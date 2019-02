Fakta. Så genomfördes studien

Studien baseras på Kvinnoundersökningen och H70-studierna i Göteborg och följde 800 kvinnor under 44 år. När studien startade år 1968 tillfrågades kvinnorna om hur aktiva de var när det gäller olika hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter. De hjärnstimulerande aktiviteterna delades in i fem olika områden: intellektuella, konstnärliga, manuella och religiösa aktiviteter samt föreningsliv.

Deltagarna gavs poäng för hur aktiva de var; noll poäng innebar ingen till låg aktivitet, en poäng innebar moderat aktivitet och två poäng innebar hög aktivitet, vilket gav totalpoängen 0–10. Deltagarna delades in i två grupper, 0–2 poäng och 3–10 poäng.

Fysisk aktivitet delades in i tre grupper. Den första gruppen var helt inaktiv. I den andra gruppen ägnade sig deltagarna åt regelbunden fysisk aktivitet, som att promenera, bowla, och cykla, minst fyra timmar per vecka. Deltagarna i den tredje gruppen hade regelbunden hård fysisk träning som att jogga, spela tennis, simma och var aktiva i tävlingssport, minst tre timmar per vecka.