– Jag blev helt chockad men är förstås jätteglad och känner stor ödmjukhet när jag ser vilka som tidigare fått priset. När jag kommer hem blir det ett party, säger Sallie W Chisholm viskande till DN.

Hon är på skidsemester i Colorado när DN når henne på telefon tidig morgon amerikansk tid. De övriga i semestersällskapet ligger och sover så därav viskandet.

– Och mest glad är jag över att Prochlorococcus nu får ett erkännande , tillägger hon.

Prochlorococcus är namnet på den bakterie som Sallie W Chisholm och hennes forskarkollegor upptäckte i slutet av 1980-talet. Det var under expeditioner i Atlanten och Stilla havet som de registrerade vad de först trodde var ett brus men som visade sig vara en svag signal. Den kom från en levande organism – en mycket, mycket liten cyanobakterie som skulle visa sig ha enorm betydelse för fotosyntesen på jorden. Att upptäckten av den lilla bakterien inte skedde förrän 1988 beror just på att den var så oerhört liten och att det var först vid denna tid man hade de tekniska möjligheterna att via flödescytometri (en laserteknik) uppfatta signalen.

– Vi använde den där lasertekniken egentligen för att studera andra arter i haven när den här lilla organismen dök upp bland övriga signaler. Jag bestämde då att det var det här jag ville forska om och försöka förstå. Det var början på en lång resa, säger Sallie W Chisholm som aldrig funderat på att syssla med något annat än oceanografi.

– Det finns så mycket att forska vidare kring. Jag kan inte tänka mig att sluta med det.

Om man ställer frågan vad Prochlorococcus gör som inte andra cyanobakterier kan, så är svaret: Nja, den gör samma sak som de andra. Men det är inte det som gör upptäckten av och forskningen om Prochlorococcus värd ett pris. Det är att den är ytterligare en pusselbit till vår förståelse för hur liv uppstod på jorden. Och den kan i framtiden också fungera som indikator för hur våra hav mår. Om bakteriens antal minskar eller ökar varslar det om att mängden näring i haven har blivit sämre eller bättre. Det i sin tur påverkar den traditionella näringskedjan – tillgång på till exempel fisk och skaldjur – som är beroende av ett funktionellt hav.

– Ju mer vi studerade den desto mer avslöjade den sina hemligheter för oss. Vi kunde se skillnader hos Prochlorococcus beroende på var den fanns i haven, det gav oss också information om havsmiljön, hur den påverkar andra mikroorganismer. Prochlorococcus blev vår lilla reporter, säger Sallie W Chisholm och tillägger: Jag brukar säga att jag inte behöver hitta på vad vi ska forska om, Prochlorococcus visar mig vägen.

Hon tycker dessutom att den är vacker.

– Den är som en liten vackert grön boll, men man kan knappt se den i mikroskop.

Det är inte den enskilda storleken på Prochlorococcus som har betydelse utan det är det kollektiva antalet och ytan den finns i som gör dess fotosyntes så viktig. Fotosyntesprocessen är bokstavligen livsviktig för syreproduktionen, för utan syre inget liv.

– Vi är alla beroende av fotosyntesen, och vad man numera vet är att häften av all fotosyntes, all syreproduktion, görs av mikroorganismer i havet. Lika mycket som alla gröna växter på land, säger Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

– Sallie Chisholms upptäckt triggar igång många generella frågeställningar . Att ha så många arter som möjligt att studera , och så olika genetiska varianter som möjligt att jämföra med, är ett viktigt verktyg för att förstå evolutionen.

Priscermonien sker i maj, i Lund, och Sallie W Chisholm kommer att närvara.

– Absolutely!

Fakta/Crafoordpriset Instiftades 1980 genom en donation till Kungliga Vetenskapsakademien av Holger och Anna Greta Crafoord. Priset är ämnat att främja grundforskning inom några specifika ämnesområden: astronomi och matematik, geovetenskap, biovetenskap (företräde för ekologi) och polyartrit (ledgångsreumatism). Ämnena är valda i syfte att komplettera Nobelprisen. Det är Kungliga Vetenskapsakademien som utser pristagare. Priset utdelas årligen och i turordning ämne efter ämne men för polyartrit endast när särskilda vetenskapliga framsteg gjorts. Prissumman är på 6 miljoner kronor och delas ut i maj, prisutdelare är kung Carl XVI Gustaf. Priset har hittills utdelats till 63 män och 3 kvinnor. Årets pris går till den amerikanska forskaren Sallie W Chisholm vid Massaachusetts Institute of Technology. Motiveringen: ”För upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism: Prochlorococcus.” Visa mer

Fakta/ Sallie W. Chisholm Har tilldelats ett av världens största vetenskapliga pris, Crafoordpriset, på 6 miljoner kronor för upptäckten av och forskning om cyanobakterien Prochlorococcus. Verksam: Professor vid Massachusetts Institute of technology, MIT, i Cambridge, USA. Född: 1947 Upptäckte Phrochlorococcus vid expeditioner i Atlanten och Stilla havet under senare delen av 1980-talet. Fyndet publicerades 1988 men först 1992 fick cyanobakterien sitt namn. Visa mer