Modellerna visar hur svårt det är att räkna på en pandemi

I tisdags lämnade professor Neil Ferguson posten som rådgivare till den brittiska regeringen. Hans gifta älskarinna hade varit hemma hos honom två gånger, trots att hon bor i en annan del av London, och trots att hans egna beräkningar ligger bakom reglerna som förbjuder sådana besök sedan mitten av mars.

Regeringen i Storbritannien bytte strategi och införde de hårda restriktionerna för allmänheten på grund av en rapport från Neil Fergusons forskargrupp på Imperial College. Enligt den skulle runt 250.000 personer dö och vården bli helt överbelastad om inte landet gick in för att helt hejda epidemin av covid-19, i stället för att bara bromsa den. En av åtgärderna var att minska de fysiska sociala kontakterna mellan människor så mycket som möjligt, bland annat genom att förbjuda par som inte bor tillsammans att träffas. Ferguson avgår alltså eftersom han själv nu så tydligt har brutit mot sina egna rekommendationer. Det har också kommit allvarlig kritik mot hans modell, som enligt anonyma programmerare innehåller stora problem och felaktigheter.

Rapporten från Imperial College fick stor uppmärksamhet i hela världen, och flera svenska forskargrupper använde modeller som deras för att göra prognoser för utvecklingen i Sverige. Den 7 april lade Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet, och hans medarbetare ut sina resultat på MedRxiv, en så kallad preprintserver, en databas där forskare kan se varandras arbeten innan de är granskade av andra experter, godkända och publicerade.

Forskarna har i sin modell utgått från åldersfördelningen på befolkningen i Sveriges alla kommuner, hur stor andel av de olika åldersgrupperna som kan bli infekterade av viruset, utsätts för smitta, blir smittade och tillfrisknar. De har också räknat på hur människor reser, vilket vårdbehov de sjuka har och vad vården kommer att kosta.

– I slutändan blir det ganska komplicerat. Det blir ju så många parametrar. Värdena på parametrarna har de hämtat från den vetenskapliga litteraturen, till exempel från Fergusons modell, men de har också gjort egna uppskattningar. Vad jag förstår har de inte anpassat parametrarna för att modellen ska stämma så bra som möjligt med verklig data, utan i stället kollat att modellen ger rimliga prognoser för historisk data, säger Philip Gerlee, docent i biomatematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Slutsatserna i rapporten är allvarliga för landet. Bara om riktigt hårda insatser som helt bromsar smittspridningen hade införts från den 20 mars skulle vården klara av att möta behovet av intensivvårdsplatser, enligt deras modell. Utan ytterligare restriktioner för att begränsa smittspridningen skulle däremot 16.000 personer behöva intensivvård nu i början av maj. I ett mellanscenario med något hårdare åtgärder, som hade begränsat de sociala kontakterna för alla under 60 med en fjärdedel och för alla över 60 med hälften, skulle behovet av intensivvårdsplatser ändå ligga på mellan 5.000 och 9.000 när det är som högst i juni.

I verkligheten har antalet covid-19-patienter som får intensivvård legat ganska stadigt mellan 500 och 550 sedan mitten av april.

– Så även när de tror på en topp på mellan 5.000 och 9.000 intensivvårdsplatser i maj och juni hamnar de en faktor tio fel, säger Philip Gerlee.

Den 15 april lades ytterligare en beräkning för Sverige ut på MedRxiv, av bland andra Lynn Kamerlin, professor i strukturbiologi vid Uppsala universitet. Modellen forskarna använder är ännu mer komplex: de har räknat med varje individ i Sverige och hur de rör sig mellan hem, arbete och andra platser i samhället.

– Det blir ju oerhört komplicerat, och kräver väldigt många parametrar för att beskriva smittspridningen, säger Philip Gerlee.

Philip Gerlee som själv arbetar med matematiska modeller för sjukdomar är en av författarna till en debattartikel i tidningen Ny Teknik, med skarp kritik av att Lynn Kamerlins kollegors modell. Kritiken gäller framför allt att modellen innehåller fler än 100 parametrar, och att värdet på dem inte kommer från verkliga mätningar.

– Jag reagerade på att de säger att man är smittsam även på sjukhus, men reducerat till 25 procent. När vårdpersonal träffar en svårt sjuk person som är inlagd på intensivvård räknar de alltså med att det är rätt stor risk att bli smittad. Och de kommer fram till att med dagens åtgärder skulle 90 procent av all sjukhuspersonal vara smittade nu i början av maj. Det är ju inte rimligt, säger Philip Gerlee.

Det är inte den enda orimliga slutsatsen i rapporten. Forskarna har fått fram att med Sveriges nuvarande strategi kommer 96.000 personer att ha dött i covid-19 före 1 juli. Det motsvarar fler än 1.000 dödsfall om dagen hela våren från det att rapporten lades ut i april – att jämföra med det totala antalet döda som nu är lite mer än 3.000 personer.

Med den nuvarande strategin skulle också fler än 20.000 covid-19-patienter behöva intensivvård nu i början av maj, enligt beräkningarna. Hade Sverige infört de allra strängaste restriktionerna för att begränsa smittspridning från den 1 april skulle ändå 7.000 svenskar ha behövt intensivvård i slutet av april och fler än 20.000 dö före 1 juli, enligt Lynn Kamerlin och hennes medarbetares modell.

– Mitt intryck är att modellen mer togs fram som propaganda än för att beskriva smittspridningen. Redan när artikeln publicerades var avvikelserna för stora mot de data som fanns, säger Philip Gerlee.

Även Imperial College tar på Twitter tydligt avstånd från den svenska modelleringen.

https://twitter.com/imperialcollege/status/1257991340505346048

Folkhälsomyndigheten har inte gjort någon modell för utvecklingen i landet, men i stället tagit fram ett planeringsunderlag för att vården ska vara förbered. Enligt deras värsta scenario kan som mest runt 1.700 personer behöva intensivvård samtidigt. Det är en bra bit över dagens 500 patienter, men långt under modellernas förutsägelser.

Joacim Rocklöv säger till DN att en ny version av rapporten inom kort kommer att läggas ut på MedRxiv.

– Eftersom det har kommit nya data från den svenska situationen har vi kunnat passa in modellen så att den beskriver situationen bättre. Plus att det under den här tiden som har gått så är det tydligt att den sociala distanseringen har fått ganska stor effekt. Vi ville bland annat visa att det fanns möjlighet att påverka och undvika högriskscenarion med hjälp av social distansering, säger han.

Lynn Kamerlin menar att deras modell fortfarande håller.

– Jag tycker att vi framför allt ska vara glada över att människors förändrade beteende gjorde att vi undvek katastrofscenariot. Det är faktiskt sorgligt hur människor pratar om detta. De ser det på fel sätt. I stället för att fråga oss varför detta inte hände borde vi fira. För det kunde ha gått så här, säger hon.