Det tog hela två år innan president Donald Trump tillsatte en vetenskaplig rådgivare. Men i måndags svors meteorologen Kelvin Droegemeier in på ämbetet, och på fredagen talade han för första gången offentligt om sitt uppdrag, vid den årliga konferensen för den amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS.

Många forskare i USA har sett den långa väntan på en vetenskaplig rådgivare som ytterligare ett bevis på att Donald Trump inte bryr sig om vetenskap och även visar förakt för vetenskapliga slutsatser. Men Kelvin Droegemeier, som var ledamot i det nationella vetenskapsrådet under både president Barack Obama och George W Bush, presenterade en annan bild.

– Vetenskap och teknik lever och har hälsan i regeringen Trump, försäkrade han.

Meteorologen Kelvin Droegermeier har tidigare undvikit att uttala sig om klimatförändringarna, och hänvisat till att han inte är klimatforskare, och att ” klimatsystemet är en mycket, mycket komplicerad sak”. Det var tydligt att AAAS:s vd Rush Holt, som fram till 2015 var ledamot i representanthuset för Demokraterna, valde sina ord med omsorg när han presenterade Kelvin Droegermeier. Utan att använda begreppet klimatförändringar uttryckte han sig ändå klart.

– Jag hoppas och förväntar mig att han tydligt kommer att kunna framföra de klara och väl förstådda beläggen från klimatvetenskapen på att mänsklig aktivitet förändrar klimatet, att det orsakar stora kostnader och att åtgärder krävs, sa han.

Kelvin Droegemeier själv nämnde klimatförändringarna, om än i förbigående, en bit in i sitt tal om visioner för vetenskapens framtid i USA och vikten av att skapa kreativa forskningsmiljöer i samarbete mellan universitet, myndigheter och privata industrier.

– Där kan forskare få möjlighet att utforska banbrytande idéer för att lösa några av de största utmaningarna mänskligheten står inför i dag: att utforska rymden, klimatförändringarna, att utrota sjukdomar, och att göra det möjligt för människor att leva längre och friskare liv.

I spåren av metoo har många fall av sexuella trakasserier vid amerikanska universitet avslöjats, och flera ledande forskare har fått lämna sina tjänster. Kelvin Droegemeier var i sitt tal tydlig med att arbetet mot kränkningar måste fortsätta.

– Normerna för det beteende vi förväntar oss inom vetenskapssamhället måste gälla överallt där forskning sker. Att förebygga sexuella trakasserier och andra former av trakasserier är en uppgift för hela det vetenskapliga samfundet så att vi kan ta itu med detta och lösa det, sa han.

Han talade också om att minska forskares administrativa uppgifter så att vetenskapen kan fortsätta att blomstra i USA.

– Gud välsigne var och en av er och må Gud välsigna Amerikas förenta stater, avslutade Kelvin Droegemeier innan han hastigt lämnade scenen och lokalen innan någon fick chans att ställa frågor.