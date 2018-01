Trumps beslut överskuggar allt klimatåret 2017

Klimatmötet i Bonn har gått in på övertid. Enligt schemat skulle mötet avslutas på fredagen men vid den planerade sluttiden hade parterna inte lyckats komma överens om vissa väsentliga delar i arbetet med den regelbok som är en tyngdpunkt för mötet.

Internationell politik

USA:s president Donald Trump kastar en mörk skugga över klimatåret 2017. I somras meddelade han att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Men redan när året var ungt, och han den 20 januari installerades som president inleddes kriget mot klimatförändringen, vetenskap och fakta. Startskottet var att hans talespersoner ljög om hur många som var på plats under själva installationstalet och begreppet ”alternativa fakta” lanserades.

Klimatförnekare har sedan dess placerats på chefsposter i olika myndigheter. Mest inflytelserik är Scott Pruitt på EPA, US Environmental Protection Agency, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket. Han har under året systematiskt petat bort forskare och experter samt raserat de regleringar för utsläpp som under Obamas tid kom till för att fasa ut fossila bränslen till förmån för förnybar energi.

Tidskriften Nature placerade nyligen Scott Pruitt på listan över tio personer som har gjort avtryck under året, motiveringen löd ”för att han nedmonterat EPA och vetenskap med skoningslös effektivitet.”

Senast för några dagar sedan hånade Trump forskningen om klimatförändringar. Då det rapporterats att årets nyårsafton kan bli en av de kallaste nyåren som registrerats hittills i New York skrev Trump på Twitter: ”Kanske skulle vi behöva lite gammal god global uppvärmning”.

Foto: Martin Meissner/AP

Motkrafter i USA och globalt

Många hävdar att Trumps linje som klimatförnekare på sätt och vis har vässat klimatarbetet genom att skapa många och starka motkrafter både i USA och globalt.

Många delstater, städer och företag har under hashtaggen #wearestillin deklarerat att de fortfarande jobbar för målen i Parisavtalet. Det inkluderar bland annat Kalifornien, världens sjätte största ekonomi.

De enda två länder som tidigare inte hade skrivit under Parisavtalet – Nicaragua och Syrien – har efter USA:s deklarerade avhopp skrivit på.

Frankrikes president Macron bjöd in en rad länder till ett toppmöte om klimatfinansiering.

Vid mötet meddelande Världsbanken att de från och med 2019 inte kommer att investera i olja och gas.

Medeltemperaturen

2017 var ett av de tre varmaste år som har uppmätts sedan mätningarna startade på 1880-talet. År 2016 är det hittills varmaste året med 2017 och 2015 som nummer två och tre. Åren 2013–2017 är den varmaste femårsperiod som har uppmätts.

Den globala medeltemperaturen har nu ökat med 1,1 grad sedan förindustriell tid, så det är inte långt kvar till de 1,5 grader som finns i Parisavtalets mål.

Foto: Martin Meissner/AP

Utsläppen ökar igen

En av årets stora negativa överraskningar var att de globala utsläppen av koldioxid ökar med 2 procent efter att ha legat still tre år i följd, 2014 till 2016. Beskedet som kom under FN:s klimatmöte i Bonn i november överraskade experterna.

– Jag är chockad. Det var ett mycket sorgligt besked och jag är väldigt oroad. Många med mig har, kanske lite överoptimistiskt, trott att det var början på en trend där vi har lyckats avstanna ökningen och kanske till och med böja kurvan nedåt, sa Johan Rockström, professor och chef för Stockholms Resilience center till DN.

Koldioxidhalten i atmosfären

Något som också oroar experter är att halten av koldioxid i atmosfären ökade rekordsnabbt, från normala cirka 2 ppm (miljondelar) per år till cirka 3,3 ppm för år 2016. Det som oroar är att andelen koldioxid ökar trots att utsläppen inte gjorde det. Halten var 403,3 ppm för 2016, den högsta nivån på 800 000 år enligt Meteorologiska världsorganisationen, WMO.

Värmerekord i Pakistan med 54 grader i maj. Foto: Fareed Khan/AP

Extremväder på flera håll

Året har kännetecknats av en rad extrema väderhändelser. Under sommaren slogs flera värmerekord. I Turbat i västra Pakistan uppmättes 54 grader i maj, runt Medelhavet uppmättes 46,9 grader i Córdoba, Spanien i juli. Sommaren i Kalifornien var den varmaste som har uppmätts, i San Francisco sattes rekord med 41,1 grader. Den extrema hettan och torkan har lett till många bränder. I Portugal omkom 64 personer i skogsbränder i juni. Årets skogsbränder i Kalifornien är bland de mest omfattande som har förekommit och pågick långt in i december, normalt slutar brandsäsongen i mitten av oktober. Flera rekordstarka orkaner har inträffat. För första gången drabbades USA av två klass 4-orkaner, Harvey och Irma, under samma år. Orkanen Ophelia är den starkaste som har uppmäts över östra Atlanten och nådde bland annat Irland.

– Det här är en del i en långsiktig varmare trend. I år har vi upplevt extraordinära väderhändelser. Många av de här händelserna visar typiska tecken på att hänga ihop med klimatförändring orsakad av ökad koncentration av växthusgaser som beror på mänsklig aktivitet. säger Petteri Taalas, generaldirektör för Världsmeteorologiska organisationen, WMO.

Isberg och glaciärer

En av de mer spektakulära händelserna under året var att ett gigantiskt isberg, stort som två Gotland, i somras bröts loss i Antarktis. Den enskilda händelsen har ingen påverkan på havsnivåer men kan vara en slags väckarklocka om att fler glaciärer smälter och isberg far ut i havet.

I Arktis slogs inte samma värmerekord som under 2016. Inlandsisen på Grönland smälte mindre än under de senaste åren, men havsisens utbredning fortsätter att ligga under det genomsnittliga värdet. I Antarktis har den tidigare stabila isutbredningen varit nära rekordlåga nivåer.

Solel i Indien. Foto: Ajit Solanki/AP

Positiva händelser

När det gäller förnyelsebara bränslen har flera rekord satts under året.

I april upplevde Storbritannien sitt första dygn utan energi från kolkraft sedan den industriella eran inleddes. Brittiska vindkraftverk producerade mer elektricitet än kolkraftverk under mer än tre fjärdedelar av årets dagar.

I Indien utlovade energibolag rekordlågt pris på solel, 2,62 rupies per kilowattimme, det är en bra bit under priset på el från kolkraft som ligger på 3,20 rupier per kilowattimme.

Costa Ricas elproduktion har kommit från enbart förnyelsebara källor under mer än 300 dagar under året.

Kebnekaises sydtopp växte

Även i Sverige har året som helhet varit varmt men några rekordnivåer är det inte fråga om. Sommaren var sval vilket gjorde att det inte blev något toppskifte på Kebnekaise. Sydtoppen, som är högst, är en glaciär och har i genomsnitt smält med närmare en meter om året under 2000-talet. Fortsätter smältningen kommer istället Nordtoppen, som består av berg, att bli Sveriges hösta topp. År 2016 skilde bara 30 centimeter mellan topparna. Hösten 2017 var DN med när forskarna mätte Sydtoppen, då hade den växt 1,4 meter och var 2098,5 meter över havet, Nordtoppen är 2096,8 meter hög.

Klimatminister Isabella Lövin (MP). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige får en ny myndighet

Den 1 januari 2018 är det premiär för en ny myndighet: Klimatpolitiska rådet. Det är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket som en bred majoritet beslutade om under 2017. Rådet består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap och deras uppgift är att utvärdera om regeringen politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat.

Elfordon premieras

För att skynda på omställningen mot fossilfria transporter har regeringen beslutat att från den 1 februari kan den som köper elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om en premie på upp till 10000 kronor. Premien gäller även retroaktivt för fordon inköpta från och med den 20 september 2017 .

Från den 1 februari kan även husägare som installerar laddare för elbil få 10 000 kronor i bidrag.

Klimatåret 2018

Internationellt är 2018 politiskt ett viktigt år när det gäller klimatförändringen. Två nyckelhändelser sker under hösten.

I månadsskiftet september/oktober kommer FN:s klimatpanel IPCC med en stor specialrapport om vad en global uppvärmning på 1,5 grader får för effekter. Rapporten beställdes vid FN:s klimatmöte i december 2015 för att ta fram ett vetenskapligt underlag till de temperaturmål som ingår i Parisavtalet. Målet är en globaluppvärmning på väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Rapporten ska ta ett brett grepp, förutom klimateffekter ska uppvärmningen sättas i ett vidare perspektiv om hållbar utveckling.

I december är det dags för FN:s årliga stora klimatmöte, COP24, som hålls i polska Katowice. Mötet 2018 är extra viktigt för då ska världens länder komma överens om hur målen i Parisavtalet ska se uppnås, vilka regler som ska gälla, hur framgångar ska mätas och redovisas och om regler ska vara olika fattiga och rika länder.