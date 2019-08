Maria Gunther: Vad vi vet om explosionen i ryska testanläggningen

Organisationen CTBTO, som har ett nätverk av olika slags mätstationer över hela världen för att upptäcka kärnvapenprov, berättade på Twitter att fyra av stationerna sett en explosion i Njonoksa.

https://twitter.com/ctbto_alerts/status/1160130156922642433?s=20

Ryska myndigheter har bekräftat att en olycka har inträffat, men säger inget mer. Och så brukar det vara. När ett moln med det radioaktiva ämnet rutenium-106 spreds över Europa och västra Asien under september och oktober 2017 förnekade Ryssland konsekvent att utsläppet kom därifrån, trots att allt pekade på det. En internationell forskargrupp som nu har analyserat alla data från nedfallen drar slutsatsen att ämnet kom från en olycka i södra Uralbergen. Enligt forskarna, som publicerade sina resultat i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tidigare i sommar, var det troligen en explosion i Majak, en rysk upparbetningsanläggning för utbränt kärnavfall, där man försökte tillverka en stark källa för så kallade neutriner till ett fysikexperiment i Italien.

Denna gång verkar inget nedfall ha spritts utanför Ryssland. I Sverige har vi inte uppmätt några förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Däremot kunde en station vid norsk-ryska gränsen uppmäta förhöjda halter av radioaktivt jod. Detta har dock inte kunnat kopplas till olyckan.

Många har gissat att explosionen skedde vid tester av en kryssningsmissil som ska drivas med en kärnreaktor. En av dem är Jeffrey Lewis, kärnvapenexpert vid Middlebury Institute for International Studies i Monterey i Kalifornien, som har undersökt satellitbilder över området.

https://twitter.com/ArmsControlWonk/status/1159617978641465344?s=20

”Ett galet slags domedagsvapen som verkar ha gått riktigt illa” beskrev han det på USA:s nationella radiokanal NPR. Tillsammans med sina medarbetare fick han också snabbt fram att fem av de döda arbetade vid det ryska statliga kärnenergibolaget Rosatom.

Militärbasen i Njonoksa i Archangelsk, där explosionen tros ha skett. Foto: AP

Gissningsvis dog de av explosionen eller när de kastades i vattnet, och inte av de radioaktiva ämnena de utsattes för. Även om strålningen i Seredovinsk kanske inte heller nådde hälsofarliga nivåer är det ändå fullt förståeligt att människor i området bunkrar jodtabletter – radioaktivt jod bildas vid klyvningarna i en kärnreaktor och kan spridas vid en olycka, och om man bor nära olycksplatsen och har jodbrist kan kroppen ta upp den radioaktiva varianten i sköldkörteln, som behöver jod för att fungera.

Det är alltså inte fråga om en ny Tjernobylolycka. Men om Jeffrey Lewis och de andra har rätt är det ändå allvarligt. Om Ryssland utvecklar kärnvapendrivna kryssningsmissiler, som kan ta sig fram i oförutsägbara banor på relativt låg höjd, blir inte världen en säkrare plats.