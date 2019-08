Rekordliten havsis i Arktis

Havsisen i Arktis täckte i juli en yta på 7,59 miljoner kvadratkilometer, det var 80.000 kvadratkilometer mindre än det tidigare rekordet för lägsta utbredning som noterades år 2012. Och utbredningen var 1,88 miljoner kvadratkilometer under genomsnittet för perioden 1981 till 2010, uppger USA:s center för is- och snödata, NCIDC.

Havsisen drog sig tillbaka i de flesta områden av ishaven, särskilt Laptevhavet, norra Tjuktjer- och Beauforthaven samt Hudson Bay som var isfria i slutet på månaden. Minskningen var mindre i Barents hav och is låg kvar längs kusten i östra Sibirien. Överlag är koncentrationen av is låg i regionen med mycket öppet vatten. Däremot är Nordvästpassagen fortsatt blockerad av is.

Juli är normalt årets varmaste månad och också den månad då mest is smälter. Globalt var årets juli den varmaste månad som har uppmätts på jorden, den föregicks av juni som var den varmaste juni som har uppmätts.

Havsisen i Arktis minskade i genomsnitt med över 105.000 kvadratkilometer per dag, det var högt över genomsnittet för perioden 1981 till 2010 är knappt 87.000 kvadratkilometer per dag.

Den snabba minskningen i år berodde på höga temperaturen i början på juli, medan månadsslutet var svalare, men överlag var temperaturen över det normala över ishaven.

Havsisen i Arktis brukar nå sin minsta utbredning i september. Troligen kommer årets utbredning att bli en av de fem minsta som har uppmätts, enligt NCIDC.