Karin Bojs: Så utvecklades samerna till samer

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

I veckans nummer av Nature publiceras två stora studier med arkeologiskt dna från människor som har levt i Sibirien, Nordamerika och Grönland. Flera av världens allra tyngsta forskare inom fältet har varit delaktiga.

Den ena studien har letts av Eske Willerslev i Köpenhamn, och bland medförfattarna finns Kristian Kristiansen och Karl-Göran Sjögren i Göteborg.

Den andra har letts av David Reich i Boston och Stephan Schiffels i Jena, och på författarlistan finns svenske Pontus Skoglund som nu leder ett forskningsinstitut i London.

Framför allt bidrar de två studierna till nya detaljer om hur Amerika och Grönland först befolkades. Det är känt sedan tidigare att människor under istiden vandrade från Sibirien till ett stort landområde kallat Beringia, som numera ligger under vatten. Från Beringia spred de sig över Amerika när isen började smälta för sådär 15.000 år sedan.

Men den sibiriska grupp som de blivande ursprungsamerikanerna knoppades av från existerar inte i dag. Det beror på Sibiriens egen befolkningshistoria, visar de nya studierna. Så här ligger det till:

1. Norra Sibirien befolkades först för omkring 40.000 år sedan, av en grupp som var ganska nära besläktad med de istidsjägare som gick en mer västlig bana till Europa. Båda grupperna kom förstås från Afrika från början, och passerade via Mellanöstern. En tredje grupp gick från Mellanöstern raka vägen österut, till trakterna av nuvarande Kina och Vietnam.

2. För ungefär 20.000 år sedan anlände ett nytt gäng till Sibirien, nämligen ovan nämnda östasiater. De sammansmälte med de första sibirierna. Människor från denna nya blandning spreds över Berings sund och befolkade så småningom Amerika.

3. För ungefär 10.000 år sedan kom en ny våg från Östasien till norra Sibirien och blandades med dem som nu levde där. Denna mix gav upphov till dagens sibiriska folk.

På den amerikanska sidan utvecklades i olika möten först så kallade paleoeskimåer och senare dagens inuiter, och även de indianska grupper som kallas Na-Dene. Detta kan ni läsa mer om i de två Naturestudierna, och i stora internationella tidningar som New York Times, The Guardian och New Scientist.

Jag tänkte uppehålla mig vid några undanskymda rader i studien av Eske Willerslev, framför allt det som står i en bilaga. Det handlar om samernas historia.

I studien ingår dna från tre kvinnor från begravningsplatsen Levänluhta nära Storkyro i Österbotten. De levde för 1.500 år sedan och ligger genetiskt nära dagens samer.

Tidigare forskning visar att dagens samiska språk utvecklades i södra Finland och Karelen under tidig järnålder, det vill säga ungefär 500 år före Kristus. Därefter, fram till 500-talet efter Kristus, spred sig samisktalande människor till Lappland, samtidigt som de minskade i södra Finland.

På vägen till Lappland inkorporerade samerna två andra språk, som lingvisterna kan se spår av. Plus att de också plockade upp germanska ord. Summa fyra språk.

Även genetikerna ser spår av fyra olika folkgrupper i samernas ursprung: ”De forntida samerna är den enda grupp i vår studie som bara kan modelleras som en fyrvägars blandning, med stenåldersbönder, östliga jägare, herdar från stäppen och tidiga östasiater.”

Att forska på samers tidiga historia kan vara kontroversiellt, bland annat på grund av hur det tidiga 1900-talets rasbiologer betedde sig. Till Naturestudien har därför bifogats ett intyg, där Klemetti Näkkäläjärvi, forskare och tidigare ordförande i finska sameparlamentet, uttrycker sitt stöd.

Den juridiska frågan om ursprungsfolk är också en orsak till motstånd mot forskningen. Men den frågan handlar om när den svenska staten koloniserade samiska områden, och ska inte blandas ihop med vems förfäder som först var på plats.

För vi är blandningar, allihopa – oavsett om vi kommer från majoritetsbefolkningar, ursprungsfolk eller andra minoriteter.

Läs fler texter av Karin Bojs. Till exempel den här om hur vilda bin flyger in mera pengar.