Rymdsonden Insight landade på planeten Mars den 26 november och tanken är att sonden ska studera rörelser inne i planeten för att förstå hur jorden och andra planeter i vårt solsystem skapades.

Två känsliga sensorer på sonden har fångat upp ljudet av en vind som blåser på mars. Ljudet är enligt Nasa det första från Mars som det mänskliga örat kan höra.

– En sak som vi dedikerat vårt uppdrag till är att mäta rörelser på Mars, och naturligtvis inkluderar det rörelser orsakade av ljudvågor, säger Bruce Banerdt.

https://twitter.com/NASAInSight/status/1071089359795904513

Nasa uppskattar hastigheten för vinden till mellan 5 och 7 meter per sekund. Vilket enligt SMHI klassas som svag vind på jorden.

Under en presskonferens på fredagskvällen presenterade Nasa de nya ljudupptagningarna och astronomen Don Banfield sade att ljudet påminner om att sitta ute under en blåsig sommardag, rapporterat The Guardian.

– Det är så det skulle låta om man satt inne i rymdsonden Insight på Mars, säger han.

Enligt Nasa har ljudet uppstått när vinden blåst mot rymdsondens solpaneler och skapat vibrationer i hela sonden. Ljudet av vinden togs upp både av en lufttryckssensor inne i Insight och av en seismometer på utsidan av sonden.

Seismometern är i nuläget placerad på utsidan av Insight men ska så småningom ställas ner på Mars yta för att mäta av planetens seismologiska vibrationer.

Ljudets frekvens är väldigt låg på grund av den tunna atmosfären på mars, som nästan uteslutande består av koldioxid.

