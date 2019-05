Så påverkas vi (kanske) av månen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

På lördagskvällen är det åter dags för den månatliga fullmånen, närmare bestämt klockan 23.11 (eller 11.11 för den siffermagiskt lagda).

Frågan om huruvida månen påverkar människor, djur och natur, och i så fall på vilket sätt, är förmodligen lika gammal som människan själv.

Olika slags psykiska åkommor har sedan urminnes tider förknippats med fullmåne. På svenska har man talat om ”mångalenskap”, och ordet för galenskap har även i andra språk härletts ur ordet för månen (lunacy, lunático).

Det finns mängder av studier gjorda på månens eventuella inverkan. Men det är ett brett fält av effekter som studeras, och resultaten är inte alltid tydliga. I de fall de är det tillbakavisar de många gånger att det skulle finnas någon måneffekt som inte kan förklaras på annat sätt. Men inte alltid.

En ny studie vid universitetet i Uleåborg har undersökt frekvensen av mord i Finland i förhållande till månens faser under en 54 år lång period, mellan 1961 och 2014. Perioden täcker ungefär 650 fullmånar.

Ofta sägs att våldsdåd är vanligare under fullmåne. Professor Simo Näyhäs studie, som omfattar 6.808 mord, visar tvärtom att morden är signifikant färre under fullmåne än under de andra faserna. Skillnaden är 15 procent. Mellan de andra faserna (nymåne och halvmåne) syns däremot inga statistiskt signifikanta skillnader.

– Frågan har intresserat mig. Idén att månen har farliga egenskaper är mycket gammal. Det finns få bra studier, särskilt när det gäller mordfrekvensen, säger Näyhä, som är professor i folkhälsovetenskap.

– Den allmänna uppfattningen i forskningen är att månen inte har någon påverkan. Men i exempelvis Tyskland hävdar man ännu att fullmåne utlöser ångest, och polisen brukar säga att våldet ökar, och bland sjukvårdspersonal sägas att patienterna blir ”galnare” under fullmåne. Jag har aldrig riktigt trott på de allmänna uppfattningarna.

Resultatet av Näyhäs undersökning blev alltså mycket tydligt och exakt motsatt mot vad man kunde förväntat sig utifrån de gängse uppfattningarna.

– Det är svårt att förstå varför, men min förklaring är att det har med ljuset att göra, säger Simo Näyhä.

Till saken hör att nedgången i antalet mord under fullmåne har avtagit över tid. Mellan 1961 och 1974 var det 25 procent färre mord när månen var full, men efter millennieskiftet är nedgången 10 procent.

Näyhäs tes är att ljuset under fullmåne hade större betydelse förr, när fler bodde på landet, och att förändringen över tid beror på urbaniseringen. En viss andel av dem som begår mord avstår när det är ljust. Ett sådant brott är lättare att begå i mörker, menar han.

– Att ljus hindrar brott är sunt förnuft. Det är inget mystiskt med det.

Samtidigt medger Simo Näyhä att det är ”en smula gåtfullt” att fenomenet finns kvar, även om det minskat. Och det faktum att de allra flesta mord i Finland begås inomhus ”komplicerar” hans förklaring. ”Orsaken till kopplingen förblir svårfångad”, skriver Näyhä i sin rapport.

Nedgången i antalet mord under fullmåne syns i mitten av kurvan. Grafik: Simo Näyhä, universitetet i Uleåborg

Det kanske vanligaste symtomet kopplat till fullmåne är sömnstörningar. Fram till för några år sedan hade få studier gjorts, och de drog motstridiga slutsatser.

Men 2013 fann en grupp schweiziska forskare att de personer som deltog i en sömnstudie somnade fem minuter senare, sov 20 minuter kortare och tillbringade 30 procent kortare tid i djupsömn när det var fullmåne än annars. Försökspersonerna befann sig i fönsterlösa rum och hade inte fått veta vad studien gällde.

Resultaten upprepades i stort sett i en annan studie året därpå.

– Det finns så starka kulturella kopplingar till fullmånen att det inte vore förvånande om det finns effekter på sömnen. Nu är det upp till vetenskapen att förklarar varför, sade den brittiska sömnexperten Neil Stanley till BBC i samband med att den schweiziska studien publicerades.

I en amerikansk studie från 1989 undersökte tre forskare om antalet sjukhuspatienter som utsatts för våldsbrott var större under fullmåne än annars. De fann ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Fem år tidigare kom en rapport där korrelationen mellan brott och månfaser undersöktes i tre städer mellan 1978 och 1982. Forskarna fann att antalet brott var betydligt högre under fullmåne än under de andra månfaserna.

En studie från 2004 tittade närmare på eventuell månpåverkan på antalet fall av mag-tarmblödningar. Forskarna fann att det i snitt var fler fall under fullmåne, framför allt hos män, men eftersom variationen var stor över hela måncykeln rekommenderade de mer forskning i ämnet.

Fyra år senare publicerade fyra forskare vid universitetet i Glasgow en studie som påvisade en signifikant ökning av antalet medicinskt oförklarade fall av stroke under fullmåne än under månens andra faser. ”Orsaken till denna variation förblir gäckande”, sammanfattar forskarna.

Månens effekt på djur och natur är också vitt omskriven. Musslors, ostrons och ett antal andra havslevande djurs beteende styrs delvis av himlakroppens cykler. Ostron öppnar sig exempelvis mer under nymåne och mindre under fullmåne, visar studier.

Den amerikanska dolksvansen, eller hästskokrabban, parar sig under högvatten, och som bekant styr månen tidvattnet. Det tycks dock framför allt vara vattnets rytm i sig som styr dolksvansens beteende, vilket visat sig i studier där man skapat ”tidvatten” på konstgjord väg.