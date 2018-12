Studie: Ekologisk mat sämre för klimatet

Resultaten redovisas i artikeln “Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change” som publicerats i tidskriften Nature.

Artikeln är skriven av Timothy Searchinger, Princeton University, Stefan Wirsenius, Chalmers, Tim Beringer, Humboldt Universität zu Berlin, och Patrice Dumas, Cired.

Stefan Wirsenius är docent vid avdelningen fysisk resursteori vid institutionen för miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola.Forskarna har först gått igenom hur stora markarealer som grödorna ärtor och vete behöver beroende på om de är ekologiskt eller konventionellt odlade. För ekologiskt vete behövs dubbelt så mycket mark för samma mängd skörd.

Forskarna har sedan räknat med en hittills oprövad metod som mäter ”koldioxidkostnad” utifrån att större arealanvändning indirekt bidrar till högre koldioxidutsläpp när skogen, som binder koldioxid, måste skövlas för att ge plats åt livsmedel.

– Mark som byggs för att producera mat är en väldigt begränsad resurs och vi kommer att behöva mer mat för att nära en växande befolkning de närmaste decennierna, säger Stefan Wirsenius.

Han och medförfattarna till studien, som publiceras i tidskriften Nature på onsdagen, har kommit fram till att ekologiska ärtor odlade i Sverige har ungefär 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade. För svenskt ekologiskt vete är påverkan ännu större, nära 70 procent, om man då antar att skogen måste bort.

– Det här är ju hypotetiska resonemang och jag menar inte att det skulle hända i praktiken. Vårt sätt att räkna visar mer de principiella skillnaderna, men hur det faller ut i verkligheten är upp till politikerna, säger Stefan Wirsenius.

Anledningen till att ekologiska grödor står för mer utsläpp är att skördarna är mycket mindre, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. Skog som skövlas återplanteras heller inte i samma takt.

Chalmersforskaren är noga med att poängtera att ekologisk mat har väldigt många andra fördelar, som när det gäller bekämpningsmedel, antibiotika och andra miljögifter som skulle kunna påverka naturen negativt i det långa loppet. Men den ekologiska maten är likväl sämre för klimatet, enligt deras metoder. Även om forskarna inte gjort beräkningar gäller detta även för ekologisk kött- och mjölkproduktion eftersom den använder sig av ekologiskt odlat foder, enligt Wirsenius.

– Den information som vi har fått fram gör en bedömning av ekologiskt mer komplex än vad man tidigare tänkt. Tidigare tänkte man kanske att ekologiskt är lösningen på jordbruket, men jag tycker det är mer komplicerat än så.

Eftersom världens matproduktion hänger ihop via handel påverkas avskogningen i till exempel tropikerna även av hur den svenska jordbruksmarken används, enligt forskarna.

– Vad vi ska göra jordbrukspolitiskt har jag ingen uppfattning om, men jag tycker det är bra ett den här informationen kommer fram. Och dessutom, att äta ekologiska ärtor är mycket bättre än att äta gris- och nötkött. Jag tycker inte man ska tolka den här studien som att ekologiskt är värdelöst utan det här tillför en ytterligare dimension.

TT: Hur ska man då tänkta som konsument?

– Jag tycker man ska tänka att om jag är vegan så gör jag en jättestor insats för klimatet och kan äta ekologiska ärtor och fortfarande göra en stor insats för klimatet. Att äta ekologiska produkter av kyckling eller gris är fortfarande mycket bättre än att äta nötkött och lamm, säger Stefan Wirsenius.

Fakta. Studien Resultaten redovisas i artikeln “Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change” som publicerats i tidskriften Nature. Artikeln är skriven av Timothy Searchinger, Princeton University, Stefan Wirsenius, Chalmers, Tim Beringer, Humboldt Universität zu Berlin, och Patrice Dumas, Cired. Stefan Wirsenius är docent vid avdelningen fysisk resursteori vid institutionen för miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Visa mer

Läs mer: Experten tipsar: Så fixar du en vegansk nyårsmeny

Läs mer: Största minskningen av köttkonsumtion i Sverige på nästan 30 år

Ny studie: Svensk satsning på biodrivmedel ökar utsläppen