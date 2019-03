”Norges månlandning” kraschade – ur askan reser sig något större

”Catching our future”, fånga framtiden, står det med stora bokstäver på en vägg i TCM, Technology Center Mongstads anläggning. En fyndig slogan till en verksamhet vars huvuduppgift är att hitta metoder att fånga in koldioxid, metoder som kommer att vara nödvändiga om världen ska klara klimatmålen från Parisavtalet enligt bland andra FN:s klimatpanel IPCC.

Anläggningen som ligger i Mongstad vid kanten av Fensfjorden en dryg timmes körning norrut från Bergen, är ett stort rektangulärt nystan av blänkande rör, skorstenar som ryker, trappor som vindlar. Miljön är som taget ur en science fiction-film. Till vänster ligger en liknande anläggning, men en storlek större, ett raffinaderi ägt av Equinor, tidigare Statoil.

– Den skorstenen är Norges enskilt största utsläppskälla, den släpper ut en miljon ton koldioxid varje år. Totalt släpper Norge ut 50 miljoner ton, säger Anne-Berit Hjorth Viken, driftschef för TCM, och pekar på raffinaderiets höga skorsten medan vi klättrar på slamrande metalltrappor bland alla rör.

I stora rör kommer rökgaser från både ett angränsande raffinaderi och ett gasvärmeverk in i anläggningen, berättar Anne-Berit Hjorth Viken. Foto: Chris Maluszynski

Det pysande raffinaderiet är en av anledningarna till att TCM ligger just här, den andra är ett gaskraftverk som ligger intill.

När gaskraftverket skulle byggas var kravet från regeringen och dåvarande statsminister Jens Stoltenberg att koldioxidutsläppen från kraftverket skulle fångas in. Satsningen var ett prestigeprojekt – ”Norges månlandning” kallade Stoltenberg den.

Läs mer: Så ska Norge bli världsledande på att lagra koldioxid

Men satsningen blev väldigt många miljoner dyrare än beräknat och det ursprungliga projektet lades ner. Men ur askan av ”månlandningen” föddes något som kan bli större och mer framtidsinriktat. Anläggningen för sex miljarder norska kronor är nu världens största testcenter för att fånga in och lagra koldioxid ur industriutsläpp. Carbon Capture and Storage, CCS.

Förutom att vi är den största fullskaleanläggningen har vi fördelen att vi kan testa rökgaser från både oljeraffinaderi och gaskraftverk

Företag och forskare från hela världen kommer till Mongstad för att testa sina egna olika tekniker för att fånga in växthusgasen. Anläggningen är fullbokad till år 2022. Just nu är amerikanska företaget Fluor här och testar. De startade i januari och kommer att hålla på till juli. Testerna brukar behöva cirka tretusen timmar, ungefär ett halvår.

– Förutom att vi är den största fullskaleanläggningen har vi fördelen att vi kan testa rökgaser från både oljeraffinaderi och gaskraftverk, säger Anne-Berit Hjorth Viken och pekar ut två stora rör som från olika håll kommer in från respektive industri till anläggningen där vi är.

Att fånga in koldioxid är en energikrävande process, för att få det effektivt måste halten vara hög i de utsläpp som renas. Att dammsuga upp koldioxiden ur atmosfären är inte energieffektivt. I de utsläpp som renas här är koncentrationen mellan 3 procent från gaskraftverket och 13 procent från raffinaderiet. Det kan jämföras med atmosfären där koldioxidhalten är en bråkdel, drygt 400 miljondelar.

– Raffinaderiets rökgas ligger runt 13 procent, den liknar utsläppen från kolkraftverk så den är många intresserade av att arbeta med.

I det höga tornet pågår processen där koldioxiden i utsläppen som kommer in nedtill fångas upp av filter med kemikalier. Foto: Chris Maluszynski

TCM har ett samarbetsavtal med USA:s energimyndighet. Att de under klimatförnekaren Trumps mandatperiod satsar på klimatarbete är inte så konstigt som det först låter.

Testanläggningen är två separata anläggningar för olika tekniker. Den har kapacitet att fånga in 100 000 ton koldioxid per år. Höga skorstenar används vid den metod där rökgaserna kommer in nerifrån och går upp genom ett slags tjockt filter med en kemikalieblandning. 4000 instrument samlar data från processen i anläggningen, och prover kan tas vid 100 olika provpunkter.

Det är också en utmaning att det kostar mycket att fånga in koldioxid – men det är gratis att släppa ut

Besökande företag får tillgång till teknisk utrustning samt kunnig personal på plats utan att betala, det enda de betalar är sin egen personal och sina egen teknologi. Den enda motprestation som besökande företag gör är att lämna en slutrapport om sina resultat.

Rent tekniskt går det att samla in 95 procent av koldioxiden i rökgaserna, men det lönar sig inte energimässigt. Den mest effektiva nivån ligger på mellan 60 och 80 procent. Framförallt är det en del i processen där ånga används för att få ut koldioxiden ur filtren som är energikrävande.

– Energiförbrukningen är en stor utmaning. En fördel är att den norska energin till största delen kommer från vattenkraft, inte från fossila bränslen, säger Anne-Berit Hjorth Viken.

– Det är också en utmaning att det kostar mycket att fånga in koldioxid – men det är gratis att släppa ut.

Fakta TCM ägs till 77,5 procent av det statliga företaget Gassnova, resten ägs av oljebolagen Equinor, Shell och Total. Företag från Australien, Kanada och Kina har också varit här, en del har testat lösningar andra har varit på studiebesök. Ett kinesiskt sällskap var här inför planerna på att bygga ut ett kolkraftverk som skulle få utsläpp på 24 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ungefär hälften av hela Norges 50 miljoner ton. Kolkraftverket har ännu inte blivit av, kinesiska myndigheter ändrade sina regler förra året så det inte får byggas förrän det finns teknologi att fånga in koldioxiden. Visa mer

Läs också: Det behövs tekniker för att suga bort koldioxid ur atmosfären

Maria Gunther: ”Koldioxidlagring är nödvändig, men räddar inte klimatet”