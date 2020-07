Ny studie: Blodprov kan upptäcka alzheimer 20 år innan symtom

Fakta. Studien

Studien publicerades i Journal of the American Medical Association (JAMA) under tisdagen och är ett samarbete mellan forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Harvard Medical School, Banner Alzheimer's Institute och Universidad de Antioquia.

1.402 personer från Sverige, USA och Colombia ingick i studien. Deltagarna minnesfunktioner undersöktes och mängden tau i hjärnan avbildades med PET-kamera. Dessutom analyserades blodprover och ryggvätskeprover för P-tau217.