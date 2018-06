Många av de mest kända psykologiexperimenten är felaktiga

Lägg en marshmallow på bordet framför en fyraåring, och säg till henne att om hon väntar med att äta upp den kommer hon att få ytterligare en om en kvart. Hur länge hon lyckas hålla sig visar hur stora hennes chanser är att må bra i framtiden och lyckas i livet.

Om du vill bli mindre stressad och få mer auktoritet och framgång på jobbet finns det ett enkelt knep: Ställ dig som Wonderwoman, med huvudet högt, händerna i sidorna och fötterna brett isär i två minuter.

Och det beryktade Stanfordexperimentet från 1971, där en grupp studenter fick spela fångar och fångvaktare i universitetets källare, visar hur en social miljö snabbt kan förvandla vanliga, hyggliga människor till sadistiska översittare.

Har du hört talas om experimenten och litar du på resultaten? Gör inte det. De är tre av många exempel på känd och omskriven psykologiforskning som inte har hållit för en närmare granskning.

Hur länge en fyraåring kan avstå från en marshmallow för att få ytterligare en senare är inte ett mått på hur framgångsrik hon kommer att bli. Foto: Best Shot Factory/REX

Idén bakom marshmallowstestet var att självkontroll är en avgörande egenskap för framgång. Psykologen Walter Mischel och hans medarbetare gjorde försöket i lite olika varianter med barn från en förskola på Stanforduniversitetet runt 1970. Senare följde de upp en del av barnen för att se hur de presterat i skolan, hur de hanterade stress och frustration, om de led av fetma och liknande. I en vida omtalad och citerad artikel publicerad 1990 drog forskarna slutsatsen att graden av självkontroll i väntan på ytterligare en marshmallow som barn var ett bra sätt att förutsäga hur framgångsrik en person blir när hon växer upp.

– Forskarna var ute efter att hitta en unik, enskild faktor som avgör hur livet kommer att bli. Deras tillvägagångssätt var typiskt för hur psykologistudier gjordes då. De kontrollerade inte för några andra faktorer, säger Tyler Watts vid New York University.

Hans forskargrupp gjorde om försöket med en mycket större och mer heterogen grupp av barn, från olika delar av USA och från familjer med varierande etnisk bakgrund, ekonomiska förutsättningar och utbildningsnivå. Bland barn vars mödrar saknade universitetsexamen medförde varje extra minut de hade lyckats avstå från en godsak som fyraåringar att de fick ett lite bättre resultat på nationella prov när de var 15. Men när barnens familjebakgrund, resultat från intelligenstest när de var fyra och ett halvt år och miljön i hemmet där de växte upp vägdes in försvann effekten nästan helt och hållet.

– Man kan lätt föreställa sig att barn med närvarande och engagerade föräldrar också får lättare att prestera bra längre fram, säger Tyler Watts.

Resultaten, som publicerades i tidskriften Psychological Science, har fått stor uppmärksamhet, och tolkats på olika sätt. Somliga har sett dem som belägg för att barn med goda genetiska förutsättningar lyckas bra i livet, precis som sina föräldrar. Andra har dragit slutsatsen att de är en effekt av att barn i socialt och ekonomiskt utsatta familjer har lärt sig att de måste passa på när något gott erbjuds då de aldrig kan lita på att chansen kommer igen, och därför klarar testet sämre.

– Vårt mål var aldrig att identifiera en enda faktor som förklaring. Förmodligen är effekten en kombination av alla dessa saker. Utifrån vår studie kan man inte riktigt säga att det bara är miljö eller bara gener, säger Tyler Watts.

Gustav Nilsonne vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet i Solna tycker att Tyler Watts studie är uppmuntrande.

– Den visar ju att vetenskapens självkorrigerande funktioner ibland fungerar som det är tänkt, säger han.

Han är just nu på en konferens ordnad av Society for the Improvement of Psychological Science (samfundet för förbättring av psykologisk vetenskap) i staden Grand Rapids i Michigan i USA. För några år sedan deltog han i den största granskningen någonsin av resultat från psykologisk forskning. 270 forskare från hela världen försökte upprepa 100 studier som publicerats i tre ansedda psykologiska tidskrifter. Bara 39 av studierna klarade kontrollen.

Problemet är större än så. Många etablerade och välkända resultat som det står om i alla läroböcker i psykologi har visat sig vara fel.

Det beryktade Stanfordexperimentet från 1971, där en grupp studenter fick spela fångar och fångvaktare i universitetets källare, är ett exempel på forskningsfusk. Både fångar och fångvaktare spelade teater. Foto: PrisonExp.org

Ibland rör det sig om rent forskningsfusk. Stanfordexperimentet är ett exempel. Historien om hur snabbt allting urartade när studenterna som var fångvaktare blev sadistiska monster samtidigt som fångarna drevs till psykisk kollaps, och hur det till slut var psykologen Philip Zimbardos flickvän som fick honom att avbryta det planerade tvåveckorsförsöket efter bara sex dagar, har berättats i otaliga filmer, böcker och tv-serier. Men den stämmer inte. Fångvaktarna fick instruktioner om hur de skulle bete sig, och fången som stod för det mest berömda sammanbrottet har berättat att han spelade teater eftersom han behövde komma därifrån för att få tid att plugga till sin slutexamen.

Troligen hör sådant fusk till ovanligheterna. Ett betydligt större problem är att forskare använder felaktiga metoder, och själva omedvetet påverkas av sina hypoteser när de tolkar data.

– Det är bra forskare som försöker göra bra forskning, och de tror att de gör någon slags vetenskaplig hypotesprövning, men sättet de gör statistiska test på leder till resultat som inte längre betyder det som vi vill att de ska betyda, säger Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läkare i tv-serien Grey's Anatomy använder maktposer för att förbereda sig för viktiga operationer. Men de har ingen biologisk effekt. Foto: Nicole Wilder

Hon har granskat publicerade studier i experimentell nationalekonomi, och sett liknande problem där som inom psykologin. Anna Dreber Almenberg och hennes medarbetare kunde också visa att ämnet för världens näst mest sedda Ted-föredrag inte håller: Vårt kroppsspråk definierar inte vilka vi är, och så kallade maktposer påverkar varken vårt stresspåslag eller vår benägenhet att ta risker.

– Den ursprungliga studien bygger på resultat från bara 42 deltagare. Med fem gånger så många försökspersoner hittade vi i princip ingenting. Och varför tror vi att två minuter med armarna utbredda leder till högre testosteron, lägre nivåer av stresshormonet kortisol och beteendeförändringar? Tror vi verkligen att människan fungerar så?

Att studien inte gick att upprepa väckte olika reaktioner.

– Men förstaförfattaren för den ursprungliga studien har gått ut och sagt: "vi gjorde mycket av det vi nu vet att man inte ska göra i statistiken. Men jag tror inte på maktposer längre, och det tycker jag inte att ni ska göra heller." Det är den helt seriösa inställningen, säger Anna Dreber Almenberg.

Hon hoppas att viljan att förändra och förbättra forskningen som nu finns inom psykologin ska sprida sig till fler fält.

– Det är lätt att skratta åt en del exempel från psykologin, men det finns lika galna studier inom till exempel nationalekonomi och statsvetenskap, och där kan ju konsekvenserna bli att de påverkar policy, säger hon.

Vad kan finns då kvar att lita på från den psykologiska forskningen?

– Visst finns effekter som är starka och trovärdiga. Stroopeffekten är en, alltså att när vi till exempel läser ordet röd skrivet med blå bokstäver tar det lite längre tid att säga vilken färg bokstäverna har. Men generellt har vi alltför många fynd från enstaka studier av låg kvalitet, som inte replikerats men som ändå hålls för sanna, säger Gustav Nilsonne.