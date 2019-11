Ny rekordnivå för växthusgaser i atmosfären

Halten av koldioxid i atmosfären låg på 407,8 miljondelar (ppm) under 2018. Det var en ökning från de 405,5 miljondelar som noterades 2017. Ökningstakten är högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Koldioxid står för den i särklass största delen, 80 procent, av växthusgasernas uppvärmande effekt. Koldioxidhalten är nu 147 procent högre än den var under förindustriell tid på 1750-talet.

Det visar Växthusgasbulletinen, en rapport om koncentrationer av växthusgaser i atmosfären som Världsmeteorologiska organisationen, WMO, sammanställer varje år.

– Det är viktigt att komma ihåg att förra gången jorden upplevde jämförbara halter av koldioxid var för 3-5 miljoner år sedan. På den tiden var temperaturen 2 till 3 grader varmare än i dag och havsnivån var 10 till 20 meter högre, säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO.

– Det finns inga tecken på en inbromsning, och definitivt inte en minskning när det gäller koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, trots alla löften om klimatåtgärder som länderna gett inom Parisavtalet. Vi måste gå från löften till handling och öka ambitionsnivån för att säkra mänsklighetens framtida välfärd.

Takten i ökningen av koldioxid har accelererat tre decennier i rad. Under perioderna 1985-1995, 1995-2005 och 2005-2015 har ökningarna ökat från 1,42 miljondelar per år, till 1,86 per år och till 2,06 miljondelar per år.

Även de kraftiga växthusgaserna metan och lustgas ökade under 2018 jämfört med 2017. Och för båda gäller att ökningen då var större än den var året innan och den var även högre än den genomsnittliga ökningen för de senaste tio åren.

Metan nådde förra året ett nytt rekord på 1869 miljarddelar (ppb) och ligger nu 259 procent över förindustriell nivå.

Lustgas uppmättes till 331,1 miljarddelar (ppb), det är 123 procent över förindustriell nivå.

– Det är oroande att ökningstakten av alla tre växthusgaser som visas är fortsatt hög och att den är accelererande. Inte minst metan som under en period låg relativt konstant men som nu ökat under många år. Det kan vara ett tecken på ”läckande” metan från till exempel permafrost eller andra källor, men det finns stora osäkerheter fortfarande, säger Johan Kuylenstierna, adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

– Detta är ju också anmärkningsvärt om än inte förvånande att ökningstakten fortsätter att ligga mycket högt trots Parisavtalet. Det bottnar naturligtvis I en fortsatt stark, ekonomisk utveckling, som är nödvändig, i till exempel Kina och Indien men även i en allt för långsam omställningstakt i de rika länderna.

Växthusgasbulletinen är en i raden av rapporter som publiceras inför FN:s klimatmöte COP25 i Madrid, som inleds nästa vecka. Deras gemensamma budskap är att utvecklingen går åt fel håll om målsättningarna i Parisavtalet ska uppnås. Förra veckan kom en rapport som visade att världens planer för produktion av fossila bränslens om kol, olja och naturgas ligger långt över vad som är förenligt med klimatmålen.

Med nuvarande planer är världen på väg att år 2030 producera 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas om den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader. När det gäller att hålla uppvärmningen kring 1,5 grader, då ger produktionsplanerna mer än dubbelt så mycket, 120 procent mer, än vad som kan förbrännas.