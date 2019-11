Maria Gunther: Nej, vi har ingen kosmologisk kris – än

”Ge mig en fast punkt, och jag ska rubba jorden”, ska Arkimedes ha sagt. Ge mig en parameter till, och jag ska förklara hela universum, skulle vara en modern variant.

I förra veckan publicerade tidskriften Nature Astronomy en artikel med rubriken ”Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for cosmology”. Den hamnade lite under radarn då, även för många av oss som följer de stora vetenskapliga tidskrifterna och är intresserade av astronomi. Under radarn, eller i skuggan av de första resultaten från när rymdsonden Voyager 2 lämnade solsystemet efter mer än 40 år i rymden.

Men sedan har artikeln fått mer och mer uppmärksamhet. ”Kosmologisk kris: Vi vet inte om universum är runt eller platt” blev rubriken i tidskriften New Scientist. Aftonbladet drog sig inte för att ta i med storsläggan: ”Ny studie: Universum är inte oändligt” slog de fast redan i rubriken, och fortsatte i ingressen: ”Är universum oändligt? Tanken kan tyckas svindlande. Nu avslöjar en ny studie att universum har ett slut, likt en uppblåst ballong.” Även DN publicerade en artikel om den.

Studien i Nature Astronomy är gjord av bland andra Joseph Silk, professor emeritus vid universitetet i Oxford och en gång i tiden handledare åt svensken Max Tegmark som nu är professor i fysik vid MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA, och en av världens mest citerade forskare. Forskarna presenterar en hypotes: att universum inte är helt platt, som astronomernas mätningar hittills har visat utan kanske mer eller mindre böjt.

Silk och hans kolleger har utgått från några egenheter i resultaten från den europeiska forskningssatelliten Planck., som mäter den kosmiska bakgrundsstrålningen, alltså det äldsta ljuset som finns, som skickades ut när universum bara var 380.000 år gammalt. Egenheterna är kända sedan tidigare. Det nya nu är att forskarna menar att de kan förklaras med att universum är böjt och slutet istället för plant och öppet.

Det krävs komplicerad fysik för att beskriva universums form, men enkelt uttryckt: i ett plant universum kommer två parallella ljusstrålar att fortsätta att vara parallella i all oändlighet. I ett slutet universum kommer de till slut att mötas.

Universums form har egentligen att göra med hur mycket massa och energi det innehåller. Albert Einstein visade i den allmänna relativitetsteorin att tunga himlakroppar kröker rumtiden omkring sig och böjer av ljus, och om det finns tillräckligt mycket massa och energi kommer hela universum att bli böjt. (Som av en händelse publicerades studien i Nature Astronomy precis hundra år efter att de första bevisen för den allmänna relativitetsteorin – att solen böjer av ljuset från stjärnorna, mätt under en solförmörkelse – presenterades för Royal Society i London.)

Silk och hans kolleger föreslår nu att det behövs ytterligare en parameter i modellen som beskriver universum: en som visar hur böjt universum är. Men andra tycker att det är att göra det väl enkelt för sig. Den nuvarande modellen fungerar bra, på många andra sätt. Man kan alltid lägga till en extra parameter när data och observationer inte riktigt stämmer med varandra. Men frågan är vad man lär sig av det? Till slut kan man sitta med en modell med så många parametrar att den skulle kunna beskriva vad som helst.

Deras förklaring skulle också lösa ett problem – avvikelserna i resultaten från Planck – men samtidigt skapa massa nya problem, med alla andra observationer som visar att universum är plant.

Artikeln har väckt en hel del uppmärksamhet inom forskarvärlden. Och sådant är bra, som Jón Gudmundsson, som själv arbetar med Planck-satelliten vid Stockholms universitet, påpekar. Det är nyttigt och nödvändigt att diskutera och ifrågasätta sina slutsatser när det dyker upp data som pekar åt andra håll. Men man måste ta förslagen för vad de är: hypoteser att testa och diskutera, och inte slutgiltiga och bevisade resultat.

Den finns osäkerheter, oklarheter och saker vi inte riktigt förstår med universum, som hur gammalt det egentligen är. En del kan vara mätfel, annat kan vara speciella egenheter hos just vårt universum, och något kan vara helt ny fysik.

Vi kan slänga alla gamla sanningar över bord redan nu. Eller vänta några år till tills vi har mer och säkrare data.

Tids nog kommer vi att få veta – både hur gammalt universum är och vilken form det har. Men tills dess gör vi bäst i att sitta lugnt i båten, och undvika alltför överdrivna slutsatser.

Läs mer: Universums ålder: Det är något som inte stämmer