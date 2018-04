Svåra ekologiska konsekvenser av en mur mot Mexiko

– Vi ska bygga en hög mur längs vår södra gräns, och Mexiko ska betala för muren, lovade Donald Trump under sin presidentvalskampanj.

Det är ett löfte han har hållit fast vid, även om det är oklart hur finansieringen ska gå till. I veckan beslöt presidenten att skicka nationalgardet för att bevaka gränsen tills muren har byggts.

Men i södra Texas är planerna på en mur inte populära.

– Texas har en runt 2.000 kilometer lång gräns mot Mexiko, och bara ungefär 160 kilometer med stängsel eller andra hinder. Det gör oss till delstaten med längst gräns och kortast gränsbarriär, och därför kommer vi att drabbas mest. Och de privata ranchägarna är inte så pigga på att upplåta sin mark till staten, säger Norma Fowler, professor vid institutionen för integrerad biologi vid University of Texas i Austin.

Gränsen går i Rio Grande, eller Río Bravo som floden heter i Mexiko. En mur kan naturligtvis inte byggas mitt i floden, eller ens längs stranden.

– Jag är förstås ingen ingenjör, men även jag förstår att det är omöjligt att bygga en sådan här struktur vid en flod som ofta svämmar över, eller vid floddeltat. På många ställen måste man gå flera kilometer in i landet för att komma tillräckligt högt upp från översvämningsområdena, säger Norma Fowler.

Större delen av marken längs gränsen i Texas är privatägd, och det kommer att krävas långa rättsprocesser innan den amerikanska staten får tillgång till den, menar Norma Fowler. Den statliga mark som finns är nationalparker, som Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge i södra delstaten, Big Bend National Park i västra Texas, och Amistad National Recreation Area, en friluftspark för vandring, camping, fiske, jakt och vattensport.

– Jag är verkligen orolig för att de helt enkelt kommer att bygga muren rakt genom naturskyddsområdena eftersom landet där redan är statligt, säger Norma Fowler.

Hon och hennes medarbetare har undersökt hur en mur skulle påverka naturen i Texas.

– En mur skulle vara riktigt dåligt för många, många djur, växter och ekosystem. Det finns till och med fåglar, som vaktlar till exempel, som inte skulle kunna ta sig över.

Där stängsel och barriärer redan finns ligger de långt ifrån floden, och det finns gott om berättelser i amerikansk press om människor som bor i ett hus på ena sidan stängslet och har sin brunn och sina bomullsfält på andra sidan.

– Detta är ju långt utanför mitt expertområde, men i en del av artiklarna står det om hur grindarna hålls öppna konstant under bomullsskörden eftersom lastbilar åker fram och tillbaka hela dagarna, och folk måste kunna komma hem på kvällarna. Jag vet inte om det stämmer, men berättelserna sprids, säger Norma Fowler.

Biologernas resultat publicerades i veckan i tidskriften Frontiers in Ecology and the Environment. Flera ideella miljöorganisationer har redan varnat för konsekvenserna av en mur, men detta är den första ordentliga genomgången gjord av forskare, och granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

– Vad jag verkligen vill, är att vi förutom de mänskliga aspekterna, politiken, de juridiska problemen att få tillgång till land och motståndet hos lokalbefolkningen också får med effekterna på den biologiska mångfalden. Om jag, som bevarandebiolog, har en agenda här så är det att få vara en del i samtalet. Allt det andra är viktigt också, men det är de historierna journalisterna håller sig till. De tänker inte på växterna, säger Norma Fowler.

Ozeloten, ett fläckigt kattdjur som är mindre än ett lodjur men större än en tamkatt, är redan hotad i Texas och skulle drabbas hårt, liksom svartbjörnarna i Big Bend National Park. En mur skulle isolera dem från sina artfränder, och de individer som finns kvar kan vara för få för att gruppen ska överleva.

– Ozeloten har blivit något av en symbol för hotade arter i Texas. Det är en alldeles förtjusande katt, som är liten nog att vara ofarlig för människor och söt nog för att få allmänhetens stöd och ekonomiska bidrag, säger Norma Fowler.

Hennes eget specialområde är växter.

– De får inte samma kärlek och uppmärksamhet som ozeloterna, men jag oroar mig för dem.

Physaria thamnophila, eller Zapata bladderpod på engelska, är en liten planta med gula blommor som är särskilt hotad.

– Den enda platsen där den växer är på små klippor längs floden. Och det är precis där som de skulle smälla upp muren, säger Norma Fowler.

Det är inte bara en ensam smal mur som kommer att byggas genom naturreservaten. Det behövs tillfarter, uppställningsplatser för fordon, och tvåfiliga vägar på båda sidor.

– I den här studien har jag hållit mig på den säkra sidan, och räknat med en bredd på mellan 12 och 20 meter. Det är vad inrikessäkerhetsdepartementet säger att det ska bli. Men jag tror och fruktar att det kommer att bli ett mycket bredare område.

Livsmiljön för djur och växter kommer att förstöras eller splittras. Även turistnäringen är hotad. Området längs floden har stor biologisk mångfald och är populär bland ekoturister och fågelskådare. Med en mur genom Texas skulle den skäras av från resten av USA.

– Dessutom kommer vakter att köra fram och tillbaka på vägarna på båda sidorna om muren dygnet runt. Djur kommer att bli påkörda, och de kommer inte att kunna röra sig som de vill. Och insekter kommer att lockas dit av ljuset när de borde vara ute och pollinera växter, säger Norma Fowler.

Även smådjur och insekter kan hindras från att röra sig som de vill.

– Bin och fjärilar skulle kunna flyga över en mur eller igenom ett stängsel, men kommer de verkligen att göra det? Även när det finns öppningar som är tio centimeter breda, som små däggdjur, ödlor och grodor skulle kunna använda, så gör de inte det. Det förhindrar förflyttningar, stoppar genflöden, och isolerar populationer så att de blir för små för att klara sig, säger Norma Fowler.

Om en mur hindrar illegala immigranter är mer tveksamt.