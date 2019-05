Uranbiten från Nazitysklands kärnreaktor

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Det låter som en bättre spionthriller, med mystiska paket som överlämnas på parkeringsplatser av någon som vill förbli anonym, felstavade pappersetiketter och oväntade föremål från hemliga forskningsanläggningar i Nazityskland.

Men det hände på riktigt. Den som tog emot paketet på parkeringsplatsen sommaren 2013 var Timothy Koeth, föreståndare för kärnreaktorn och strålningsanläggningarna vid University of Maryland i USA.

– Personen höll fram en glasburk. ”Vet du vad det här är?”, frågade han. ”Ja, det gör jag!”, svarade jag.

Burken låg insvept i pappershanddukar i en blå tygpåse, och i den fanns en metallkub, fem centimeter hög och mer än två kilo tung. Timothy Koeth förstod med en gång vad det var: en bit uran från Tysklands program för att bygga en kärnreaktor under andra världskriget.

Tyskarna hade börjat försöken att utveckla kärnkraft och kärnvapen nästan två år före amerikanerna. Sedan julen 1938, när fysikern Lise Meitner under en promenad i Kungälv insåg att urankärnor kan klyvas, var det bara en tidsfråga innan någon skulle lyckas tämja reaktionen för att utvinna den enorma mängd energi som finns lagrad i atomkärnan. I USA varnade forskare president Franklin D. Roosevelt för konsekvenserna av en tysk atombomb, och i början av 1942 kom Manhattanprojektet igång. Den 2 december samma år lyckades italienaren Enrico Fermi för första gången skapa och kontrollera en kedja av klyvningar av urankärnor i världens första fungerande kärnreaktor, Pile 1, i källaren på universitetet i Chicago. Bara två och ett halvt år senare fälldes den första atombomben över Hiroshima.

I Tyskland gick utvecklingen däremot förvånansvärt långsamt.

– Det fanns en grundläggande skillnad i hur man arbetade. USA samlade alla forskare på ett ställe så att de fick jobba tillsammans. I Tyskland gjorde man istället som vi vanligen gör i forskningen: flera olika labb konkurrerade med varandra, säger Miriam Hiebert, doktorand i materialvetenskap och teknik vid University of Maryland.

Nobelpristagaren Werner Heisenberg ledde en forskningsgrupp i Berlin, kärnfysikern Kurt Diebner var ledare för en annan grupp i Gottow, och i Leipzig fanns en tredje grupp.

– De behöll sina data för sig själva. Heisenberg och Diebner tyckte dessutom riktigt illa om varandra, säger Miriam Hiebert.

Miriam Hierbert och Timothy Koeth med urankuben. I skåpet i bakgrunden står kärl av uranglas, som lyser om det utsätts för ultraviolett ljus. Foto: John T. Consoli

Timothy Koeth kände genast igen tärningen i glasburken från fotografier av Werner Heisenbergs kärnreaktor. När tyskarna började frukta en invasion från de allierade hade Heisenbergs forskargrupp fått lämna Berlin, och i slutet av kriget höll de till i en grotta i den lilla staden Haigerloch i sydvästra Tyskland. Där gjorde de långa kedjor av sammanlagt 664 urankuber hopbundna med kablar och sänkte ned dem i tungt vatten i ett rör av grafit. En extra ledtråd om att det verkligen var en sådan kub fanns på en lapp med texten ”Hämtad från reaktorn som Hitler försökte bygga. Gåva från Ninninger.” som satt runt burken.

Det var ingen tillfällighet att det var just Timothy Koeth som fick ta emot paketet. Han är känd som samlare av föremål från atomåldern.

– Jag har ett skåp fullt med allt från uranglas till gamla självlysande klockor, vad som helst bara det har att göra med radioaktivitet. Men inget är riktigt så spännande som den här urankuben, säger han.

Allt började med en present han fick av sin farbror som åttaåring: boken ”Det sista vapnet: hur atombomben kom till” (”The making of the atomic bomb”) av historikern Richard Rhodes.

– Jag läste den från pärm till pärm, om och om igen, tills pärmarna ramlade av, säger Timothy Koeth.

Det blev grunden för hans brinnande intresse för kärnfysik och historien bakom atombomben och kärnkraften.

– Jag önskar att jag hade en tidsmaskin så att jag skulle kunna åka till den tiden och få vara med om alla de banbrytande upptäckterna. Jag har aldrig förlorat den där barnsliga entusiasmen för att lära mig mer om historien, säger han.

När han väl hade fått kuben började detektivarbetet. Hur hade den kommit till USA, och till honom? Och vem var Ninninger?

– På internet hittade jag ingenting. Men i Niels Bohr-biblioteket i College Park norr om Washington fanns dokument om Alsos-missionen.

Alsos var en amerikansk specialstyrka med uppgift att ta reda på hur långt tyskarnas kärnprogram hade kommit. Då de allierades trupper började närma sig Haigerloch grävde fysikerna där ner uranet i ett fält utanför staden. Werner Heisenberg själv flydde på cykel en natt med några urankuber i en ryggsäck innan Alsos-gruppen kom fram i april 1945. Fysikerna som var kvar greps och förhördes, och uranet grävdes upp, och många av kuberna verkar till slut ha kommit till USA.

Men dokumenten var i en enda röra. Timothy Koeth träffade Miriam Hierbert som genast blev intresserad av projektet.

– Hon tillförde en hel del organisation och metod, säger Timothy Koeth.

Av en tillfällighet råkade Timothy Koeth på boken ”Minerals for Atomic Energy” från 1954 av Robert D. Nininger i ett antikvariat. Trots att namnet var stavat annorlunda på lappen kontaktade han Niningers änka, och fick veta att Nininger hade haft en likadan urankub. Kuben hade han gett bort till en vän, och sedan hade den bytt ägare ytterligare en gång innan den nådde Timothy Koeth.

Timothy Koeth och Miriam Hierbert gjorde också mätningar på själva kuben, och kunde se att uranet hade samma sammansättning som uran som finns i naturen. Det hade alltså inte anrikats för att bli bättre bränsle. Där fanns heller inget överskott av cesium-137, som bildas när urankärnor klyvs.

– Det är ett tydligt tecken på att kuben inte har suttit i en fungerande kärnreaktor, säger Timothy Koeth.

Fysikerna i Haigerloch hade för lite uran för att få den kritiska massa som behövs för att skapa kedjereaktioner av kärnklyvningar.

– De hade behövt ungefär 50 procent mer uran för att lyckas, säger Miriam Hierbert.

I dokumenten upptäckte hon och Timothy Koeth att det fanns 400 kuber till, hos Kurt Diebners grupp i Gottow.

– Så hade de förenat sina resurser hade de haft mer än tillräckligt för att nå kritisk massa, säger hon.

I en artikel publicerad i tidskriften Physics Today drar de båda fysikerna slutsatsen att bristen på samarbete var orsaken till att Tysklands kärnprogram misslyckades.

– Vi är förstås glada över det. Men det finns nyttiga lärdomar att dra. Nu när vi har stora problem som behöver lösas snabbt, som den globala uppvärmningen, borde forskare samarbeta istället för att jobba självständigt, säger Miriam Hierbert.