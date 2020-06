Sex månader med det nya coronaviruset – det har experterna lärt sig

Det började med ett kluster av människor som insjuknade i lunginflammation av okänt ursprung runt en fiskmarknad i miljonstaden Wuhan i Kina i december 2019. Under årets sista dag uppmärksammades WHO på utbrottet, dagen efter stängdes marknaden för sanering. Då hade drygt 40 personer insjuknat enligt de officiella siffrorna. Ytterligare några dagar senare konstaterades att människorna smittats av ett helt nytt virus, från familjen coronavirus.

Sex månader senare har det nya coronaviruset, sars-cov2, spritt sig över världen. Det är den första pandemin i modern tid som har orsakats av ett coronavirus. Omkring tio miljoner fall har rapporterats och 500.000 människor har dött. Länder har stängt ned stora delar av samhället i hopp om att minska smittspridningen och inte överbelasta sjukvården, miljoner människor har förlorat sina jobb samtidigt som forskare har kraftsamlat för att hitta verksamma behandlingar och utveckla vaccin.

I början av utbrottet tittade forskarna på hur influensavirus beter sig för att förutsäga utvecklingen av coronautbrottet, men allt fler forskare har övergett de modellerna. Anders Tegnell, statsepidemiolog, påpekar att även om det finns likheter mellan det nya coronaviruset och influensavirus i att de främst sprids genom droppsmitta, inom familjen, på arbetsplatser och genom andra nära kontakter, så finns det också många olikheter.

– Covid-19 sveper inte som en våg genom befolkningen som influensan. I stället verkar den sprida sig väldigt klusterformat regionalt, även om det inte alltid är i stora utbrott. Det är lite sådant vi ser från andra länder också. Den har något slags ryckighet och oförutsägbarhet i sin spridning som skiljer sig väldigt tydligt från influensan, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell, statsepidemiolog Foto: Jonas Ekströmer/TT

En annan skillnad är dödligheten. Det är inte helt säkert vad dödligheten är i covid-19 är, men studier uppskattar den till mellan 0,5-1 procent. Det är klart lägre än de andra coronavirusen sars och mers, som har en dödlighet på 10 respektive 35 procent. Dödligheten i säsongsinfluensan är runt 0,1 procent ett vanligt år. Men dödligheten ökar kraftigt med ålder. Folkhälsomyndigheten uppskattar att dödligheten i Stockholm är 0,6 procent i snitt, men 0,1 procent för människor under 70 och 4,3 procent för de över 70.

– Det gjorde mig väldigt förvånad att viruset går väldigt hårt åt en åldersgrupp, att äldre blir så svårt sjuka. Det är en så enorm övervikt, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och författare till boken Pandemi: myterna, fakta, hoten.

Sars-cov2 är ett komplext virus, som påverkar kroppen på fler sätt än vanliga luftvägsinfektioner.

– Det måste nästan vara den enda sjukdom som vi har stött på, vad jag kan komma ihåg, som har så väldigt många olika former. Allt från att man knappt märker den till att man ligger på iva i veckor med svår lungpåverkan. Långvariga och ganska mystiska symtom verkar också kunna dyka upp. Och neurologiska konstigheter som smakbortfall. Det är ganska unikt med ett virus som kan ge så extremt olika symtom, säger Anders Tegnell.

Tidigare pandemier har ibland kommit tillbaka i en andra kraftfull våg för att sedan mattas av. I länder som lyckats trycka ned smittspridningen Sydkorea, Tyskland och Kina pratas det nu om en andra våg efter att fallen ökar igen. Men det tror inte Björn Olsen, viruset har funnits där hela tiden.

– För att du ska få en klassisk andra våg, ungefär som med spanska sjukan, krävs en funktionell mutation i viruset, där det ökar i aggressivitet eller något annat. Sars-cov2 muterar som alla andra rna-virus, men det är inga större förändringar vi ser, säger han.

Björn Olsen, läkare och professor Foto: Fredrik Funck

Anders Tegnell tycker att mycket talar för att viruset kommer att fortsätta spridas på ett klusterliknande sätt. Han nämner nya regionala utbrott i Peking, Singapore och Sydkorea efter perioder av låg smittspridning.

– Det är väl det mönstret vi mer och mer tror att vi kommer att se. På det här sättet kommer vi att få leva med den här sjukdomen. Det är hela tiden ett rörligt mål, säger han.

Han tror inte att det nya coronaviruset kommer att försvinna. Det tror inte heller Björn Olsen.

– Jag tror att det här stillsamt kommer att lägga sig på en låg nivå när vi fattar att vi måste testa och spåra viruset. Men vi kommer att fortsätta att testa för covid-19 så länge jag är läkare, och så länge jag lever antagligen. Det kommer att bli små utbrott här och där, säger Björn Olsen.

Särskilt superspridningshändelser där en eller ett fåtal smittar många kan driva på utbrotten. Det gäller att bryta smittkedjan tidigt, påpekar både Anders Tegnell och Björn Olsen, och därför tror de att det är särskilt viktigt att upptäcka utbrotten tidigt och därefter fokusera intensivt på smittspårning.

Eftersom sjukdomen sprids i kluster har det varit svårt att få en överblick över hur många som har smittats i samhället. De så kallade serologiska undersökningarna, där man mäter hur många som har antikroppar mot det nya coronaviruset, har inte gett något tydligt svar.

– Man måste nog göra väldigt stora undersökningar för att få en känsla för helheten, annars kan man missa antingen kluster med låg immunitet eller råka hamna i något med väldigt hög immunitet och råka lura sig av det. Men något slags grundimmunitet har vi ju i Sverige och jag tror att det kommer att göra det lättare för oss under hösten. Det kommer att vara lite lättare att hantera eftersom det inte kommer att vara samma spridningshastighet och spridningspotential som det har i länder med lägre immunitet, säger Anders Tegnell.

Det har flera gånger felaktigt upprepats att den svenska strategin skulle vara flockimmunitet, men den fokuserar i stället på att minska smittspridningen så att sjukvården inte överbelastas. Inget land i världen har nått upp till någon nivå av flockimmunitet enligt antikroppsstudierna. Men flockimmunitet kan inte vara något att eftersträva i sig, anser Björn Olsen.

– Vi vet inte hur länge immuniteten varar. Om den är temporär blir ju en eventuell flockimmunitet i befolkningen väldigt kortvarig, säger han.

Trots att den här pandemin orsakats av ett coronavirus har den också likheter med tidigare influensapandemier. Den har drabbat de mest utsatta grupperna hårdast. I flera länder har man sett att grupper med lägre socioekonomisk status har högre dödlighet.

– Det finns stora skillnader i samhället och de blottläggs väldigt dramatiskt när det blir en pandemi. Det kan vara trångboddhet, social struktur, hur man lever nära varandra i flera generationer och underliggande sjukdomar som gör att de är lite mer utsatta och inte klarar den här extrasmällen. Det finns medicinska och sociala förklaringar till de här befolkningsskillnaderna, men jag tror inte på genetiska skillnader, säger Björn Olsen.

Ett av de många vaccinförsöken är svenskt. Ali Mirazimi och Matti Sällberg leder det. Foto: Jonas Lindkvist

Fler än 140 vaccinkandidater är under utveckling just nu, och flera testas redan på människor i större skala. Trots att det har gått rekordsnabbt tror varken Björn Olsen eller Anders Tegnell att det kommer att finnas ett färdigt vaccin under året. Inte heller tror de att ett vaccin dramatiskt kommer att förändra situationen.

– Däremot kan ett vaccin bli ett bra komplement. Men frågan är om vi får ett vaccin som kommer att skydda våra väldigt svaga, som vi skulle vilja göra. De har ju ett nedsatt immunsystem så det är svårt att få fram vaccin som skyddar dem väl, säger Anders Tegnell.

Ytterligare en utmaning är att producera de potentiellt miljarder doser av vaccinet som kommer att behövas. Björn Olsen hoppas också att det kommer att utvecklas effektiva antivirala läkemedel, vilka skulle kunna användas för att minska risken för människor att bli svårt sjuka.

En av de viktigaste lärdomarna under våren har enligt Anders Tegnell varit hur viktigt det har varit att hindra smittan från att ta sig in på institutioner med sårbara personer, till exempel äldreboenden. Det har man sett i många länder, bland annat USA, Spanien och Sverige.

– Man måste vara mycket noggrann och på tå hela tiden. Det är en viktig lärdom för långt in i framtiden på många olika sätt. Dels för den här sjukdomen, för den kommer att finnas kvar, men också för andra, säger Anders Tegnell.

Han påpekar att smittkurvan vände snabbt när man uppmärksammades på problemet. Bland annat skärptes basala hygienrutiner, personalen utbildades och man såg till att det fanns skyddsutrustning tillgänglig.

– Jag tror att det var en blandning av väldigt många åtgärder, som det ofta är. Det finns inte en quick-fix, säger han.

En annan lärdom som han hoppas kommer att leda till förändringar är beredskapen inom sjukvården, utöver den extra pressen på sjukvården har man varit tvungen att hantera en brist på skyddsutrustning.

– Det ska inte behöva vara så här, att man springer och försöker hitta grejer överallt i sista stund. Det lägger till ett stressmoment i hanteringen som känns väldigt onödigt. Det har fungerat ändå och jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb inom sjukvården, tveklöst. Men jag tror den detaljen hade gjort livet lättare för så många och minskat oron ännu mer, det hade inte behövts några gigantiska lager, säger Anders Tegnell.

Det finns fortfarande många kunskapsluckor, men under våren har tiotusentals studier om det nya coronaviruset publicerats. Det är en utmaning även för experterna att hinna med.

– Vi har en enorm kunskapsöverföring nu och det dyker också upp konspirationsteorier, vilket det alltid gör under sjukdomsutbrott, men det går snabbare än någonsin förut. Det är spännande tider att leva i, säger Björn Olsen.

