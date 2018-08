Klimatforskare: 2017 det tredje varmaste året som uppmätts

Jordens långsiktiga uppvärmning fortsätter, enligt havs- och atmosfärinstitutets årliga rapport State of the Climate.

Fjolåret är det tredje varmaste året som uppmätts sedan mitten av 1800-talet, då de moderna mätningarna inleddes. Medeltemperaturen var marginellt lägre än under rekordåren 2016 och 2015.

2017 är dock det varmaste året som uppmätts där de höga temperatuerna inte varit kopplade till väderfenomenet El Niño, enligt rapporten. I flera länder, bland annat Spanien, Bulgarien, Mexiko och Argentina, var medeltemperaturen under 2017 rekordhög.

I Puerto Madryn i Argentina visade termometern vid ett tillfälle 43,5 grader, vilken är den högsta temperatur som hittills uppmätts så långt söderut. Samtidigt hade Turbat i Paktistan en rekordvarm maj månad med en medeltemperatur på 53,5 grader.

Värmens konsekvenser syns på flera platser, menar forskarna bakom rapporten.

Under 2017 var Arktis istäcke 8 procent mindre än vad det genomsnittligen varit tidigare år. Det är den minsta area som uppmätts sedan man började ta satellitbilder av området för 37 år sedan. I vissa områden i Arktis har temperaturerna under 2017 varit uppemot 4 grader högre än tidigare års medeltemperatur.

Med smältande isar har också havsnivåerna stigit. 2017 uppmättes den högsta havsnivån sedan mätningarna startade 1993. Nivån var då 7,2 centimeter högre än 1993 års genomsnitt.

Haven blir också varmare, enligt rapporten. Fjolårets yttemperaturer var något lägre än vad de var 2016 men det handlar ändå om en långsiktig uppvärmning, menar forskarna.

De varmare haven har haft en stor inverkan på världens korallrev. Flera av dem är drabbade av så kallad korallblekning, vilket innebär att de mikroalger som lever inuti korallerna dör och att korallerna därmed förlorar både sin färg och sin näringskälla.

Under en treårsperiod, fram till maj 2017, drabbades korallreven av den mest utbredda blekningen hittills, enligt rapporten.

– Det är otroligt egentligen, hur de här rekordtemperaturerna har kunnat påverka havens ekosystem på det här sättet, säger Gregory Johnson, oceanograf vid NOAA, till The Guardian.

Samtidigt som jordens uppvärmning ser ut att fortsätta ökade utsläppen av växthusgaser under 2017, visar rapporten. Det gäller framförallt utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid.

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären var under 2017 omkring 405 ppm (parts per million), vilket är 2.2 ppm högre än under 2016 och den högsta koncentration som har uppmätts.

