Ny studie ser ingen nytta med tillskott av D-vitamin och omega-3

D-vitamin är viktigt för kalkbalansen i skelett och tänder, och brist kan bland annat ge mjukt skelett. Men det har också antytts att människor med låga nivåer av D-vitamin har högre risk för cancer och hjärtkärlsjukdomar. De studierna har antingen varit för små eller gjorda på ett sådant sätt att det inte gått att slå fast ett orsakssamband.

Därför finansierade den amerikanska läkemedelsmyndigheten den hittills största studien av sitt slag. I helgen presenterades den fem år långa Vital-studien vid hjärtkongressen AHA i Chicago. Resultaten publicerades samtidigt i två artiklar i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

I studien ingick 25.871 friska vuxna över 50 år som slumpvis delades in i olika grupper. De fick antingen motsvarande 50 mikrogram D-vitamin, 1 gram omega-3 eller placebo varje dag. Varken deltagarna själva eller forskarna visste vilka som fick kosttillskott eller vilka som fick placebo.

Resultaten var nedslående, kosttillskotten gjorde ingen nytta. Det var ungefär lika många som drabbades av cancer och hjärtkärlsjukdomar i grupperna som fick D-vitamin och/eller omega-3 som i grupperna som fick den overksamma behandlingen.

– Även om det finns goda teoretiska hypoteser för en gynnsam effekt av omega-3 och D-vitamin saknas evidens i dag för att motivera förebyggande behandlingen av friska individer. Kosttillskotten hade ingen gynnsam effekt på vare sig hjärthändelser eller risken för cancer, säger Claes Held, professor och överläkare vid hjärtkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Människor med mörk hy har svårare att bilda D-vitamin än människor med ljus hy. Omkring 20 procent av studiedeltagarna var svarta, vilket gör att studien får ses som representativ för den amerikanska befolkningen enligt en ledarartikel i den vetenskapliga tidskriften.

Håkan Melhus, professor i klinisk farmakologi vid Uppsala universitet, har väntat på resultaten från denna studie.

– Slutsatsen är tydlig, det finns inget belägg för att tillskott av D-vitamin förebygger cancer och hjärtkärlsjukdom hos friska. Det är också i linje med vad en stor studie från Nya Zeeland kommit fram till, säger han.

Även om doserna av kosttillskott inte skyddade mot cancer eller hjärtkärlsjukdom, verkade de inte heller vara farliga. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad i allvarliga biverkningar mellan de grupper som fick verksamma och overksamma tabletter.

Samtidigt finns det risker med att få i sig för mycket D-vitamin, bland annat för höga nivåer av kalcium i blodet och njursvikt. Därför har EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa, rekommenderat att vuxna maximalt ska få i sig 100 mikrogram per dag. Så höga doser går det inte att få i sig via maten. I studien gavs en daglig dos D-vitamin motsvarande 50 mikrogram, alltså under Efsas gräns.

D-vitamin är en miljardindustri i USA. Förra året såldes tillskott för 936 miljoner dollar och labbtest för 365 miljoner dollar. New York Times har nyligen avslöjat att den läkare som starkt bidragit till att skapa hajpen kring D-vitamin har fått mycket pengar från kosttillskottsindustrin.

Enligt Håkan Melhus har många positiva resultat från observationsstudier kring vitaminer och kosttillskott inte visat sig hålla där man låter slumpen avgöra vem som får behandling och inte.

– Det finns en stor risk för störfaktorer vid observationsstudier. Den som har smärta eller sjukdom kanske blir begränsad och inte kan komma ut lika mycket, och har därför låga D-vitaminnivåer. Det betyder inte att D-vitaminnivåerna orsakar sjukdomen, säger han.