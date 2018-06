Plast i haven: Skräp ska bli optimistjollar

– Det är första gången som vi samlar data om mikroplasten och Volvo ocean race passerar några av de mest avlägsna platserna på jorden, så det är verkligen intressant, säger Dee Caffari, skeppare på Turn the tide on plastics, en av båtarna som deltar i Volvo ocean race.

– Du tror att det är rent i haven runt Antarktis när du inte ser de stora plastföremålen, men nu har vi data som bevisar att det finns mikroplast även där, så vi vet att det finns överallt.

Problemen med plast och nedskräpningen av havet har varit tema för hela tävlingen och Dee Caffari är personligen mycket engagerad i frågan.

Hennes båt är en av två som i samarbete med tyska forskare från havsforskningsinstitutet Geomar i Kiel har haft med sig mätinstrument som samlar in vattenprover under seglingarna. Resultaten har visat att mikroplaster finns på oceanernas mest avlägsna punkt.

– Även när du pratar om Point Nemo, där det är cirka 2.700 kilometer till närmaste befolkade land och den närmaste människan finns på den internationella rymdstationen när den passerar, vet vi nu att det finns mikroplast, säger Dee Caffari.

Jessica Nauckhoff, med barnet Kalle, från Sjöräddningen och Marie Björling Duell, Svenska seglarförbundet visar upp en optimistjolle som är gjord av återvunnen plast. Foto: Tomas Ohlsson

Varje år hamnar runt 8 miljoner ton plast i haven och om utvecklingen fortsätter så kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i haven.

Dee Caffari gör sin sjätte jordenruntsegling, den första gjordes 2004 och hon har själv kunnat se att mycket har förändrats på världshaven sedan dess.

– Vi ser väldigt mycket mer plastskräp nu, flaskor, ballonger, matförpackningar, plastmuggar. Du ser frigolitförpackningar av den typ som finns runt tv och frysar som du köper. Det är helt galet, det måste finnas ett annat sätt att förpacka, något som bryts ned lätt.

Hon berättar att det ofta fastnar plastskräp på de delar av båten som är under ytan, som köl och roder, och det gör att farten minskar.

– Då måste du stoppa båten och backa iväg från det eller skicka ner någon som får ta loss det som fastnat. Det är dåligt för tävlingen men det stora problemet är att plasten finns där och fastnar.

Mats Eyrich plockar skräp på stränderna på Öckerö i Göteborgs skärgård. Foto: Tomas Ohlsson

I Sverige är Bohuskusten särskild drabbad av marin nedskräpning. Där spolas skräp motsvarande fem fulla badkar i land varje timme, och mycket av skräpet består av olika plastföremål.

På Öckerö i Göteborgs skärgård leder Krister Märs ett dussintal personer som bland annat städat stränder. Han har 22 års erfarenhet och han berättar överraskande nog att de senare åren har skräpmängden minskat.

– De stora fartygen släppte mycket skräp, vi brukade hitta mjölkpaket med rysk och kinesisk text. De ser man inte längre, nya regler har gjort att de sorteras ombord, berättar Krister Märs.

– Men det kommer mycket skit in från Nordsjön, fiskelådor i plast från England och Skottland och mycket Pet-flaskor.

Något av det vanligaste plastskräpet är små bitar av plastgarn som är delar som har skurits bort från trålar.

– De kommer i tiotusentals, och är svåra att plocka upp. De borde kunna rensas ut från trålarna på land genom någon rist eller liknande, säger Krister Märs och håller upp en knippe gröna knappt decimeterlånga stumpar.

De senaste åren har problemet med plast i havet fått allt större uppmärksamhet och många har blivit upprörda och engagerade. På sociala medier syns uppmaningar som ”ta med dig tre plastskräp från stranden”, ”plocka ett skräp om dagen”.

För att skapa ännu mer uppmärksamhet och också sprida kunskap ska nu Håll Sverige Rent, Sjöräddningen och Sveriges segelsällskap samarbeta och se till att plastskräp som samlas in återvinns och blir optimistjollar.

– Att bygga båten är ett konkret sätt att visa att plasten kan vara en resurs som går att återvinna, och för vår del också ett sätt att nå nya målgrupper genom barnen, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige rent.

Projektet som löper på tre år ska förutom att samla in plastskräp åka runt i Sverige och utbilda barn och ungdomar i seglarklubbar och skolor.

– Våra medlemmar har en stor kärlek till havet och det här var en pusselbit som saknades. Vi har fått väldigt positiva reaktioner. Det finns en stark tro att det kan göra stor skillnad och förhoppningen är att det inte ska ta slut med projektet, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Svenska Seglarförbundet.

Krister Märs leder skräpplockning i i Göteborgs skärgård. Foto: Tomas Ohlsson

All plast som hittas går inte att använda, det handlar främst om hårdplast som ska sorteras ut och också saneras.

Sjöräddningen kommer att bidra med fyra miljöräddningssläp som normalt används när det ska läggas ut länsar vid oljeläckage. De är inte så ofta i bruk så nu kan de tjänstgöra som uppsamlingskärl när strandstädning sker på otillgängliga platser.

– Förutom att värna miljön så har reaktionen från många av våra medlemmar varit att det även handlar om att säkra de livräddande insatser. Det händer att plastskräp sugs in i jetmotorerna och hindrar insatser, säger Jessica Nauckhoff, projektledare på Sjöräddningen.

Marie Björling Duell nickar instämmande: