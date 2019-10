Maria Gunther: När 100-årsregnet faller varje år

Vi har alltid bosatt oss nära vatten. För att få drickvatten och mat, för att kunna tvätta och vattna, och framför allt för att enkelt kunna transportera oss själva, våra saker och våra varor. Därför har också hamnstäderna alltid varit så strategiskt avgörande. Den som förlorade kontakten med havet förlorade också makten över handel och sjöfart.

Och nu är det just där, närmast havet, som klimatförändringarna slår hårdast. Viktiga hamnstäder som London, New York, Mumbai, New Orleans, Göteborg och Kanton är alla hotade när havsnivåerna stiger.

Det är inte ett dystopiskt framtidsscenario. Det händer redan nu. Klimatpanelen IPCC:s nya specialrapport om haven och planetens frusna delar visar hur allvarligt läget är, med ett starkare språk än forskare brukar använda. Det är virtually certain – praktiskt taget säkert – att ”världshaven har värmts utan avbrott sedan 1970 och tagit upp mer än 90 procent av överskottsvärmen i systemet”, sammanfattar rapportförfattarna forskningsläget. Havet blir surare, varmare och högre. Under förra seklet steg den globala havsnivån med runt 15 centimeter. Nu går höjningen mer än dubbelt så fort: 3,6 millimeter om året, eftersom varmare vatten tar mer plats och isen smälter snabbare på Grönland, Antarktis och andra glaciärer. I Sverige har vi tur då landhöjningen kompenserar för höjningen, men det betyder också att havet stiger ännu snabbare på andra håll.

Även om vi når målet i Parisavtalet, att hålla uppvärmningen jämfört med mitten av 1800-talet väl under två grader till år 2100, kan haven ändå stiga med upp till 60 centimeter till sekelskiftet. Fortsätter utsläppen att öka som i dag kan havsnivån bli mellan 60 och 110 centimeter högre.

Det finns en otäck karta i rapporten. Den visar hur extrema havsnivåer, de som meteorologerna kallar 100-årshändelser eftersom de tidigare bara inträffade en gång per sekel, kan ske varje år redan i mitten av seklet på många håll i världen, med katastrofala följder för kustnära städer och små öar.

Det kommer att ske, även om vi lyckas uppfylla målen i Parisavtalet. Vi måste förbereda oss och anpassa oss, och hjälpa dem som inte har råd att göra det själva. Och samtidigt snabbt få ned våra utsläpp för att hindra att det som fortfarande går att undvika.

Är det något vi bör lära oss av jordens historia är det att inte mixtra med klimatet. Konsekvenserna för haven, djuren, naturen och oss själva när temperaturen förändras har alltid varit drastiska.