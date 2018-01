”Vi är så många som konstant blir ifrågasatta och ignorerade”

Cecilia Eklund har varit medlem i Socialdemokraterna i 20 år. Numera är hon kommunikationsdirektör i Helsingborgs stad, men hon har en bakgrund som pressekreterare åt flera S-ministrar och presschef i Socialdemokraternas riksdagsgrupp. Hon säger att hon har arbetarrörelsen att tacka för att hon befinner sig där hon är i dag. I DN:s granskning av talmannen, som publicerades i december, medverkade Eklund anonymt.

2008, när Urban Ahlin anklagades för att ha trakasserat en kvinnlig tjänsteman sexuellt, var Cecilia Eklund pressekreterare åt Mona Sahlin.

Kvinnan som anmälde Urban Ahlin till partiet fick tröst av Cecilia Eklund efter att ha pratat med partiet. De hade långa samtal och gick igenom alla incidenter, olämpligt beteende under resor, olämpliga sms och när Ahlin enligt kvinnan försökte ta sig in på hennes hotellrum. Cecilia Eklund har även sett sms från Urban Ahlin i kvinnans telefon.

– Det var tydliga sexuella anspelningar. Jag satt med henne när hon bröt ihop och fick höra alla berättelser. Jag gick till dåvarande biträdande partisekreterare Stefan Stern och sa att det här borde man polisanmäla. Då fick jag höra att det inte var aktuellt för att det skulle skada partiet. Jag ångrar att jag inte stod på mig.

När partiet initierade en extern granskning av sexuella trakasserier blev hon glad. Men glädjen blev kortvarig.

– När jag själv har pratat med utredaren säger hon öppet till mig att hon är ett samtalsstöd som ska titta efter mönster och strukturer, men inte göra någon utredning. Men jag har inget behov av samtalsstöd, de kvinnor jag har talat med har inte heller det. De som behöver samtalsstöd är olika män inom organisationen som har ett olämpligt beteende, säger Cecilia Eklund.

I början av januari meddelade Socialdemokraterna att de också har anlitat advokatbyrån Setterwalls för att ”bland annat” se över fallet från 2008 igen. Kanslichef Lisa Hedin säger till DN att advokatbyrån ska kontrollera om det finns några nya uppgifter.

Cecilia Eklund har inget ont att säga om varken utredaren eller advokaten, men hon tycker att partiet har agerat tandlöst.

– Man backar in i det här. Det är fortfarande ingen från partiet som har sagt att det här är allvarligt. Hade man gjort som Karin Wanngård i Stockholms stadshus när hon fick höra anklagelserna om Roger Mogert, då hade man visat att man tar det här på allvar. Wanngård är ett lysande exempel på hur man bör agera.

Eklund återkommer under intervjun flera gånger till att hon hade högre förväntningar på sitt parti.

– Jag har varit medlem i 20 år och jag har varit oerhört aktiv. Jag hade förväntat mig mer av arbetarrörelsen att agera tuffare och hårdare i det här. När man då inte väljer att göra mer blir jag oerhört besviken.

Kvinnan som anmälde att hon utsatts för Urban Ahlin 2008 har också - på eget initiativ - varit i kontakt med partiets externa utredare. Också hon fick veta att utredaren endast erbjöd samtalsstöd.

– Det blev ett väldigt kort samtal för min del. Jag behöver inget samtalsstöd efter nio år, säger kvinnan till DN.

Efter att DN ställt frågor till Socialdemokraterna om samtalsstödet fick kvinnan ett nytt samtal från utredaren. Hon ville meddela att partiet anlitat en advokat om kvinnan ”behövde en sådan”.

– Jag vet inte vad man menar med detta. Jag är inte intresserad av varken samtalsstöd eller advokater. Men om partiet vill göra en utredning kan jag tänka mig att bidra i den.

Urban Ahlin har hela tiden avfärdat och dementerat anklagelserna som riktats mot honom. Han har även fått stöd av Björn Söder (SD) och EU- och handelsminister Ann Linde (S).

Precis som många andra poängterade Ann Linde i sitt uttalande till TT anonymiteten bakom anklagelserna som riktades mot Urban Ahlin.

Cecilia Eklund säger att flera inom Socialdemokraterna har hänvisat till att det inte går att ta anonyma källor på allvar.

– De avfärdar på ett mycket fult sätt alla anonyma vittnesmål, men då kan jag säga att jag inte är anonym längre. Jag ställer inte upp på det. Det finns en stor rädsla för vad det skulle göra med folks karriärer att gå ut öppet, därför är det inte så många som vågar det. Jag vet att det finns många som vill och som önskar att de vågade. Sedan är det också många som tycker att det här är onödigt i början på ett valår, men det här är ett problem för hela partiet. Det är något vi alla borde agera på och stå upp för. Såhär ska det inte vara.

Urban Ahlin förnekar att det finns några sex-sms och säger att han aldrig har skickat några sådana?

– Det är inte sant. Jag har själv sett sms:en.

Hur ser du på hans reaktion på DN:s granskning?

– Det är samma reaktion som han hade för tio år sedan. Han förnekade då också. Men det innebär ju inte att det inte är sant. Ahlin har ändrat sin ståndpunkt, då menade han att hon försökte ha ett förhållande med honom och nu menar han att det inte är fallet. Jag hade förväntat mig mer av arbetarrörelsen och socialdemokratin i att faktiskt göra något mer. En aktiv extern utredning som faktiskt går till botten med det här. Jag önskar att man gjorde det då och jag önskar att man gjorde det nu. Jag är en stolt medlem av arbetarrörelsen och jag går inte med på att man säger att det här inte har hänt och att det bara är anonyma källor som hävdar det här. Vi kan bättre än det här.

En del har hävdat att det här i själva verket är en maktkamp inom Socialdemokraterna, hur ser du på det?

– Det stämmer ju inte. Jag vet inte vilken falang jag i så fall skulle tillhöra. Jag har varit medlem och aktiv i många olika delar av socialdemokraterna. Jag har arbetat för alla möjliga olika ministrar och riksdagsledamöter. Det här är ingen maktkampsfråga, det handlar om vad som är rätt. Det handlar om rättvisa. När det gäller sexuella trakasserier och övergrepp är det inget som ska förekomma i vår rörelse på någon nivå. Det tycker jag är jätteviktigt för Socialdemokraternas trovärdighet. Det är vår värdegrund som vi står på.

Cecilia Eklund var en av dem som skrev under politikeruppropet I maktens korridorer och säger att hon enkelt skulle kunna räkna upp tio gånger hon själv har utsatts för sexuella trakasserier inom partiet.

– Det finns en kultur där det har begåtts olika former av sexuella kränkningar, i ungdomsförbunden men också i partiet. Jag har varit på flera utbildningar där det har förekommit olämpligt beteende och i många sammanhang där det förekommer alkohol kan det vara att folk kladdar på en eller gör närmanden. På distriktsårskonferenser, på konferenser på Finlandsfärjor, i alla sådana sammanhang.

Socialdemokraterna har öppnat en digital brevlåda som är öppen i ett par veckor till och dit har Eklund hänvisats när hon har försökt lyfta sina upplevelser igen under den senaste månaden.

– En brevlåda är en passiv hållning. Jag vet flera kvinnor som aldrig kommer skicka in till en sådan. Man borde själv tillsätta en aktiv utredning.

Flera av de män som utsatt Cecilia Eklund för närmanden och sexuella trakasserier är fortfarande aktiva inom partiet.

– Det har inte hanterats alls. Fastän det hade kunnat hanteras. Det är därför jag tycker att det är viktigt att det blir en kulturförändring och att man går till botten med det här, inte försöker sopa det under mattan. Så känns det som att man gör nu.

Du har tidigare valt att vara anonym. Varför vill du gå ut med namn nu?

– Jag är väldigt besviken på att vi är så många som konstant blir ifrågasatta och ignorerade. På att vi aldrig kommer vidare från ruta ett, alltså om det har hänt över huvud taget. Fokus borde i stället vara på vad som har hänt och vad vi nu ska göra åt det. När man hör utredaren säga ”jag ska bara vara samtalsstöd”, när man ligger på och vill delta i utredningen och bara bli ombedd att mejla in till en brevlåda. Vi kan bättre än det här. Vi är bättre än såhär. Man försöker förminska rösterna för att de är anonyma, det tyder på en tystnadskultur och det gör bara ärendet mer angeläget.

– Jag är också så vansinnigt trött på att när sådana här historier nystas upp så flyttas de här männen åt sidan eller snett uppåt och får andra toppjobb.

Urban Ahlin upprepar i ett mejl till DN att han aldrig någonsin skickat sms med ”något sådant innehåll”. Han dementerar också att han hävdat att han haft en relation med kvinnan som anmälde honom.

”Nu har socialdemokraterna bett en advokatbyrå att göra en utredning. Jag hoppas att den bringar klarhet”.

Stefan Stern, i dag informationsdirektör på Investor, dementerar kraftfullt att han över huvud taget varit inblandad i att diskutera frågan om en eventuell polisanmälan.

– Påståendet stämmer över huvud taget inte. Ärenden av dessa slag hanterade inte jag i min roll. Så jag har aldrig diskuterat den frågeställningen med någon. Min principiella uppfattning är att varje individ har och måste ha rätt till att gå vidare rättsligt eller på annat sätt om så önskas. Att försöka hindra det skulle för mig vara helt främmande - och skulle snarare vara det som skadar.

