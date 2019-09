Ny IPCC-rapport: Havet stiger snabbare än väntat

Haven stiger och blir varmare och surare, glaciärer smälter och permafrost tinar. Om vi inte snabbt får ned våra utsläpp av växthusgaser kommer hot, kostnader och risker för våra samhällen och människors liv, hälsa, levnadsförhållanden och tillgång till mat och vatten att eskalera.

Det var ett av huvudbudskapen när FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin nya specialrapport om läget för hav, is, snö och permafrost vid en presskonferens i Monaco på onsdagen.

– Det öppna havet, Arktis, Antarktis och de höga bergen kan verka avlägsna för många människor. Men vi är beroende av dem och påverkas direkt och indirekt av dem på många sätt – för väder och klimat, för mat och vatten, för energi, handel, transport, rekreation och turism, för hälsa och välbefinnande, för kultur och identitet, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee.

Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Rapporten bygger på 6.981 publicerade vetenskapliga studier, och slutsatserna är säkrare och tydligare formulerade än i tidigare rapporter. ”Det är praktiskt taget säkert att världshaven har värmts utan avbrott sedan 1970 och tagit upp mer än 90 procent av överskottsvärmen i systemet”, skriver forskarna. Sedan 1993 går uppvärmningen av haven mer än dubbelt så fort som tidigare. Värmeböljor till havs har blivit intensivare, och dubbelt så vanliga sedan 1982, och de kommer att bli ännu vanligare. Om världens medeltemperatur kan begränsas till två grader högre än före industrialiseringen kommer de ändå att inträffa 20 gånger så ofta. Fortsätter våra utsläpp att öka som i dag kommer värmeböljor att inträffa 50 gånger oftare vid seklets slut. Ytvattnet har blivit surare eftersom haven har tagit upp mer koldioxid, och uppvärmningen gör att blandningen mellan olika vattenlager minskar, och därmed tillgången till syre och näring för livet i havet. Våra utsläpp av växthusgaser har alltså gjort världens hav varmare, surare och mindre produktiva.

Rapporten om haven och kryosfären, det vill säga världens frusna delar, är klimatpanelens tredje specialrapport sedan den senaste stora sammanställningen av läget för klimatet som kom 2014.

– Nästa stora rapport ska komma 2021, men antalet studier om klimatet ökar exponentiellt, och det blir ohållbart att sammanställa allt vid ett tillfälle. Därför gör vi dessa kapitel i förväg, säger Ulf Molau, professor emeritus i växtekologi vid Göteborgs universitet och en av rapportens författare.

I oktober 2018 kom specialrapporten om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och i augusti i år presenterade IPCC specialrapporten om markanvändning. De är alla omfattande sammanställningar av kunskapsläget, och ger en grund att stå på för vidare forskning.

I den nya rapporten har världens höga berg för första gången fått ett eget kapitel, med en sammanställning av hur mycket is världens glaciärer har förlorat och hur mycket mer som kommer att försvinna. Det gör också att forskarna nu har säkrare och allvarligare prognoser för hur havsnivåerna kommer att stiga under resten av seklet. Under 1900-talet steg den globala havsnivån med ungefär 15 centimeter, men nu går höjningen mer än dubbelt så fort: 3,6 millimeter om året, och hastigheten ökar. Om vi lyckas hålla uppvärmningen väl under två grader, alltså målet i Parisavtalet, kan haven ändå stiga med mellan 30 och 60 centimeter till sekelskiftet. Fortsätter utsläppen att öka som i dag kan havsnivån vara mellan 60 och 110 centimeter högre år 2100. Osäkerheten i prognoserna beror framför allt på att vi inte vet säkert hur ismassorna på Antarktis kommer att svara på uppvärmningen.

I dag lever fyra miljoner människor permanent i Arktis och 65 miljoner i små östater. 670 miljoner människor bor i höga bergstrakter, och 680 miljoner i lågt liggande kustområden är helt beroende av både haven och glaciärerna för sin överlevnad.

– Det gäller framför allt tillgången till rent vatten. Högområdena i Himalaya är centrala både för floderna som rinner österut till Kina och söderut till Indien och Bangladesh. När glaciärerna smälter minskar vattentillgången. Det slår redan hårt mot jordbruk nedströms. Samma sak sker i Anderna. Peru har till exempel stora problem med vattenförsörjningen, säger Ulf Molau.

Glaciärer i Europa, Östafrika, Anderna och Indonesien beräknas förlora 80 procent av isen till år 2100 om utsläppen fortsätter som i dag. Om vi lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grad skulle Arktis vara helt isfritt i september, månaden när istäcket är som minst, en gång vart hundrade år. Med en global uppvärmning på två grader skulle det hända vart tredje år.

Extrema väderhändelser vid havet, som högt tidvatten och starka stormar, som förr skedde en gång per sekel kan inträffa en gång om året i vissa delar av världen, med allvarliga risker för kustnära städer och små öar. Värre tropiska cykloner och regnoväder, i kombination med högre havsnivåer, smältande glaciärer och tinande permafrost hotar matförsörjning, vattentillgång, transporter, infrastruktur och människors hälsa.

– När permafrosten tinar nedanför trädgränsen får vi mer och mer jordskred, mest på grund av överbefolkning och avverkning. Det finns ingen skog kvar. Det första och enklaste vi kan göra är att plantera mer skog, säger Ulf Molau.