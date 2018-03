Så förändrade Stephen Hawking vår syn på verkligheten

Han föddes på Galileo Galileis dödsdag, dog på Albert Einsteins födelsedag, och hade samma professur i Cambridge som Isaac Newton. Under sin livstid blev Stephen Hawking också en lika känd forskare som Galilei, Newton och Einstein.

Men trots att han fick spela sig själv som världens smartaste fysiker i både ”Star Trek”, ”Simpsons” och ”The big bang theory” är det få av oss som vet vad han egentligen forskade om.

– Jag undersöker äktenskapet mellan tid och rum, förklarar han själv för sin blivande fru Jane Wilde i filmen ”The theory of everything” från 2014.

I kosmologi och gravitationsteori kommer Stephen Hawkings bidrag att leva länge efter hans död. Flera av dem handlar om svarta hål, områden med så stark dragningskraft att inte ens ljuset kan lämna dem.

1. Hawkingstrålning

Stephen Hawking kopplade ihop gravitationen med kvantmekaniken, som beskriver hur materians minsta partiklar beter sig, och med värmeläran.

– Där håller vi fysiker fortfarande på att städa upp för att förstå de långtgående konsekvenserna av hans resultat, säger Bo Sundborg, professor vid enheten för kosmologi, astropartikelfysik och strängar vid Stockholms universitet.

Svarta hål är en följd av Albert Einsteins allmänna relativitetsteori, som beskriver gravitationen. När Stephen Hawking band samman teorin med kvantmekaniken och värmeläran kunde han visa att svarta hål inte är riktigt svarta. De kommer alltid att avge lite värmestrålning, så kallad Hawkingstrålning.

– Värmestrålningen har en specifik temperatur som hänger ihop med massan hos det svarta hålet, säger Bo Sundborg.

Gravitationskraften från det svarta hålet ger upphov till något som kan beskrivas som en spänning.

– Det är som ett ständigt pågående åskväder, där Hawkingstrålningen är blixturladdningarna och ljuset från blixtarna.

Strålningen är mycket svag i början, men tillräckligt stor för att alla svarta hål i en mycket avlägsen framtid till slut kommer att avdunsta och försvinna. När de avdunstar och förlorar massa blir de svarta hålen konstigt nog varmare och varmare, tvärtemot hur allt annat vi känner till beter sig, och mot slutet av sin existens kommer de troligen att explodera.

2. Svarta hål kan slås ihop men inte delas

Två svarta hål kan slås ihop till ett större, men ett stort svart hål aldrig kan delas upp i flera mindre. Det är en annan avgörande insikt från Stephen Hawking som har anknytning till värmeläran.

– I värmeläran finns ett liknande fenomen som kallas entropi. Entropin ökar alltid, så även det är en process som bara kan gå åt ett håll. Det är annars mycket ovanligt i fundamental fysik som gravitationsteori, säger Bo Sundborg.

Den 14 september 2015 kunde detektorn Ligo för första gången registrera en sådan händelse, där två svarta hål smälte samman till ett enda, mer än en miljard ljusår från jorden.

Att förloppet inte går att backa är ett resultat som Stephen Hawking kom fram till innan han hade räknat ut att Hawkingstrålning måste finnas.

– Han kopplade ihop teorierna redan då. Men Hawkingstrålningen blev kronan på verket, säger Bo Sundborg.

3. Informationsparadoxen

Stephen Hawking ställde till ett ordentligt rabalder i forskarvärlden när han hävdade att information går förlorad vid ett svart hål.

– Slänger man saker i ett svart hål tycks det som att de kommer att omvandlas till värmestrålning. Det verkar som att vi oåterkalleligt förlorar kunskap, säger Bo Sundborg.

Det strider mot andra grundläggande principer inom fysiken.

– Om vi har en vanlig brasa där vi eldar upp saker skulle vi, rent teoretiskt, i princip kunna pussla ihop all kunskap om allt som har kastats på elden ur värmestrålningen och askan, om vi bara har tillräckligt noggranna mätinstrument. Men Hawking menade att det inte är möjligt vid ett svart hål.

De flesta andra fysiker i fältet tyckte att Stephen Hawking hade fel och argumenterade emot honom. Till slut ändrade han sig, men han påstod att han gjorde det av andra skäl än de hans motståndare använde.

– Frågeställningen stimulerade verkligen forskningen. Stephen Hawking ställde rätt frågor, på många sätt, säger Bo Sundborg.

4. Singulariteter

Ett av Stephen Hawkings första stora genombrott började han arbeta med redan som forskarstudent vid universitetet i Cambridge. Tillsammans med matematikern och fysikern Roger Penrose i Oxford visade han att den så kallade rumtiden – ett sätt att se på världen med tiden som den fjärde dimensionen – kan innehålla singulariteter: områden där våra vanliga fysikaliska lagar bryter ihop och inte längre gäller.

– Det var ett matematiskt arbete. De visade att om man bestämmer sig för en given teori för universum, som Einsteins gravitationsteori, och betraktar den som ett matematiskt objekt så får man slående resultat, säger Bo Sundborg.

Stephen Hawkings och Roger Penroses arbete säger ingenting om vilken form singulariteterna har eller var de finns.

– Men de kom fram till att under i stort sett alla rimliga förhållanden så får vi områden där fysikens lagar tycks upphöra, om vi ska ta Einsteins teori exakt. Det krävs mycket för att komma undan, men vi fysiker vill gärna komma undan det. Så även här blev Hawkings resultat en sporre för att komma runt den här konsekvensen.

Det fanns förmodligen en singularitet i vårt universums tidigaste barndom, och även inuti svarta hål.

– Men hur de verkligen beter sig är en fråga för framtida forskning, säger Bo Sundborg.

5. Bucklor i rumtiden

De flesta av Stephen Hawkings genombrott är teoretiska resultat som ännu inte har kunnat bekräftas av observationer eller experiment. Men tillsammans med många andra hade han förutsagt de ojämnheter i den kosmiska bakgrundsstrålningen som satelliterna Cobe, Wmap och Planck sedan mätte med allt större precision.

Den kosmiska bakgrundsstrålningen är det äldsta ljuset som finns i rymden, och det skickades ut bara 380 000 år efter Big bang, den stora smällen. Långt tidigare, alldeles i begynnelsen, växte vårt universum från mindre än en atoms storlek till mycket mer än den rymd vi kan se i dag på en ytterst liten bråkdel av en sekund, enligt den så kallade inflationsteorin.

Stephen Hawking och andra kosmologer räknade ut att en konsekvens av inflationsteorin är att det måste finnas bucklor eller ojämnheter i rummet och tiden.

– Det är de ojämnheterna vi ser i den kosmiska bakgrundsstrålningen, säger Bo Sundborg.

Bo Sundborg tycker att Stephen Hawking förtjänar ryktet som nutidens mest framstående forskare.