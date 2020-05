Nobelpristagaren: Vi vill inte ta några stora risker med vaccinet

Professor Peter Doherty fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter om hur immunförsvaret hittar virusinfekterade celler i kroppen. Han har dessutom skrivit en bok om pandemier. Nu fokuserar han helt på det nya coronaviruset.

Men forskningen överlåter Peter Doherty till andra på The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity i Melbourne, Australien.

– Mina yngre kollegor blev snabbt överväldigade av arbete och då bestämde jag mig för att bidra med att kommunicera med allmänheten kring viruset. Så jag har gjort massor av intervjuer och minskat på trycket på mina kollegor som bedriver viktig forskning och som sitter i statliga kommittéer, säger Peter Doherty.

Precis som många andra forskningsinstitutioner världen över har Doherty Institute ställt om och fokuserar på det nya coronaviruset. Man var det första laboratoriet utanför Kina som lyckades kartlägga och odla det nya coronaviruset. Dessutom utvecklade man tidigt ett PCR-test för att kunna identifiera fall och har byggt ut testverksamheten i delstaten.

Mycket forskning handlar också om vaccin. Dels görs egna försök i laboratorier och dels hjälper man till att testa en vaccinkandidat, först på illrar och därefter primater. Förhoppningen är att man ska kunna börja testa vaccinkandidaten på människor i sommar, förutsatt att man inte ser några tecken på allvarliga biverkningar.

Det har gått rekordsnabbt, men ändå ligger man efter en del andra vaccinförsök. Läkemedelsföretaget Moderna presenterade nyligen tidiga resultat från den första fas 1-studien på människor.

– Vaccinkandidaten gav tydligt antikroppssvar och det är väldigt lovande. Men nu måste den testas på många fler människor, kanske 300 som får vaccinet och 300 som får placebo. Sedan måste vaccinet testas i samhällen där viruset sprids, vi kan inte infektera människor, säger Peter Doherty.

Foto: Photo: Richard Timbury

Det har diskuterats om det är etiskt försvarbart att infektera människor med det nya coronaviruset för att skynda på ett vaccin. Peter Doherty tycker inte det.

– Ebolavaccinet testades under verkliga förhållanden.

Den största utmaningen är att utveckla ett vaccin som är säkert och inte ger några allvarligare biverkningar. Det finns i dag inga vaccin mot coronavirusinfektioner i människor, men det finns en del för djur. Ett helt nytt vaccin måste därför testas i många olika steg och på många människor innan man vet om det är både säkert och effektivt.

Han är imponerad och fascinerad över hur snabbt vaccinkandidater har utvecklats mot det nya coronaviruset. I slutänden kommer det att handla om hur säkert vaccinet är, tror han.

– Om viruset dödade 50 procent och spreds på det här sättet skulle vi ha ett vaccin redan i dag. Då skulle vi inte oroa oss för hur säkert vaccinet var. Men nu har vi en sjukdom som kanske dödar omkring en procent, då vill vi inte ta några stora risker. Särskilt inte för unga och friska, som inte har lika hög risk att dö av sjukdomen. För äldre kan det vara en annan nytta-riskbalans, säger Peter Doherty.

En annan utmaning är att vaccin sällan fungerar särskilt väl hos äldre. Det beror delvis på att immunförsvaret åldras när vi gör det. En möjlighet är att då skapa flockimmunitet genom vaccination och på så sätt skydda de äldre.

Men ett vaccin är inte enda möjligheten. Det finns sjukdomar som vi aldrig lyckats utveckla vaccin mot, men som ändå är hanterbara tack vare antivirala läkemedel, påpekar Peter Doherty och nämner hiv.

– Antivirala läkemedel kan också tas i förebyggande syfte av personer som inte har sjukdomen, säger han.

Även där jämför han med hiv. Människor med hög risk för hiv kan minska risken för att smittas med förebyggande behandling, Prep.

Många befintliga antivirala läkemedel testas just nu vid covid-19. Till exempel har remdesivir gett försiktigt positiva resultat för svårt sjuka i en studie och därför har det nyligen blivit godkänt för nödanvändning i USA. Inom kort väntas ett villkorligt godkännande även i EU. Men än så länge har inget läkemedel visat sig ge någon stor effekt.

Eftersom Peter Doherty är 79 år håller han sig hemma mestadels. Delstater i Australien har infört olika åtgärder, men stora delar av samhället har varit nedstängt.

– Vi börjar släppa på en del restriktioner nu, så det kan bli som hos er i Sverige. Men jag är rädd för att smittspridningen snabbt kommer att ta fart. Viruset finns ju fortfarande där ute. Antalet fall är lågt och vi testar mycket, så vi får se. Vi hoppas att vi kan begränsa det till mindre utbrott, säger han.

Nedstängningarna har haft önskad effekt, tycker han. Australien har haft drygt 7.000 fall och bara omkring 100 döda, på en befolkning på 25 miljoner.

– Vi är isolerade och begränsade det internationella resandet snabbt. Dessutom får återvändande resenärer vara på hotell i två veckor. Så jag tror att vi lyckats begränsa spridningen i samhället, medan jag tror att det var samhällsspridning i delar av Europa redan innan man verkligen började agera, säger han.

Han tycker att Australien hanterat krisen relativt bra, än så länge.

– Jag var oroad i början eftersom vår premiärminister hade misskött skogsbränderna något fruktansvärt. Men politikerna har lyssnat på medicinska och vetenskapliga experterna och följt deras råd. De agerade snabbt. Det är så klart att de har begått en del misstag, de är ju politiker. Men på det stora hela har de skött det bra, säger Peter Doherty.

Särskilt oroad var han för att Australien skulle hantera epidemin som USA. Med det menar han att krisen politiserats och att beslut inte fattas på vetenskaplig grund.

– USA är som ett stort experiment just nu.

När jag förstod att det var en relativt smittsam sjukdom trodde jag att det var som influensa. Men sjukdomen skiljer sig mycket från en influensa.

Peter Doherty har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att förstå hur kroppen försvarar sig mot infektioner, men har lärt sig massor under coronapandemin.

– Sjukdomen i sig har överraskat mig mest. När jag förstod att det var en relativt smittsam sjukdom trodde jag att det var som influensa. Men sjukdomen skiljer sig mycket från en influensa.

Även om många blir lindrigt sjuka kan somliga drabbas av blodproppar, njursvikt och hjärtpåverkan. Vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli vet man ännu inte. Han tycker att det är viktigt att förstå sjukdomen.

– I takt med att vi lär oss allt mer om sjukdomen kommer också behandlingarna att bli bättre, och kanske kan vi rädda fler liv i länder som Sverige och Australien men det kanske inte kommer att ske i andra länder. Vi har sett hur socialt utsatta grupper har mycket högre risk för att drabbas hårt. Vi ser det särskilt i USA bland fattiga svarta och latinamerikaner.

Han tror och hoppas att den här pandemin innebär att vi kommer att omvärdera hur vi vill att våra samhällen ska vara, att vi behöver en beredskap inom länder men också värdera människors liv högre än pengar.

– Jag hoppas att vi också värderar klimatet högre, för klimathotet är en större utmaning när den här pandemin är över, säger Peter Doherty.