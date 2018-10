Per Snaprud: Fysikpris för lysande forskning går till en kvinna

Det är lätt att ta till ord som lysande och strålande när man ska beskriva årets Nobelpris i fysik. Det beror inte bara på att en av pristagarna heter Donna Strickland och är den första kvinna som fått ett fysikpris sedan år 1963. Den belönade forskningen är dessutom både elegant och användbar.

Själva priset består av två ganska olika delar. Båda bygger på laserljus.

Amerikanen Arthur Ashkin får ensam den ena halvan för sin så kallade optiska pincett, som gör det möjligt att hantera enskilda molekyler, virus, bakterier och andra levande celler. Verktyget har lett till nya sätt att utforska livets biologiska maskineri, till exempel genom att dissekera enstaka celler.

Idéerna bakom hans pincett går ända tillbaka till den tyske matematikern och astronomen Johannes Kepler, som år 1619 funderade över varför kometernas svansar är riktade bort från solen. Han föreställde sig att ljuset påverkar svansarna med något slags tryck.

Den första lasern – som uppfanns år 1960 – gav nya möjligheter att utforska ljusets strålningstryck. I Bell Labs utanför New York bestämde sig den nu 96-årige Arthur Ashkin för att se om det skulle gå att flytta föremål med laserljus. Ljus består av fotoner. Fotonernas rörelsemängd gör att de kan påverka föremål med en extremt liten kraft.

Arthur Ashkin riktade sin laser mot plastkulor med en diameter på någon tusendels millimeter. Det visade sig att laserstrålningen var tillräckligt koncentrerad för att få kulorna att flytta sig. En överraskning var att kulorna drogs mot mitten av strålen, den mest intensiva delen. På så vis kunde han hålla kvar kulorna i strålen.

Det hela liknar ett experiment man själv kan testa hemma med en hårtork och en pingisboll: starta hårtorken med luftstrålen riktad uppåt. Om man placerar bollen i strålen är chansen god att den fastnar i luftströmmen och ligger kvar även om man lutar hårtorken en aning. Bollen är fast.

I sina laserexperiment ville Arthur Ashkin också hålla kvar plastkulorna vid en viss punkt i strålens riktning. Lösningen var att fokusera strålen med en stark lins. Följden blev att kulorna hopade sig kring den punkt där ljuset var som mest intensivt. Nu hade han en optisk pincett som med ljusets kraft kunde nypa fast partiklar i en viss punkt.

Arthur Ashkin testade sin optiska pincett på alla möjliga partiklar, inklusive virus och bakterier. I dag används hans verktyg vid mängder av laboratorier runt om i världen till att flytta runt proteiner, bitar av arvsmassa och mycket annat.

Den andra delen av årets fysikpris handlar om laserstrålar i form av korta pulser. Donna Strickland var bara 26 år gammal när hon år 1985 publicerade sin allra första vetenskapliga artikel. Tillsammans med sin handledare Gérard Mourou vid University of Rochester i USA beskrev hon ett nytt sätt förstärka laserljus, så kallad chirped pulse amplification (CPA). I korthet går metoden ut på att sträcka ut en kort laserpuls i tid, förstärka den, och sedan trycka ihop den på nytt. Poängen är att den utdragna pulsen går att förstärka utan att själva förstärkaren går sönder.

Genombrottet utlöste en ketchupeffekt av laserteknik med allt högre intensitet. Bland de praktiska tillämpningarna finns laserkirurgi mot närsynthet, ett ingrepp som miljontals människor har genomgått. I forskningslaboratorier används tekniken som ett slags höghastighetskameror. Korta laserpulser kan fånga förlopp inne i atomerna som pågår i miljarddelar av en miljarddels sekund.

Under en presskonferens i samband med tillkännagivandet fanns Donna Strickland med på telefon, och blev ombedd att kommentera att hon är den tredje kvinnan någonsin som fått ett Nobelpris i fysik.

– Jag trodde att det var fler, sa Donna Strickland, och tillade att hon känner sig hedrad av att vara en av de tre.