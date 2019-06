Winter is coming – vad klimat och kontinentaldrift i ”Game of thrones” kan lära oss om jorden

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Vintern närmar sig – winter is coming.

Furstehusets Starks motto har du troligen hört, även om du aldrig har sett ett avsnitt av tv-serien ”Game of thrones” eller läst författaren George R. R. Martins romanserie ”Sagan om is och eld”. För invånarna i de sju kungarikena på kontinenten Westeros är det ett påtagligt hot. Årstiderna i världen Martin har skapat är nyckfulla och oförutsägbara. När historien börjar har det varit sommar i ett decennium, och många fruktar att det snart ska slå om och bli en ännu längre vinter.

Serien innehåller ett myller av människor från olika släkter och samhällen i maktstrider med varandra, och författaren drar sig sällan för att plötsligt döda någon av berättelsens viktigaste personer. Frågan är om inte klimatet, de varierande naturtyperna och hur det har skapat skiftande samhällen och kulturer som är sagans verkliga huvudperson.

– Khal Drogo och hans klaner är till exempel socialt och kulturellt mycket olika invånarna i Westeros huvudstad King's landing. Jag tror att de är formade av plattektonik, landskap, geografi och isolering, säger Sabin Zahirovic vid institutionen för geovetenskap på universitetet i Sydney i Australien.

Plattektonik är läran om hur jordens kontinenter rör sig. De senaste 15 åren har Sabin Zahirovic och hans medarbetare utvecklat en modell för kontinentalplattornas rörelser under vår planets historia. Nu har de använt den för att ta reda på hur kontinenterna Westeros och Essos i den kända världen i ”Game of thrones” kan ha uppkommit.

– När jag undervisar studenter om hur man bygger sådana här modeller vill jag ge dem övningsuppgifter där lösningen inte finns fritt tillgänglig på nätet. Då passar det bra med påhittade världar. Och ”Game of thrones” är ju en populär och aktuell värld att använda, säger Sabin Zahirovic.

Det var på många sätt en realistisk uppgift, menar han.

– Studenterna hade ofullständiga data att utgå ifrån. Så är det i geologi, där mycket av data kan förstöras och gå förlorad när kontinenter kolliderar. Så man får pussla ihop historien utifrån de belägg man kan finna.

Jorden är den enda planeten i solsystemet med plattektonik och rörliga kontinenter.

– Vår planet håller på att svalna. Jordens kärna är 6.000 grader, lika varm som solens yta. Heta delar av manteln kan komma upp mot ytan och flytta runt kontinenterna, så att de krockar med varandra och skapar imponerande bergskedjor som kan stå kvar i hundratals miljoner år.

Plattektoniken är en förutsättning för livet på jorden.

– Den styr allt från klimat till oceanernas havsströmmar, vattennivåerna i haven och biologisk evolution, och skapar också koncentrationer av mineraler och metaller, säger Sabin Zahirovic.

Nordamerikas västkust är ett exempel.

– Kalifornien är oerhört rikt på kopparmineraler, guld och silver. Men samma geologiska aktivitet leder också till risker för jordbävningar och vulkaner.

Även Sverige uppkom ur en krock mellan kontinenter.

– Kebnekaise skapades vid kollisionen för 400 miljoner år sedan. De gruvor och den mineralrikedom ni har är också ett resultat av det, liksom naturligtvis topografin och landskapet, säger Sabin Zahirovic.

Kontinenterna Westeros och Essos egenskaper och utseende kan alltså beskrivas med känd geovetenskap. Men det oförutsägbara klimatet är svårare att förstå. För något år sedan dök det upp en vetenskaplig artikel med ett försök till en förklaring, enligt uppgift författad av den lärde rollfiguren Samwell Tarly och publicerad i första numret av den dittills okända tidskriften Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing.

https://twitter.com/ClimateSamwell/status/935080000201678849

Samwell Tarly, som också finns på Twitter under namnet @ClimateSamwell, presenterar klimatsimuleringar av ”Game of thrones”-världen. Medan jordaxelns lutning i vår värld gör att årstiderna växlar under året, så att det är sommar på det halvklot som är vänt mot solen samtidigt som det är vinter på det andra, ändrar sig ”Game-of-thrones”-planetens lutning under hela banan runt solen, så att samma del av planeten alltid är närmast solen och samma årstid råder hela året, enligt Samwell Tarlys beräkningar. När vintern närmar sig och årstiderna byts kan planetaxeln plötsligt svänga över och luta åt motsatt håll, kanske för att en komet passerar, eller också beror det på magi, menar artikelförfattaren. Han varnar även för ökade nivåer av koldioxid och metan i atmosfären från den växande drakpopulationen, avskogning till följd av ökat skeppsbyggande och överdriven användning av vapnet löpeld (”wildfire”). Det kan ge höjda havsnivåer, med översvämningar av King's landing och andra kustsamhällen, social oro och ännu mer krig och död. Samwell Tarly förespråkar därför alternativa förnybara energikällor som väderkvarnar.

Bakom pseudonymen Samwell Tarly står Dan Lunt, professor i klimatvetenskap vid universitetet i Bristol i England.

– Det är ett bra sätt att fånga människors uppmärksamhet och få dem intresserade av klimatmodellering, säger han.

Han var också nyfiken på om klimatzonerna i Westeros har motsvarigheter på jorden.

– Vintertemperaturen och nederbördsmönstret vid muren i norr är mycket lika dem i delar av Lappland i norra Sverige.

På samma sätt motsvarar Casterly Rock på Westeros västkust Houston i Texas eller Changsha i Kina.

Dan Lunts huvudsakliga forskning är att undersöka hur klimatet på jorden har varierat över många miljoner år.

– Under perioder fanns det mycket mer koldioxid i atmosfären än nu, så det är bland annat ett bra sätt att testa hur våra klimatmodeller fungerar, säger han.

Före industrialiseringen låg koldioxidnivån i atmosfären på ungefär 280 miljondelar. Nu har vi just passerat 415, och vid slutet av seklet kan vi vara uppe i 1000 miljondelar.

– Så mycket koldioxid har vi inte haft på 15 miljoner år. Då var världen mycket annorlunda. Det fanns ingen is alls på planeten, Antarktis var täckt av träd och havsnivån var 10 eller 100 meter högre än i dag. Så våra utsläpp skickar jorden längre och längre tillbaka i historien, säger Dan Lunt.

Vad tyckte då forskarna om slutet på tv-serien?

– Jag måste säga att jag blev ganska besviken. Det var alldeles för forcerat. Men det fanns några riktigt fantastiska geologiska scener i sista avsnittet som vägde upp det, säger Sabin Zahirovic.

– Jag vill inte avslöja för mycket. Men jag är i alla fall är mycket glad att Samwell Tarly överlevde, säger Dan Lunt.

Fotnot: I text och grafik har vi använt de engelska geografiska namnen från ”Game of thrones” för att de som följt tv-serien ska förstå vilka platser och områden som avses.

Läs mer: Himalaya har inte vuxit klart