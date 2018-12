Rapporten från forskare vid University of East Anglia och Global Carbon Project om att koldioxidutsläppen ökar kommer samtidigt som världens länder är samlade i polska Katowice för att enas om hur utsläpp ska minskas och målen i Parisavtalet ska nås.

Enligt forskarnas beräkningar kommer utsläppen av koldioxid att öka med cirka 2,7 procent i år jämfört med 2017, det skulle innebära utsläpp av 37,1 miljarder ton koldioxid under 2018.

Anledningen är ett ökat användande av kol för andra året i rad och fortsatt ökad användning av olja och gas.

– Den globala efterfrågan på energi ökar i högre takt än fossila bränslen fasas ut. Förnybar energi ökar snabbt men ännu inte tillräckligt snabbt för att vända den globala utsläppstrenden, säger professor Corinne Le Quéré, chef för Tyndall Centre för klimatforskning och huvudförfattare till studien.

Efter att ha stigit under lång tid låg koldioxidutsläppen någorlunda still under åren 2014 - 2016. Många hoppades att det tydde på att de kanske till och med skulle börja minska, men fick till sin besvikelse se att utsläppen under 2017 ökade med 1,6 procent. Årets ökning är ännu kraftigare, vilket oroar forskare.

– Den fortsatta ökningen av de globala utsläppen är djupt oroande. IPCC:s rapport om riskerna med en global uppvärmning på 1,5 grader var ett dystert uppvaknande även för många av oss inom vetenskapen, säger Amy Luers, chef för Future earth, ett globalt nätverk för hållbarhetsforskare.

Användningen av olja ökar kraftigt i de flesta regioner, vilket medför ökade utsläpp från bilar och lastbilar. Även flyget bidrar till ökad oljeanvändning. Gasen har ökat när industrins användning av kol minskade.

Kolanvändningen ligger fortfarande 3 procent under toppnivån men förväntas öka i år på grund av högre energianvändning i Kina och Indien, bland annat beroende på ökad industriproduktion.

Världens tre största utsläppsländer ökar alla sina utsläpp i år.

Kina, står för 27 procent av de globala utsläppen och kommer enligt forskarnas beräkningar att öka med cirka 4,7 procent i år.

USA, står för 15 procent av de globala utsläppen och de beräknas öka med cirka 2,5 procent i år, efter flera års minskningar. Orsakerna är bland annat att kallt väder har ökat behovet av uppvärmning och varmt väder ökat behovet av svalkande air condition.

Indien står för cirka 7 procent av de globala utsläppen och förväntas öka dessa med cirka 6,7 procent i år.

EU står för cirka 10 procent av de globala utsläppen och de förväntas minska en aning minus 0,7 procent.

Utsläppsrapporten är en av flera vetenskapliga rapporter den senaste tiden som samtliga lyfter fram att utvecklingen går åt fel håll om klimatförändringen ska bromsas.

– Vetenskapen är tydlig; vi måste halvera de globala utsläppen till 2030 om vi ska hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Varje års försening innebär att möjligheten att nå målet successivt minskar, säger Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute för klimatforskning.