare.

IPCC-rapporten beskriver hur en global uppvärmning på 1,5 grader visserligen innebär allvarliga konsekvenser, men ändå är väldigt mycket bättre än en uppvärmning på 2 grader.

Skillnaden handlar bland annat om hur mycket havsytan kommer att höjas, och därmed hur många som kommer att drabbas av svåra översvämningar, om extrema värmeböljor, om häftiga skyfall och torka. Om människors och djurs hälsa, om tillgång på livsmedel och dricksvatten, om syrehalt, försurning och livet i haven. Och om priset för att hantera alla dessa problem.

IPCC utfärdar inte rekommendationer, utan beskriver rätt och slätt det vetenskapliga kunskapsläget.

Det så kallade Parisavtalet är däremot ett politiskt dokument. Där lovar nästan alla världens länder att uppvärmningen ska hålla sig ”långt under (well below) 2 grader” och helst begränsas till 1,5 grader. Det avtalet togs fram vid FN:s klimatkonferens 2015.

I veckans nummer av Science gör en grupp forskare en uppdatering om 1,5-gradersmålet. Huvudförfattare är korallforskaren Ove Hoegh-Guldberg på University of Queensland i Australien. Han och hans medförfattare slår fast att det blir mycket billigare att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med att åtgärda alla skador som annars kommer att drabba människor, samhällen och ekosystem under de kommande årtiondena.

Att hejda uppvärmnningen är helt enkelt ett måste för mänskligheten, ”a Human Imperative”, skriver forskargruppen. Och det är bråttom. Akut. Urgent.

Just detta, att det är så bråttom, är en bärande del av budskapet när Greta Thunberg och andra unga klimataktivister i miljontal demonstrerar på gatorna. De har alldeles rätt. I kalla siffror har vi med vår nuvarande nivå på utsläpp drygt åtta år på oss att bränna av hela den återstående kolbudgeten för hela mänskligheten. Om vi ska ha en hyfsad chans att klara 1,5-gradersmålet.

Det senaste årtiondet har vi redan passerat en grads uppvärmning jämfört med 1800-talet. Nu i somras – juni, juli och augusti – var den globala medeltemperaturen drygt 1,1 grader varmare än på 1800-talet.

Jag har rapporterat om klimatfrågan i Dagens Nyheter i över tjugo år, och jag är innerligt tacksam över att så många äntligen inser allvaret. Att se de unga aktivisternas demonstrationer är överväldigande. Och jag blir lättad när jag ser att tidskriften The Economist, som har så stort inflytande på makthavare, gör omslag på ”Warming stripes”, de röda och blå ränder som forskaren Ed Hawkins har tagit fram, och som så pedagogiskt illustrerar uppvärmningen. Fram till för ungefär tolv år sedan var The Economist närmast att betrakta som klimatförnekare.

Det har verkligen hänt något i opinionen.

Men om vi ska se sanningen i vitögat kommer det troligen inte att räcka. Inte för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Det har gått för långt, systemen är för tröga, det återstår för lite tid.

En del människor med den insikten ger bara upp och struntar i alltihop. Ger sig hän åt domedagsfrossa, hävdar att allt är kört.

Helt fel strategi, om ni frågar mig.

Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man ska ”hoppas på det bästa men planera för det värsta”.

Så ska vi göra, menar jag. Inte bara hoppas, men kämpa för ”det bästa”, det vill säga minsta möjliga uppvärmning. Med politiska beslut, ny teknik, egna livsstilsförändringar ...

Men samtidigt planera för ”det värsta”. Risken är överhängande att vi missar 1,5- graderståget. Vi får ändå inte ge upp. En uppvärmning på 2 grader är ändå bättre än 3 grader, eller rentav ännu mer.