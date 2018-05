Vi måste tvätta bort koldioxid ur atmosfären – men metoderna har risker

Under klimatförhandlingarna i Paris i december 2015 kom världens länder överens om att hålla den globala temperaturökningen i slutet av seklet under två grader, jämfört med hur varmt det var i mitten av 1800-talet, innan industrialiseringen började. Men vi har förbrukat nästan hela vår budget av koldioxid för att klara det målet redan nu. Och våra utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka.

– Om vi ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är utsläppsbudgeten slut om tre år, med en ganska stor osäkerhet. Den kan alltså ha tagit slut för fem år sedan. Det är möjligt att vi redan har passerat 1,5-gradersmålet, säger Anders Lyngfelt, professor i energiteknik vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Därför måste det till så kallade negativa utsläpp för att klara Parisavtalet, alltså tekniker för att få bort koldioxid som redan finns i atmosfären.

– Vi släpper ju hela tiden ut mer koldioxid, när vi eldar fossila bränslen, kör bil och sådant. Men koldioxiden bara ackumuleras i atmosfären, den sköljs inte bort. Och nu har vi släppt ut så mycket koldioxid att vi måste fånga in det igen, säger Glen Peters, forskningschef på Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo.

Han är en av deltagarna på den första internationella konferensen om negativa utsläpp som Anders Lyngfelt organiserar på Chalmers i veckan. Behovet av en konferens blev tydligt under ett seminarium i december 2016, där forskare från Göteborg och Uppsala träffades efter att ha haft ett infekterat replikskifte på DN Debatt. Seminariet hade rubriken Koldioxidinfångning – ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?

– Mitt poäng är att det är sant bägge delarna. Det är riskabelt om vi tror att det är något som kan rädda oss om 50 år, och säger att vi inte behöver stoppa våra utsläpp nu, de får våra barnbarn ta hand om då. Det är grymt oansvarigt. Men samtidigt är koldioxidinfångning nödvändigt, eftersom vi har misslyckats med att stoppa våra utsläpp i tid, säger Anders Lyngfelt.

Negativa utsläpp kan skapas med flera olika tekniker. Det enklaste är att utnyttja att gröna växter tar koldioxid från luften för att tillverka näring och syre. Vi kan plantera fler träd och skogar, och vi kan gräva ned träkol i jorden, för att hindra att kol som ett träd en gång fångade in från luften inte kommer ut i atmosfären igen. Den teknik som diskuteras mest kallas bioenergi med koldioxidlagring, eller BECCS (bio-energy with carbon capture and storage), där koldioxid som växter tagit upp från luften lagras i berggrunden. Idén är att odla träd eller andra växter och sedan elda upp dem i värmeverk eller tillverka biobränslen av dem, ta hand om koldioxiden som bildas och pumpa ned den i marken. Där lagras den i tömda gas- och oljefält eller i så kallade saltvattensakviferer, ett slags saltvattenmagasin i porös sandsten, nere i berggrunden eller under havsbotten.

Vi skulle också kunna bygga anläggningar som suger in luft och tvättar bort koldioxid med kemiska reaktioner, eller krossa sten med mineraler som kan binda upp koldioxid och strö ut över stora områden. Det finns ännu mer osäkra och spekulativa idéer som att gödsla havet med järn eller fosfor.

Men alla metoderna har sina nackdelar och risker. Sabine Fuss, forskningsledare vid Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change i Berlin, är en av talarna vid konferensen i Göteborg, och ska presentera vad vi vet och inte vet om olika tekniker för negativa utsläpp.

– Vi har systematiskt gått igenom alla publicerade vetenskapliga studier och sammanställt teknikernas globala potential, kostnad och bieffekter, säger hon.

BECCS-tekniken har både många anhängare och kritiker. Det finns redan en del erfarenhet av att lagra koldioxid i berggrunden, bland annat från olje- och gasfält i Norge och i anläggningar i USA.

– Debatten handlar främst om att det krävs enorma odlingsarealer om vi ska kunna få bort de miljarder ton koldioxid ur atmosfären som är nödvändigt. Världens befolkning växer, och människor kommer att behöva marken för att bo och odla mer mat, och dessutom vill vi bevara den biologiska mångfalden, säger Sabine Fuss.

– Det kan behövas ett område stort som Indien, eller Brasilien. Det krävs också att grödorna eller träden vi odlar är klimatneutrala. Det blir det alltid passionerade diskussioner om, säger Glen Peters.

Men Anders Lyngfelt betonar att vi kan använda avfall från de odlingar som redan finns.

– Man kan lätt få intrycket att koldioxidinfångning kräver egen biomassa. För mig handlar det i första hand om att dra nytta av ett avfall genom att hindra koldioxid från att återvända till atmosfären. Och det finns ju faktiskt redan väldigt mycket mer odlad mark än ett Indien, säger han.

Även metoden med utspridd krossad sten kräver stora arealer, och anläggningar som tvättar bort koldioxid med kemiska reaktioner kan än så länge bara användas i mycket liten skala.

– De drar enorma mängder energi och är extremt dyra för närvarande. Fast förespråkarna menar att i framtiden, när vi utvecklat bättre sol- och vindkraftverk och bättre batterier, kommer vi att ha energi som är nästan gratis, säger Glen Peters.

Skogsplantering är också en osäker lösning.

– Skogen lagrar ju bara kolet så länge den får stå kvar, men inte om den huggs ned eller brinner upp. Och att plantera mer skog kan kanske vara enkelt i Sverige, men inte i många andra av världens länder. Människor planterar sällan skog bara för att de älskar träd. Det låter som en enkel lösning, men politiskt är det inte det, säger Glen Peters.

Att gräva ner träkol i marken fungerar bara om vi är säkra på att den får stanna där.

– Det räcker med att någon byter metoder i jordbruket för att allt det goda arbetet ska bli ogjort, säger Glen Peters.

Alla tre forskarna är överens om att det är viktigt att satsa på att få fram fungerande metoder för negativa utsläpp om vi ska klara klimatmålen.

– Än finns en liten möjlighet att vi ska klara oss utan att bli beroende av negativa utsläpp, men den dörren håller på att stängas mycket snabbt. Och det krävs tid för att bygga upp den infrastruktur som behövs, säger Sabine Fuss.

Hon är ändå hoppfull.

– Det är viktigt att vi inte fokuserar allt arbete på BECCS, utan även lär oss mer om andra tekniker. Våra chanser att klara detta utan förödande effekter för ekosystem och samhället ökar om olika metoder används tillsammans, säger hon.