Ny larmrapport: De senaste fem åren är de varmaste hittills

Den nya WMO-rapporten släpptes på söndagen inför FN:s extrainsatta klimatmöte som hålls på måndag.

Rapporten innehåller oroväckande, men inte så oväntade siffror. Bland annat har den globala medeltemperaturen ökat med 1,1 grad sen förindustriell tid. Den senaste femårsperioden är den varmaste som hittills uppmätts, 0,2 grader jämfört med den förra femårsperioden. Vi ligger alltså endast 0,4 grader ifrån att misslyckas med att klara Parisavtalets mål att hålla klimatförändringarna under 1,5 grader.

En annan, kompletterade rapport från FN-organet WMO visar att även halten koldioxid i atmosfären har nått nya rekordnivåer under de senaste fem åren och ligger nu 20 procent över nivån under de föregående fem åren.

”Klimatförändringarnas orsaker och effekter ökar snarare än avtar”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

Mellan 2014 och 2019 har vattennivån i världshaven gått upp med 5 millimeter per år. Under perioden 2006-2017 ökade nivån i genomsnitt med 4 millimeter per år. I början av 90-talet ökade havsnivån med 3.2 millimeter per år.

Mer än 90 procent av överskottsvärmen som orsakas av klimatförändringar lagras i haven. De absorberar årligen 30 procent av utsläppen som orsakas av människan, något som ytterligare bidrar till uppvärmning av planeten.

Alla dessa förändringar märks av i olika naturfenomen. 2017 orkansäsong var den värsta någonsin, enligt rapporten.

De vanligaste katastroferna är stormar och översvämningar, något som också orsakar stora ekonomiska förluster. Värmeböljor har lett till att människor dör och att skogsbränderna intensifieras. På många håll runt om i världen har jordbrukare fått sina skördar förstörda på grund av extremväder.

Enligt en bulletin från American meteorological society ska 62 av sammanlagt 77 fall av extremväder som inträffat mellan 2015 och 2017 ha gått att koppla till mänsklig påverkan. Allt fler studier kopplar också extrema skyfall till mänsklig påverkan, skriver WHO.

– För att den globala uppvärmningen ska stanna på 2 grader måste ambitionsnivån tredubblas. Och för att hålla ökningen till 1,5 grader måste ambitionsnivån multipliceras med fem, säger Petteri Taalas.

Läs mer:

Karin Bojs: Kämpa för max 1,5 grader men planera för 2

Företag väntas presentera löften om att minska utsläpp