Fakta. Globala hälsorisker 2019

Vaccinationsmotstånd

Förutom att arbeta för ökad mässlingvaccin kommer WHO under 2019 WHO påskynda arbetet mot livmoderhalscancer genom att öka täckningen av HPV-vaccinet. Man hoppas också att smittan av vildpoliovirus stoppas i Afghanistan och Pakistan. Förra året rapporterades mindre än 30 fall i båda länderna.

Klimatförändringen och luftföroreningar

Nio av tio människor inandas förorenad luft varje dag. Enligt WHO är luftföroreningen den största hälsorisken som dödar sju miljoner människor varje år. Koldioxidutsläpp bidrar också till klimatförändringen som påverkar människors hälsa. Mellan 2030 och 2050 förväntas klimatförändringen orsaka 250.000 ytterligare dödsfall per år, på grund av undernäring, malaria, diarré och värmeslag.

Icke-smittsamma sjukdomar (NCD)

Icke-smittsamma sjukdomar, som cancer och diabetes, svarar för 70 procent av förtida dödsfall i världen, eller 41 miljoner människor.

Fem riskfaktorer ligger bakom ökningen: tobaksrökning, fysisk inaktivitet, alkohol, felaktig kost och luftföroreningar.

WHO har som mål att få minst 15 procent fler människor att vara aktiva varje dag till 2030.

En global influensapandemi

Världen står inför en ny influensapandemi, slår WHO fast. Det enda vi inte vet är när den inträffar och hur allvarlig den blir. WHO informerar om vilka stammar som bör ingå i influensavaccinet för att skydda människor mot säsongsinfluensa och potentiella pandemier.

Utsatta områden

Fler än 1,6 miljarder människor (22 procent av världens befolkning) bor i områden där torka, svält eller krig råder. Dessa områden finns över allt i världen och gemensamt för dem är bristande hälsovård och dålig tillgång till dricksvatten och mat. Här ligger fokus på att fortsätta utveckla ländernas sjukvårdssystem.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem

År 2017 insjuknade närmare tio miljoner i tuberkulos och 600.000 hade en form av tuberkulos som var resistent mot den vanligaste och mest effektiva medicinen. WHO arbetar med att ta fram en global handlingsplan för att minsak användningen av antibiotika.

Ebola och övriga högriskpatogener

Förra året drabbades Kongo-Kinshasa av två ebolautbrott som också drabbade storstäder. Ebola och andra farliga sjukdomar som zikaviruset, saknar effektiva behandlingar och vacciner och kan orsaka en allvarlig epidemi. WHO prioriterar forskning för dessa sjukdomar. Det nya experimentella vaccinet rVSV-ZEBOV mot ebola testades ifjol och visade sig vara framgångsrikt.

Svag primarvård

Många länder har fortfarande en primärvård som inte svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling och rehabilitering. Här krävs fortsatta satsningar.

Denguefeber

Denguefeber är en infektion som orsakas av dengueviruset och som överförs genom stickmyggor. Närmare 400 miljoner människor infekteras varje år och sjukdomen har för första gången spridit sig från tropiska områden som Bangladesh till tempererade områden som Nepal.

Runt 40 procent av världens befolkning är i riskzonen att få denguefeber. Målet är att minska dödsfallen med 50 procentfram till 2020.

HIV

Trots förbättringarna i tillgången till antiretroviral behandling och vård i många delar av världen fortsätter HIV skörda liv. Idag lever närmare 37 miljoner människor med HIV och årligen dör en miljon människor av HIV-relaterade sjukdomar. Flickor och unga kvinnor i Afrika, söder om Sahara, är en grupp som drabbas i allt högre grad. I år kommer WHO att stödja självtester så att fler som lever med hiv kan få behandling.