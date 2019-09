Trots kraschen fortsätter Indiens undersökning av månen

När den indiska månlandaren Vikram tappade kursen och kontakten med markkontrollen i Bangalore på fredagskvällen svensk tid försvann också hoppet om att landaren skulle ha genomfört en mjuklandning på månens yta.

Åtminstone för nästan alla.

På lördagen försökte chefen för den indiska rymdstyrelsen Isro att se ljus i mörkret då han i en intervju med Times of India förklarade att Indien fortfarande kan utnyttja sondens moderskepp som fortsätter i sin bana runt månen till vetenskapliga undersökningar av månytan. Och kanske till att hitta Vikram och dess lilla månbil som egentligen skulle ha genomfört den viktiga delen av uppdraget.

Inget av detta är något större problem, menar Sivan.

– 90 till 95 procent av Chandrayaan-2:s uppdrag har redan uppnåtts och vi ska inte kalla uppdraget för ett misslyckande eller motgång, säger han i intervjun.

Även om Isrochefens sätt att beskriva Chandrayaan-2:s månuppdrag kan ses som lätt överdrivet i sin positivism så finns det mycket kvar att utföra för det indiska månuppdraget.

Moderskeppet, kretsaren, kan fortsätta att ta bilder av månytan med en upplösning på 30 centimeter och kan dessutom kika 10 centimeter ned i månytan med hjälp av en sofistikerad radar.

Kanske kan Indien därmed hitta is som döljs under månytan, något som många forskare misstänker ska finnas där. Is är viktigt eftersom det kan användas av framtida kolonier på månen, dels som dricksvatten och dels som grunden för att ta fram bränsle för kommande färder längre ut i solsystemet.

Förhoppningen är också att återfinna den stora grotta som Chandrayaan-1 fångade på bilder och som skulle kunna bli basen för en framtida mänskliga koloni. För ska människor kunna leva på månen måste de skyddas från rymdens strålning, extrema temperaturer och mikrometeoriter.

Och kanske kan den lilla kretsaren hitta den förlorade landaren. Om några dagar passerar Chandrayaan-2 åter platsen för den misslyckade landningen och då hoppas de indiska forskarna att kunna se spår av den. Om den inte krossats till bitar.

Indiens månmission är allt annat än över.