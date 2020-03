Lokala insatser mycket viktigare än reseförbud för att hejda smittspridning

Den 23 januari isolerade de kinesiska myndigheterna elvamiljonerstaden Wuhan. Men det var inte tillräckligt för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset.

– Reseförbudet från Wuhan fördröjde bara exporten av smittade till resten av världen med några dagar. Det fanns redan så många smittade i andra kinesiska städer med bra förbindelser till utlandet. Så även om spridningen bromsades något var exporten redan stor, säger Betz Halloran, professor i biostatistik och epidemiologi vid University of Washington och Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle.

Även senare reserestriktioner, som när många länder och flygbolag förbjöd eller begränsade resor till och från hela Kina i början av februari, hade en måttlig effekt. Beräkningar som Betz Halloran har gjort tillsamman med en grupp forskare från olika universitet i Italien, Kina och USA visar att om det internationella resandet gick ned med 40 procent blev smittspridningen till resten av världen uppskjuten med några dagar. Minskade resandet med 90 procent blev spridningen fördröjd med upp till två veckor. Men utan andra åtgärder skulle den effekten inte bli långvarig.

– Det absolut viktigaste är att begränsa smittspridningen lokalt med många olika åtgärder, som tidig upptäck, isolering av smittade, att hålla avstånd till varandra, säger Betz Halloran.

Forskarna har använt datormodeller för virusspridning med detaljerad daglig information om flygtrafik och befolkning i runt 200 länder. Resultaten är publicerade i tidskriften Science.

Utan lokala åtgärder i Wuhan skulle effekten av reserestriktionerna försvinna på bara några veckor, även om resandet gått ner med 90 procent, visar forskarnas beräkningar. Med måttliga insatser på plats – som handtvätt och isolering, som minskar smittspridningen med 25 procent – skulle den internationella spridningen dämpas, och kulmen för epidemin i Kina komma i slutet av juni istället för i slutet av april. En sådan förskjutning gör epidemin lättare att hantera, eftersom vården inte löper samma risk att bli överbelastad.

Hade smittspridningen i Wuhan kunnat minskas till hälften skulle det inte bli någon kulmen alls i Kina, enligt modellen. Antalet nya sjuka i Kinas andra provinser skulle hållas på ett jämn och låg nivå, mindre än en per tusen invånare per dag, och antal exporterade fall skulle vara färre än tio per dag.

Men även en fördröjning på bara några dagar kan väl vara värdefullt?

– Ja, fördröjningar är bra. Men de kan inte stoppa epidemin. Och vi har visat att förbud mot resor inte åstadkommer så mycket som att minska och hindra smittspridning mellan människor lokalt, säger Betz Halloran.

