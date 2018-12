Årets rekordvarma sommar gick så hårt åt glaciärerna i fjällvärlden att även forskarna blev förvånade. Juli var rekordvarm och i början på augusti stod det klart att Sverige fått en ny högsta punkt eftersom Kebnekaises sydtopp som är en liten glaciär hade smält så mycket att den skulle bli lägre än nordtoppen. Under juli smälte sydtoppen från 2101 meter över havet till 2097 meter den 31 juli, det innebar att den smälte med i genomsnitt 14 centimeter per dygn och att den bara var 20 centimeter högre än nordtoppen.

– Det rann vatten vid kanten av glaciären, berättar Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi med inriktning på naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi, samt chef för Tarfala forskningsstation vid Kebnekaise.

En inofficiell mätning som bekräftade att Sydtoppen förlorat sin tätposition gjordes en tid senare, men på grund av dåligt väder gjordes årets slutmätning en bit in i september då det redan hade hunnit komma mer snö så slutresultatet av årets officiella mätningar blev att Sydtoppen och Nordtoppen var exakt lika höga, 2096,8 meter över havet.

Det är främst den extrema värmen under juli som har påverkat glaciärerna i området. Medeltemperaturen i Tarfala för månaden blev 12,8 grader, en hisnande bit över genomsnittet för perioden 1961–1990 som är 6,4 grader, och även en bra bit över genomsnittet för perioden 1991–2018 som är 8,1.

Att genomsnittstemperaturen har blivit så mycket högre för den senare perioden är ett tydligt tecken på den värmande trend som pågår både globalt och i Sverige och där områden närmare Arktis värms snabbare än det globala genomsnittet.

Och årets extremvärme påverkade alla glaciärer i de svenska fjällen.

– Hos en av glaciärerna i Tarfala, Isfallsglaciären, bröts en stor del av nederdelen loss. När det blir så mycket smältvatten så börjar isen glida och det kan få stora konsekvenser, säger Ninis Rosqvist.

– Det här är väntat. Vi har länge sett hur den stigande temperaturen äter på glaciärerna.

Enligt preliminära beräkningar efter sommarens mätningar var avsmältningen rekordstor. Att beräkna glaciärers budget är inte helt okomplicerat, under vintern tillförs snö och glaciärytan byggs på. Under sommaren smälter snö och is, hur mycket beror på temperaturen.

Forskarna mäter snöns och isens nivåer på olika mätpunkter, och räknar om vad vinsten eller förlusten av snö eller is motsvaras av i vatten, ungefär som en havsyta. Detta blir ett mått på en massbudget eller massbalans, är summan noll har det inte skett någon förändring, blir det minus har glaciären minskat.

För Storglaciären, där det finns långa mätserier, har forskarna räknat fram att summan blev -1,57 i år, väldigt förenklat är det som att säga att hela ytan av glaciären, som är tre kvadratkilometer stor, har blivit 1,57 meter lägre.

– Det är en väldig smältning, det är ett rekordår. Krympning är uppenbar, det är inte bara arean som minskar, utan hela volymen minskar väldigt mycket.

– Och nu har det varit många år med stor avsmältning och minussiffror, förra året var det lite plus, men trenden att glaciärerna minskar är tydlig, säger Ninis Rosqvist.

