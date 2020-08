Maria Gunther: Så behåller du förståndet och hälsan på hemmakontoret

Kommer ni ihåg hur det var i mars? När Världshälsoorganisationen WHO förklarade utbrottet av det nya coronaviruset (som då fortfarande var nytt) för en pandemi, folk bunkrade torrjäst, tvål och toapapper, sociala medier fylldes av återskapade klassiska konstverk och sånger från inlåsta familjeorkestrar – och de av oss som hade möjlighet började arbeta hemifrån?

Hur länge trodde vi egentligen att den här märkliga situationen skulle vara då? Några månader, fram till sommaren, till efter semestern – eller året ut och ännu längre?

Kanske var allt lättare att stå ut med och hantera när vi trodde att det bara var för en kortare period, än vad det är nu, när detta ser ut att bli det nya normala, och vi dessutom går mot höst och mörkare tider.

För somliga av oss fanns det förstås en del fördelar med att flytta hem jobbet. Vi lämnade stökiga kontorslandskap och fick mer tid med barn, hem och husdjur. Vi som pendlar slapp dagliga resor till en annan stad, och kunde sova lite längre på morgnarna.

Själv hade jag inte förstått hur mycket jag skulle sakna att småprata med människor jag inte jobbar med dagligen, när jag stötte på dem vid kaffeautomaten eller i lunchrummet, och hur mycket sådana tillfälliga pratstunder påverkade både arbetet och välmåendet.

Det blev lugnare, men också tystare och ensammare. Själv hade jag inte förstått hur mycket jag skulle sakna att småprata med människor jag inte jobbar med dagligen, när jag stötte på dem vid kaffeautomaten eller i lunchrummet, och hur mycket sådana tillfälliga pratstunder påverkade både arbetet och välmåendet. DN:s mat- och krogredaktör Elin Peters beskrev det så fint i ett kåseri för några veckor sedan: ”Samtalen och mötena som inte är schemalagda, har en agenda, där jag spånar vidare på något vardagligt som du säger, får en knäpp idé, sätter ord på en fundering eller testar en tanke.”

Än så länge finns det inte mycket forskning om hur hemarbete under pandemin påverkar oss. Enligt en amerikansk studie, publicerad 2018 i European Journal of Work and Organizational Psychology, påverkas distansarbetares förmåga att klara av stress både av hur mycket de själva kan styra och bestämma över sina arbetsuppgifter och hur känslomässigt stabila de är som personer. Forskare vid universitetet i Zürich, som följer runt 600 arbetstagare i Tyskland och Schweiz, har jämfört hur synen på arbete och välmående tidigt i pandemin har förändrats jämfört med i juni förra året. Resultaten är ännu inte publicerade, men tyder på att deltagarna hade blivit gladare, mer avslappnade och mer engagerade i arbetet, men var mindre hoppfulla inför framtiden. En ännu opublicerad enkätundersökning från universitetet i Amsterdam visar att det är just bristen på sociala kontakter som människor upplever som den främsta nackdelen med att jobba hemifrån.

För att visa hur viktiga relationer med andra är för oss ändrade Världshälsoorganisationen WHO sin vokabulär i slutet av mars, och ersatte uttrycket social distans med fysisk distans. ”Teknik och it och appar har helt förändrat vårt sätt att tänka på social distans”, sa epidemiologen Maria Van Kerkhove vid organisationens presskonferens den 25 mars. ”Vi säger fysisk distans nu, eftersom vi faktiskt pratar om att separera människor fysiskt men hålla ihop dem socialt. Nu har vi sätt att göra det på som vi aldrig har haft tidigare, som sammankopplar människor så att de känner att de fortfarande är delaktiga, och att vi alla för denna kamp tillsammans även om vi är fysiskt separerade.”

På WHO:s webbsida finns en lista med råd om hur vi kan vårda vår psykiska hälsa vid hemarbete, tillfällig arbetslöshet och isolering, när vi inte kan träffa släkt, vänner och kollegor, samtidigt som vi oroar oss för att viruset ska drabba dem och oss själva. Där ingår bland annat att hålla sig uppdaterad men begränsa nyhetskonsumtionen, att ha dagliga rutiner, vårda sina sociala kontakter, hjälpa andra om man kan och vara snäll.

Det kan göra det lättare att behålla både hälsa och förstånd, i väntan på en framtid där vi åter kan träffas på riktigt, utbyta funderingar, testa tankar och få nya knäppa eller lysande idéer.