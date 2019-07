Svensken som bidrog till att sätta människan på månen

Roy Wern föddes i USA i december 1923 av svenska föräldrar som flyttat till Erie i Pennsylvania från trakten av Eksjö. När familjen, som då också bestod av ytterligare tre söner, flyttade hem till Sverige blev det Nässjö och sedan Eksjö där ytterligare en son kom till världen.

Roy Werns karriär till raketingenjör var långt ifrån rak. Som tonåring intresserade han sig för tecknande och drömde om att bli karikatyrtecknare. Men livet ville annorlunda. Istället lockade ingenjörsyrket och då särskilt flygplan. 1949 tog han examen från Nordiska korrespondensinstitutet i Stockholm och efter några år i Sverige tog han som 27-åring steget över Atlanten till USA.

– Det var i december 1958 och då började jag på Boeing där jag blev kvar fram till det att jag gick i pension 1990, berättar han.

Foto: Privat

Under en period arbetade han också med Minutemanmissilerna som blev president John F. Kennedys viktigaste kort när det gällde att sätta skräck i Sovjet under Kubakrisen 1962. Där var hans uppgift att testa bränslet till missilen. Något som gjorde att hans chefer på Boeing bad honom att ta sig an testerna av motorerna till den 110 meter höga Saturn V-raketen.

En raket som under de första 168 sekunderna skulle ta de tre astronauterna Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins från jorden och sedan ge Apollo-farkosten en knuff stark nog för att kunna lösgöra kapseln från jordens dragningskraft.

– Det var i januari 1964 och min arbetsgivare sökte den ingenjör som var lämpligast att ta fram en metod att testa de fem kraftfulla motorerna efter tillverkningen och innan raketen sköts upp. Och testet skulle göras utan det flytande bränslet som var mycket eldfarligt.

– Motorerna på Saturn V-raketen var de största i världen.

De fem kraftfulla motorerna. Foto: Clas Svahn

Testerna utfördes i Huntsville i Alabama 1964 och från 1967 i New Orleans där tillverkningen av Saturn V-raketen genomfördes. Tack vare Roy Werns bidrag kunde motorerna testas på ett säkert sätt.

– Min konstruktion simulerade hur motorerna skulle fungera under uppskjutningen så att det kunde ske på ett säkert sätt, säger han.

Roy Wern gjorde också utrustning för att kontrollera läckage i bränsletankarna och apparater till marktestning och service av S-1 C som var det första steget i bärraketen.

Redan 1966 säger Roy Wern att han insåg att USA skulle vinna kapplöpningen till månen. En kapplöpning på liv och död mellan USA och Sovjet.

– Det var en spännande tid, vi skulle ju hinna före Sovjetunionen. Men Sovjet hade för små motorer. De kunde aldrig skicka några människor till månen, säger han.

Roy Wern, längst ut till höger, 1966 tillsammans med kollegorna på Boeing. Foto: Privat

Hur ser du på din egen insats i detta jätteprojekt som är en av de största historiska händelserna?

– Jag gjorde mitt bidrag och min konstruktion var lyckosam. Men det var rätt många andra inblandade, säger han och skrattar.

Närmare bestämt arbetade 400.000 personer i det jättelika Apolloprojektet som startats av president John F. Kennedy den 12 september 1962.

På våren 1969 var Roy Werns uppgift avslutad efter fem års arbete. Då var alla tester klara och den enorma månraketen hade redan skickat upp flera Apollofarkoster runt jorden och runt månen. Men det yttersta testet kom den 16 juli 1969 då Apollo 11 skulle göra hela resan och dessutom landa.

Själva uppskjutningen fick Roy Wern aldrig se. Inte ens på tv. När Apollo 11 lämnade jorden från Cape Kennedy i Florida befann sig Roy Wern på sin arbetsplats i Seattle.

– Då höll jag på och arbetade med Jumbojeten, säger han.