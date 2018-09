Psykologistudie: Så lätt manipuleras vi till kappvändare

Tror du dig vara stabil i var du står i politiska frågor, och fattar beslut grundade i argument? Då kan det vara dags att tänka om.

Under förevändningen att forskarna ville undersöka deras politiska åsikter fick försökspersoner ta ställning till påståenden som “skolan borde återförstatligas” och “bensinskatten ska vara högre i städer med god kollektivtrafik än på landsbygden”. Efteråt ombads de motivera sina beslut. Vad de inte visste var att ett par av deras instämmande eller avståndstagande svar hade bytts ut mot sin motsats. Endast hälften av deltagarna avslöjade bluffen.

– Om jag klickar i en valkompass kommer jag inte alltid basera svaren på välgrundade och genomtänkta argument utan ofta något som kan likna magkänsla. Förklaringarna och argumenten konstrueras i efterhand och inte tvärtom, säger Thomas Strandberg, doktorand i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och huvudförfattare till den nya studien.

Fenomenet att inte genomskåda manipulerade åsikter kallas beslutsblindhet. Det beskrevs av forskarna första gången 2005. Försökspersoner fick då välja vem de fann mest attraktiv av två personer på fotografier – som efter beslutet kastades om. Få deltagare upptäckte bluffen, och de argumenterade till synes rationellt för val de aldrig gjort.

Därefter har en rad experimentella studier på temat fått folk att ändra uppfattning när det gäller allt från vilken sylt de föredrar i ett smaktest till sin syn på de dåvarande presidentkandidaterna Hillary Clintons och Donald Trumps personligheter.

– Våra experiment har alltid byggt på tanken att “det här är nog för extremt”, men hittills har alla studier gett ungefär samma resultat, säger Strandberg.

I den nya studien testades för första gången manipulationens effekt över tid. En vecka efter det ursprungliga provtillfället fick försökspersonerna ta ställning till samma politiska påståenden ytterligare en gång. Det visade sig att de svaren förskjutits markant i linje med de nya, tilldelade åsikterna.

– Vi har studerat det här under tretton års tid, men det här är första gången vi visar att effekten hänger kvar, säger Thomas Strandberg.

En annan grupp försökspersoner fick bara bekräfta sina (ändrade) svar, utan att resonera kring dem. Även där hängde de nya “åsikterna” kvar, men svagare. Det betyder att själva efterhandskonstruktionen av varför beslutet fattats hjälper att förstärka (den nya) åsikten.

Något som vi kan se i hur människor befäster eller förskjuter åsikter i diskussioner på nätet, till exempel när det gäller falska nyheter, säger Thomas Strandberg:

– Om jag läser och sprider falska nyheter på sociala medier finns risken att de lever vidare i mitt åsiktssystem och kan förvandlas nåt jag faktiskt tycker.

För många kan åsikter alltså ses som något som skapas när vi ombeds uttrycka snarare än något vi bär med oss – och det gör oss mer mottagliga för manipulation. Att tvingas uttrycka en åsikt kan frammana något som tidigare inte fanns i oss, enligt Thomas Strandberg.

– Om en marknadsundersökare ber dig att ställning till ett chokladfabrikat som du kanske aldrig har hört talas om, så vips skapar du en åsikt om just det fabrikatet. Detta kommer du bära med dig nästa gång du stöter på chokladen.

På liknande sätt finns exempel från valrörelser i bland annat USA som visar att enkätfrågor kan bidra till att svartmåla eller försköna till exempel en politiker.

– Så man kan påverka ett val genom att bara ställa vissa specifika frågor med ett tydligt syfte, säger Thomas Strandberg.

Är du rädd att din forskning skulle kunna användas för att manipulera människor politiskt, till exempel inför valet?

– Teoretiskt är det väl möjligt, men jag hoppas verkligen inte det. Jag tror att det skulle komma ut om man gjorde det storskaligt. Effekten bygger ju på att man inte känner till hur det fungerar.

Att vara politiskt ryggradslös ses som regel som negativt, men det ifrågasätter Thomas Strandberg. Han jämför med att i ett polariserat samhälles filterbubblor dela åsikter enbart med liktänkande:

– “Kappvändare” har dåliga konnotationer, men kanske finns nåt positivt med att inte vara hundra procent fastlåst i en ideologi. Det ger ett politiskt klimat och ett samhällsklimat som vi kanske inte bör sträva efter att upprätthålla.

I den nya studien var de som skattade sig som politiskt engagerade lika lättlurade som andra.

– Vi var lite överraskade där, det är anmärkningsvärt. Även om vissa politiska åsikter upplevs som väldigt viktiga kan man med enkla medel manipulera dem, säger Thomas Strandberg.

Däremot klarade sig den som presterat bra på så kallade kognitiva reflektionstest bättre än andra, alltså frågor där magkänslan leder många att svara fel (se faktaruta). Tidigare studier har visat att de som får högre poäng på testet är bättre på att skilja falska nyheter från sanna nyheter, och har högre sannolikhet att basera åsikter på politisk ideologi.

– Det är tre väldigt enkla frågor. Bara man tänker efter och funderar bör man kunna svara rätt. Det är ett mått på hur mycket man tar sig tid att tänka igenom och analysera problem man ställs inför – en förmåga man kan träna upp.