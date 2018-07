Varje år får mellan fem och tio barn i Sverige ponsgliom eller DIPG. Det är en sällsynt tumör som drabbar en del av hjärnstammen som kontrollerar bland annat andning och hjärtslag. Tumören växer snabbt och går inte att operera. Behandlingen som ges, strålning i kombination med cytostatika, kan bara bromsa sjukdomen, inte bota den. De flesta barn dör inom två år.

De senaste åren har det spridits historier i både traditionella och sociala medier om barn från hela världen med DIPG som har åkt till Clínica 0–19, som även verkar under namnet The Institute of Interventional Oncology (IDOI), i Mexiko för att ta del av en experimentell behandling. Det finns också svenska barn som behandlas eller har behandlats på kliniken.

Men trots berättelser om barn som ska ha blivit mycket bättre saknas belägg för att behandlingen har effekt. Läkarna varken delar med sig av detaljer om behandlingen eller publicerar sina resultat. Det betyder att andra forskare och läkare inte kan utvärdera om behandlingen är effektiv eller inte – och, om den skulle vara det, lära sig av kliniken för att kunna behandla barn i det egna landet.

Både svenska och internationella experter har kritiserat klinikens hemlighetsmakeri. Till exempel har svenska Barncancerfonden försökt få kontakt med kliniken för att ta reda på mer om behandlingen, men utan att lyckas. Den australiska organisationen Cure Brain Cancer Foundation har till och med erbjudit sig att finansiera en expert på den här typen av hjärntumör att besöka kliniken och utvärdera dess metoder. Efter en initial kontakt för flera månader sedan har organisationen fortfarande inte lyckats ordna ett besök, berättar man för DN i ett mejl. Klinikens läkare har tidigare sagt att de i stället prioriterar att behandla patienter.

Svenska patienter kan få vård utomlands betald om det saknas alternativ i Sverige. Men eftersom det inte finns några belägg för att behandlingen har effekt i de här fallen får patienterna själva betala. Kostnaden kan uppgå till flera miljoner kronor.

Nu har den amerikanska forskaren, bröstcancerkirurgen och vetenskapsbloggaren David Gorski granskat den mexikanska klinikens behandlingar på sajten Science Based Medi­cine. Han är mycket kritisk till de mexikanska läkarnas agerande.

David Gorski har under många år granskat och skrivit om den kontroversiella Burzynski-kliniken i Texas, USA. Vid kliniken behandlas cancerpatienter med en icke godkänd behandling som aldrig har bevisats ha effekt. David Gorski säger att han påmindes om Burzynski-kliniken när han läste om kliniken i Mexiko.

– Jag började läsa patientberättelser och såg många likheter med historier från Burzynski-patienter: påståenden om bättre resultat än andra behandlingar, påståenden om att patienter ska ha blivit botade, insamlingskampanjer och berättelser om familjer som sålt sina hus för att ha råd med behandlingen, säger David Gorski till DN.

Gorski är inte expert hjärntumörer hos barn, men är van att granska gränslandet av vetenskap och tveksamma behandlingar. Ju mer han läste, desto mer övertygad blev han om att kliniken höll på med något tvivelaktigt. Det finns till exempel ingen publicerad forskning om metoden som läkarna i Mexiko använder. Det pågår en studie vid ett amerikanskt forskningsinstitut för att avgöra om metoden är säker. Studien är tillfälligt pausad, men i den används bara ett cancerläkemedel och inte elva olika som vid Clínica 0–19 i Mexiko.

– Läkarna är hemlighetsfulla, de avslöjar inte sin behandlingsmetod och de publicerar ingenting, inte ens de mest grundläggande överlevnadsdata. Allt detta är varningstecken, säger David Gorski.

Barn med den här hjärntumören har en dålig prognos. Medianöverlevnaden är nio månader. Många av barnen som behandlas på kliniken i Mexiko har levt längre än så. Det är inte förvånande, förklarar han.

– När läkare säger att överlevnaden är nio månader pratar de om medianöverlevnad. Det betyder att hälften lever längre än så och hälften lever kortare. Det kommer även att finnas de som lever klart längre än så. Det är ovanligt att barn med DIPG lever längre än två år efter diag­nos, men det är inte så ovanligt att det är bevis för att behandlingen fungerar.

De tar flera hundra tusen dollar betalt för en rad behandlingar som det inte finns några tydliga bevis för.

Eftersom läkarna inte delar med sig finns det inget sätt i dag att säga om barnen lever längre på grund av behandlingen eller något annat.

– I stället tar de flera hundra tusen dollar betalt för en rad behandlingar som det inte finns några tydliga bevis för. Det snällaste vi kan säga är att vi inte vet om behandlingarna fungerar eller inte. Det är väldigt oetiskt att de inte gör en klinisk prövning för att ta reda på det, säger han.

Efter att David Gorskis texter hade publicerats på bloggen har kliniken skrivit på sin hemsida att man inte håller med om flera påståenden. DN har varit i kontakt med kliniken, som hänvisar till uttalandet på hemsidan och en fråga-svar-sida, men som inte vill svara mer specifikt på DN:s frågor. Kliniken uppger att läkarna presenterade sina samlade erfarenheter av behandlingen på en konferens tidigare i våras och att man planerar att publicera mer inom kort, men man har varken lagt ut eller skickat presentationen.

Mexiko har en mindre strikt lagstiftning och därför finns det många kliniker i landet som erbjuder både konventionella och alternativa behandlingar utan evidens. David Gorski tror inte att myndigheterna kommer att agera mot kliniken.

– Men det behövs information baserad på vetenskap och evidens för att bemöta alla anekdoter som finns där ute. Det finns inga bevis för den här behandlingen, men kliniken kommer att fortsätta ta emot alla pengar föräldrarna kan samla in, säger David Gorski.

Han poängterar flera gånger att han inte kritiserar föräldrarna för att de söker efter behandlingsmöjligheter.

– Föräldrar med ett döende barn är sårbara. De vill så klart göra vad de kan för att rädda sitt barn eller förlänga barnets liv. Jag kan förstå hur de tänker, men de blir utnyttjade, säger han.