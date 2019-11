Maten som är bra för dig är också bra för andra – samma livsmedel skyddar både hälsa och miljö

Av världens 15 främsta riskfaktorer för sjukdom beror nio på ohälsosam mat. Samtidigt orsakar jordbrukets produktion av livsmedel runt 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Utsläpp av näringsämnen påverkar vattenkvalitet och hela ekosystem, och ungefär 70 procent av jordens sötvatten från floder och grundvatten används till matproduktion. Men vi behöver för den skull inte välja mellan att äta hälsosamt och att tänka på klimatet, försurning eller övergödning.

– Om en person äter mat som är nyttig för henne så är det också bra för miljön. Det är vår viktigaste slutsats, säger Jason Hill, professor vid institutionen för bioprodukter och biosystemteknik vid University of Minnesota i Saint Paul.

Han är en av forskarna bakom en stor sammanställning av hur en extra portion varje dag av olika livsmedel påverkar risken för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, tjocktarmscancer eller stroke, och samtidigt hur livsmedlen belastar miljön.

– Det har gjorts mängder av studier som antingen har undersökt matens effekter för miljön eller för vår hälsa. Då kan människor tro att de måste väga det ena mot det andra. Men vi ser att det som är dåligt för hälsan också är dåligt för miljön. Det ger oss en fantastisk möjlighet och bra argument för att lägga om kosten, säger Jason Hill.

Rött kött och charkuteriprodukter, som skinka, kassler, salami, bacon och korv, har de största negativa konsekvenserna för miljön, och ökar dessutom alla hälsoriskerna forskarna studerade. Baljväxter, grönsaker, frukt, fullkorn, nötter och olivolja är mat som är bra för oss, och som också är mest skonsam för miljön, enligt resultaten som publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) i veckan.

– Rådet är enkelt: ät mer växtbaserad mat. Det är en bra riktlinje att följa, och vi behöver inte vara mer detaljerade än så. Och det finns förstås otroligt många olika sätt att välja mat och följa det generella rådet.

Hälsoeffekterna utgår från 19 så kallade metaanalyser, det vill säga sammanställningar av forskning, och forskarna har tagit hänsyn till andra faktorer som påverkar sjukdomsrisken, som ålder, kön, övervikt och rökning. Majoriteten av studierna är gjorda på människor som äter västerländska dieter i USA, Kanada och Europa. Jason Hill är noga med att påpeka att kostråden därför främst gäller vuxna i rika länder i västvärlden.

– Vissa åldersgrupper, som små barn och mycket gamla människor, har andra näringsbehov, säger han.

Hälsoeffekterna hänger nästan alltid ihop. En grupp livsmedel som minskar risken för typ 2-diabetes är vanligen också bra för att förebygga tjocktarmscancer och hjärt-kärlsjukdom. Samma sak gäller för de fem miljöaspekter de undersökte: utsläpp av växthusgaser, markanvändning, vattenförbrukning, försurning och övergödning. Mat som skapar få utsläpp av växthusgaser brukar inte heller leda till övergödning eller försurning av marken (som till exempel kan orsakas av vissa gödningsmedel).

Två av livsmedlen sticker ut från mönstret. Fisk är hälsosamt, men påverkar miljön mer än de andra nyttiga livsmedlen – men inte så mycket som rött kött och charkuteriprodukter. Drycker sötade med socker ökar risken för sjukdomar, men har inte alls stor inverkan på miljön.

Det finns förstås stora variationer inom varje grupp av livsmedel som forskarna har undersökt. Nötter har till exempel i genomsnitt en låg miljöpåverkan, men framför allt vattenförbrukningen skiljer sig mycket. Odling av kastanjer och jordnötter använder små mängder vatten, hasselnötter, valnötter och mandel behöver mer, och pistaschproduktion är enormt vattenkrävande.

I början av året publicerade tidskriften Lancet studien Lancet EAT, med en diet som både är hälsosam och bra för miljön. Rekommendationerna stämmer väl med den nya studien, men med en avgörande skillnad. Medan forskarna bakom Lancet EAT presenterar en hel diet har Jason Hill och hans medarbetare undersökt vilken effekt enskilda livsmedel och små förändringar har.

– Vår studie fokuserar mer på mat än på dieter. När vi köper och äter mat är det enskilda livsmedel och produkter vi bryr oss om, inte hela dieter, säger Michael Clark vid universitetet i Oxford, huvudförfattare till den nya studien.

Få personer vill eller kan lägga om sin kost helt och hållet.

– Vi har undersökt hur en liten förändring - en portion om dagen - påverkar hälsa och miljö. Vi tror att det blir mer påtagligt för enskilda människor, säger Michael Clark.

Forskningsresultat och råd om mat och hälsa väcker alltid starka känslor.

– Vad vi äter är ett mycket personlig beslut, som beror på sammanhang, smak, kultur och historia. Alla har en åsikt om mat eftersom alla äter. Det är en så grundläggande och livsviktig sak som vi gör varje dag, säger Jason Hill.

– Men maten vi äter påverkar inte bara vår egen hälsa utan även andras. Väljer du att äta väldigt mycket rött kött är det inte troligt att det leder till något bra, vare sig för dig själv eller för andra. Det är ett personligt val. Men det får konsekvenser även för andra.

