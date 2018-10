Nobelpristagare skeptisk till sitt pris

När TT når 77-årige George P Smith har det gått 45 minuter sedan Kungliga Vetenskapsakademien tillkännagav att han är en av årets mottagare av Nobelpriset i kemi. Han fick beskedet ”på en knagglig telefonlinje från Stockholm”.

Vilken är din spontana reaktion?

– Vet du, du borde tänka ut en annan fråga, säger George P Smith.

Okej, en klassiker: Hur känns det?

– Då går jag tillbaka till din första fråga, för detta är en ännu sämre fråga. Vilken är min reaktion?

Han avbryts av en röst i bakgrunden: ”Var trevlig!”

– Nu påminner min fru mig om att vara trevlig. Jag är självklart förtjust. Jag antar att min reaktion är att det är svårt att föreställa sig varför just jag av alla förtjänar ett Nobelpris, eller ett annat pris, för upptäckter som är så oerhört beroende av andra människor.

George P Smith delar priset med Gregory Winter för att ha utvecklat antikroppar med den metod som kallas fagdisplay. På så vis kan man motverka autoimmuna sjukdomar och i vissa fall bota spridd cancer. Smith utvecklade metoden 1985 – men andra har gjort samma sak fast på andra sätt, säger han.

– Jag var rätt person vid rätt tid, som använde flera forskningsvarianter som var aktuella inom molekylärbiologin vid den tiden.

Det låter som att du inte tycker att du riktigt förtjänar Nobelpriset, att andra förtjänar det mer?

– Jag slår vad om att en hel del Nobelpristagare tycker så, att de inte riktigt förtjänar det, säger George P Smith och skrattar.

– Varför just jag?

Vad ska du göra nu då, i ljuset av vad du just sagt?

– Vet du, det hade varit trevligt om jag hade fått det här priset 15 år tidigare. Då hade jag varit mycket mer framgångsrik vad gäller att få forskningsanslag än vad jag var. Jag är pensionär nu.

– Det här kommer inte att ge liv till en ny forskningskarriär. Så jag kan inte riktigt svara på frågan. Jag vet inte. Jag tror att mitt liv kommer att rulla på mer eller mindre som vanligt.

Men kommer du att fira, och åka till Stockholm?

– Ja, självklart. Och det måste man väl? Jag tror inte att man kan strunta i att ta emot priset?

Bob Dylan gjorde det.

– Det kanske är annorlunda vad gäller litteratur.