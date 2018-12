I genomsnitt är utsläppen från en svensk invånares flygresor motsvarade 1,1 ton koldioxid per person och år, ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet som ligger på 0,2 ton per person. Det visar en ny studie som forskare på Chalmers har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den visar att svenska invånares resande med flyg har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Inrikesresorna ligger kvar på ungefär samma nivå, medan utrikesresorna sedan dess har fördubblats från 0,5 resor per person och år till en resa per person och år 2017. Det är en årlig ökning med 2,9 procent.

De totala utsläppen för flygresandet ökade under samma period med cirka 47 procent och var 2017 cirka 10 miljoner ton koldioxid­ekvivalenter. Det är ungefär lika mycket som släpps ut från personbilstrafiken under ett år.

Den stora ökningen av utsläppen från flyget kom framför allt under 1990-talet. Senare har ny teknik och att flygplanen fylls med fler passagerare gjort att utsläppen per person har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år.

Det har inneburit att utsläppen från flyget inte ökat nämnvärt under 2000-talet, enligt rapporten.

– Utsläppsminskningen per person i Sverige har varit väldigt hög, det beror till hälften på att beläggningsgraden har ökat, att man fyller kabinen med fler personer, säger Jörgen Larsson, forskare på Chalmers tekniska högskola, som har skrivit rapporten tillsammans med Anneli Kamb.

Men forskarna påpekar att många effektiviseringar nu är gjorda och om flygresandet fortsätter att öka så riskerar utsläppen att öka.

– Det är en utmaning för branschen. Beläggningen kan inte bli mer än 100 procent, i längden behöver man hitta andra sätt att uppnå en minskning. I förhållande till att nettoutsläppen av växthusgaser behöver upphöra helt så är det ett bekymmer.

Enligt Jörgen Larsson är risken stor att utsläppen från flyget ökar i framtiden. Flygbranschens mål är att minska utsläppen med i genomsnitt 1,5 procent per år, samtidigt så ökar svenskarnas flygande just nu med 3 procent per år.

– Många forskare pekar på att de lågt hängande frukterna när det gäller utsläppsminskningar redan har plockats medan de radikala teknikskiftena ligger många decennier fram. Biobränsle lyfts ofta upp i sammanhanget men tillgången på biobränsle med låg klimatpåverkan är begränsad, säger Jörgen Larsson.

Förra året var utsläppen från svenska invånares flygande 90 gram koldioxid per person och kilometer. Men flygets klimatpåverkan förstärks kraftigt genom utsläpp som sker på hög höjd, om de räknas in blir utsläppen ungefär 170 gram koldioxidekvivalenter per personkilometer.

Det innebär till exempel att en resa tur och retur till spanska Malaga orsakar utsläpp av cirka 1 ton koldioxidekvivalenter medan tur och retur till thailändska Phuket orsakar utsläpp av 3 ton koldioxid­ekvivalenter.

– Om man inte vill avstå från flygandet kan man välja en närmare destination. Att åka till Thailand orsakar dubbelt så stora utsläpp som att åka till Egypten, säger Jörgen Larsson.

– Det är fortfarande inte ett hållbart semestrande, men för en del människor som inte allt kan tänka sig mer radikala förändringarna kan det vara ett alternativ, säger Jörgen Larsson.

Forskarna anser att det behövs mycket kraftfulla åtgärder och styrmedel om flygets utsläpp ska minska i linje med tvågradersmålet.