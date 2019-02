Större hjärna är inte lika med gin och tonic-kärlek

Den kanske hetaste klickraketen under hela helgen vecka sju, som tiotusentals personer tryckt på gillaknappen åt, handlade kanske något förvånande om en ny forskningsstudie som genomförts vid University of Queensland i Australien. Hur studiens resultat beskrevs, att personer som gillar gin och tonic har större hjärnor, gjorde den till perfekt material för sociala medier. Bara Aftonbladet-sidan Svenska klipps facebookpublicering har över 2.000 kommentarer. Nästan alla kommentarer består av personer som taggar in sina vänner, vilket inte är så konstigt med tanke på att Aftonbladet-sidan Svenska klipp uppmanar de som ser inlägget att göra det.

Den här typen av artiklar, där en enskild forskningsstudie används för att skapa sociala medier-engagemang och hög igenkänningsfaktor publiceras jämt och ständigt. För drygt ett år sedan slog till exempel Aftonbladet fast att gin-älskare inte bara har större hjärnor utan dessutom är sexigare än andra människor och 2015 kopplade Nöjesguiden ihop gin och tonic med sociopatiska drag. I det här fallet hade University of Queensland redan i sitt pressmeddelande presenterat studien med att ”människor som älskar tonicvatten kan ha större hjärnor”.

Så, visar studien att människor som gillar gin och tonic har större hjärnor? Nja, inte riktigt.

I studien, som kommer att publiceras i journalen Behavioural Brain Research har forskarna undersökt hur den relativa stoleken på olika delar av hjärnan korrelerar med hur söt respektive bitter smak uppfattas. De medverkande, 1.660 personer, fick smaka på fem beska och fyra söta lösningar och sedan ge en subjektiv bedömning utifrån en skala om hur söta respektive beska de fann smakarna.

En av de tre bittra smaker som redovisades separat var kinin, en substans som ofta används för att analysera upplevd beskhet och som också används för att smaksätta tonicvatten. Forskarna kunde uppfatta ett mönster där storleken på olika regioner av hjärnan korellerade med en förändrad intesitet i hur söta respektive beska smaker uppfattades i sex respektive fyra till sju regioner.

Det absolut starkaste sambandet kunde forskarna hitta mellan den relativa storleken av vänstra entorinala barken och kinin.

”Kopplingen mellan volymen av vänstra entorinala barken och hur bittert kinin uppfattas är korrelation och inte kausalitet. Huruvida en sådan kausalitet finns är en intressant fråga. En högre tolerans mot bittra smaker skulle kunna leda till att man konsumerar mer sådana smaker och att detta skulle kunna leda till att hjärnan växer mer. Eller så skulle det kunna vara så att personer med en större hjärna uppfattar smakerna mer bittert.”, skriver Daniel Hwang, huvudförfattaren till studien, i ett mejl till DN.

I studien har forskarna tagit bort effekten en större hjärna som helhet skulle ha, vilket betyder att en större hjärna i sig inte nödvändigtvis skulle innebära att kinin uppfattas mindre bittert. I regel innebär dock större en större vänstra entorinala barken en större hjärna, även om studien inte kan svara på frågan om total hjärnstorlek, enligt David Hwang.

Att uppfatta kinin som mindre bittert behöver heller inte betyda att man uppskattar gin och tonic som dryck mer, eftersom vissa människor uppskattar bittra smaker.

”Att någonting inte är beskt behöver inte betyda att det smakar bättre. Detta kan vara fallet när det gäller barn eftersom vi människor naturligt ogillar beska smaker som ett försvarssystem mot giftig mat. Men, som vi åldras kan våra preferenser ändras, vi 'lär' oss att gilla beska livsmedel eftersom vi vet att de inte är giftiga. Jag känner flera framför allt äldre som föredrar beska drycker framför söta”, fortsätter David Hwang.

