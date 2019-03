Så ska Norge bli världsledande på att lagra koldioxid

Ska klimatmålen från Paris nås räcker det inte bara med att snabbt minska utsläppen. Enligt alla scenarier och klimatmodeller måste det även ske någon form av infångning och lagring av koldioxid, så kallad Carbon Capture and storage, CCS. För ett tjugotal år sedan var förhoppningarna stora kring CCS, framför allt hos politiker och fossilindustrin, men efter ett antal avbrutna projekt falnade entusiasmen.

Men nu satsar Norge på att ta täten och bli världsledande på området. I ett stort statligt projekt siktar de på att avskilja och fånga in koldioxid från energiintensiva industriers utsläpp. Gasen ska sedan komprimeras och i flytande form transporteras via fartyg till ett mellanlager i närheten av Bergen på den norska västkusten. Därifrån ska den pumpas något tusental meter ner i berggrunden under Nordsjön cirka femtio kilometer från land.

Lagringsutrymmet som planeras är så stort att det kan rymma koldioxid från hela Europas utsläpp, och affärsidén är att locka andra länder och aktörer att vara med.

– Vi har valt att satsa på en infrastruktur med skepp och rör så att det blir en flexibel lösning som ger en överkapacitet. Med mellanlagring på land kan skeppen komma dit och tömma och vi kan ha en kontinuerlig ström i rörledningen. Då kan man plussa på med flera skepp, säger Trude Sundset, direktör för det statliga bolaget Gassnova som leder projektet.

Trude Sundset är direktör för det norska statliga bolaget Gassnova som leder projektet med infångning och lagring av koldioxid från industriutlsäpp. Foto: Chris Maluszynski

Vi träffar henne och några av hennes kollegor på Gassnovas kontor i Porsgrunn i södra Norge där de visar ritningar på den planerade anläggningen.

– Det är dyrt att bygga rörledningar så vi bygger med ett rör som klarar 5 miljoner ton per år, det är 4,2 miljoner ton, eller 80 procent, mer än det nuvarande behovet till norsk industri.

Läs mer: ”Norges månlandning” kraschade – ur askan reser sig något större

Paradoxalt nog är det Norges mångåriga erfarenhet av att utvinna fossila bränslen som gas och olja ute till havs som nu ger landet en fördel när det gäller kunskap och teknik för att hindra koldioxid från att hamna i atmosfären. I tjugotre år har oljebolaget Equinor, tidigare Statoil, fångat in koldioxid från sin gasutvinning i Sleipner området i norra Norge och sedan pumpat ner den i berggrunden under havet på 900 meters djup. Ungefär en miljon ton koldioxid pumpas ner i berget varje år.

Vi ska gå före och visa att det är möjligt att fånga in koldioxid, att det är tryggt att göra det

Lagringen har övervakats noga och hittills har inget läckage skett. Norge har också varit angeläget om att vara öppet med vad som sker, alla data kring lagringen är offentliga och går att hitta på nätet. En liknande lagring sker vid naturgasfältet Snövit.

– Vi ska gå före och visa att det är möjligt att fånga in koldioxid, att det är tryggt att göra det. Många menar att vi har ett moraliskt ansvar och att vi måste hjälpa till att ta fånga upp koldioxid för att hindra klimatförändring, säger Trude Sundset.

Att koldioxiden som har fångats in komprimeras och skeppas i flytande form gör det möjligt att hämta upp gasen från många håll i Europa - inte minst Sverige som redan deltar i liten skala. För knappt två veckor sedan presenterades ett svenskt-norskt samarbete för att fånga in och lagra koldioxid vid Preems raffinaderi i Lysekil. Svenska Energimyndigheten satsar 7,7 miljoner kronor och norska statliga bolaget Gassnova satsar drygt 10 miljoner kronor.

Servicetekniker isolerar ett rör som leder ånga i testanläggningen. Foto: Chris Maluszynski

Flera svenska myndigheter och andra parter har på senare tid varit i Norge på studiebesök.

– Vi märker ett ökat intresse, jag tror att det har med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet att göra. Man har börjat räkna ut att det inte räcker med enbart förnybart för att nå klimatmålen. Vi måste göra massor; energieffektiviseringar, förnybart och CCS är de tre stora sätten du kan lösa klimatutmaningen med, säger Trude Sundset.

Grafik: Så lagras koldioxiden – kilometer under norska havsbotten

Tidigare har miljöorganisationer haft vissa invändningar mot att lagra koldioxid i berggrunden, men i dag finns egentligen ingen kritik. Däremot är de noga med att påpeka att infångning av koldioxid inte ska användas som argument för att utsläppen inte måste minskas. Det måste både vara minskade utsläpp och infångning av koldioxid.

Vi kan inte prata om vad vi behöver om 25 år vi behöver göra något nu

Norges projekt är unikt genom att det försöker hitta en storskalig modell för koldioxidfångst som fungerar med olika aktörer som befinner sig på stora geografiska avstånd. Man siktar in sig på industrier med stora utsläpp där möjligheten att minska dem eller använda förnybara bränslen är begränsade, det handlar bland annat om cement-, värmekraftverk-, järn- och stålindustri samt raffinaderier.

– Globalt står industrin för 25 procent av utsläppen. Vissa industrier har i dagsläget inga alternativ för att minska sina utsläpp. De forskar på att inte släppa ut koldioxid och det kan hända att de fixar det om 30 år, men vi kan inte prata om vad vi behöver om 25 år vi behöver göra något nu, säger Trude Sundset.

Sopor i Fortums värmeverk i Oslo förbränns vid cirka 900 grader, i testet ska koldioxid från rökgaserna fångas in. Foto: Chris Maluszynski

Planering och förprojekt har pågått i flera år. Sedan i höstas är projektet inne i en slutfas där två norska företag har godkänts och bedömts lämpliga för att gå vidare och testa fullskalig infångning av koldioxid. Det är dels cementbolaget Norcem i Porsgrunn i södra Norge, dels värmeverket till Fortum i Oslo. Företagen ska fånga in 400 000 kilo koldioxid vardera.

– Forskningen har kommit så långt att vi nu måste komma i gång med att bygga anläggningar om vi ska komma vidare i utvecklingen. Vi kommer att lära oss saker från fullskaleanläggningen som gör att vi kan hitta billigare och bättre metoder och då sjunker kostnaderna, säger Jannicke Bjerkås, CCS-ansvarig på Fortum.

– Det kommer ny teknologi som redan ligger i pipeline så det kommer att ske ytterligare utveckling framöver.

Staten är klar över att man måste stå för stora delar av kostnaden

Utanför kontoret i utkanten av Oslo, precis bredvid den stora moderna förbränningsanläggningen, är förberedelserna nästan klara. Det ser inte så märkvärdigt ut, testanläggningen är som en längre container med två höga metallrör som sticker upp. Och så ett metallrör från förbränningsanläggningen där rökgaserna från förbränningen kommer in.

– I det höga röret finns filter där en aminlösning har släppts i uppifrån. Rökgaserna kommer in nedifrån och när de passerar uppåt så attraherar aminer koldioxiden som fäster och blir kvar, berättar Jannicke Bjerkås.

Sophanteringen vid Fortums anläggning i Oslo har optisk sortering av soporna. Jannicke Bjerkås är ansvarig för testen med koldioxidinfågning. Målet är att fånga in cirka 400 000 ton koldioxid varje år. Foto: Chris Maluszynski

Testanläggningen ska vara i drift till i höst. I augusti ska hon lämna en rapport till Gassnova. Resultaten från testen ingår i en slutrapport som ligger till grund för Stortingets beslut om att godkänna de stora norska CCS-planerna eller inte. Beslutet kommer att fattas tidigast hösten 2020. Haken är pengar, det är dyrt att fånga och lagra koldioxid.

– Vi räknar med att det kommer att kosta mellan 10 till 20 miljarder norska kronor, det är beroende på om du bygger en eller två anläggningar. Driftskostnaden blir några hundra miljoner norska kronor per år, säger Trude Sundset.

Förhandlingar pågår hur kostnaderna ska fördelas mellan staten och företagen.

– Staten är klar över att man måste stå för stora delar av kostnaden, företagen ska konkurrera på en marknad.

Därför är det också viktigt att få andra länder intresserade av att exportera sin koldioxid. Då finns en affärsmodell att visa upp, en möjlighet att få inkomster.

– För oss är Sverige väldigt intressant. Det är helt avgörande för projektet att andra länder visar intresse, det blir en klar signal för Norges regering när det är dags att fatta beslut om projektet. De vill veta om det kommer fler intressenter, säger Trude Sundset.

En annan faktor är att utsläpp av koldioxid måste bli kostsamt om CCS ska bli attraktivt på allvar. Anledningen till att Norge har så lång erfarenhet av fångst och lagring av koldioxid är att dåvarande statsministern Gro Harlem Brundtland på 1990-talet införde en skatt på koldioxidutsläppen av gasutvinningen till havs. Det gjorde utvinning så dyr att dåvarande Statoil bestämde sig för att fånga in delar av utsläppen.

– Vi måste komma dit i framtiden att det blir dyrare att släppa ut koldioxid än att fånga och lagra den, och att industrin får skärpta krav när det gäller koldioxidutsläpp. Men det måste vara samma konkurrensvillkor överallt, vi måste minst ha gemensamma regler i Europa, säger Jannicke Bjerkås.

Trude Sundset tror att koldioxidlagring är en framtidsbransch.

– Det finns sysselsättning inom en framväxande klimatindustri, geologerna kan jobba med att lagra koldioxid istället för att leta olja. En av cheferna på Total sa att han trodde att CCS-industrin i framtiden kan bli lika stor som olje- och gasindustrin är i dag, säger hon.