Han ville inte gå på det hemliga mötet, men nu stod han här ändå. En måndagsförmiddag i maj 2013, vid det höga, ovala hotell Hilton vid Amsterdams flygplats Schiphol. Han hade varit tydlig mot sin chef: mötet skulle strida mot såväl lagen som deras eget bolags etiska riktlinjer. Men han upplevde sig tvingad.

Nuon blev omtalat som Sveriges sämsta affär. Statliga Vattenfall inledde köpet av det nederländska energibolaget 2009, och slutnotan landade på 89 miljarder kronor – det sägs vara den största svenska offentliga engångsutgiften någonsin. Fem år senare hade värdet på bolaget skrivits ned och Vattenfall konstaterade i en kvartalsrapport att man betalat 53 miljarder för mycket.

I Nederländerna har debatten varit omvänd – fortfarande vänder sig många emot att Nuon, som samägdes av flera provinser och staden Amsterdam, såldes ut. Det som nu också framkommer är en stark intern kritik mot misstänkta oegentligheter och en förtryckande företagskultur som sägs råda inom Vattenfallkoncernen.

Dagens Nyheter har tillsammans med tyska Der Spiegel och nederländska NRC Handelsblad tagit del av en stor läcka av över tusen dokument – en fil som innehåller mejl mellan chefer och anställda inom Vattenfallkoncernen, avtal och hemliga promemorior samt vittnesmål under ed inför en nederländsk statlig myndighet. Dokumenten visar, tillsammans med intervjuer med sammanlagt sju visselblåsare – som DN och våra samarbetspartners i Tyskland och Nederländerna gjort – hur företaget tycks ha försökt göra sig av med anställda som protesterat mot det de ansåg vara allvarliga överträdelser mot både europeisk konkurrenslagstiftning och Vattenfalls egna etiska riktlinjer.

Tillbaka till mötet på Hilton och mannen som kände sig gisslantagen. Han, en av visselblåsarna, var projektledare inom Vattenfall i Nederländerna och hade tagit över ett projekt som enligt dokument var värt mellan 4-5 miljarder kronor: byggandet av ett nytt gasvärmeverk i Wedel i norra Tyskland. Nu hade en anbudsförfrågan om ett avtal värt 2-3 miljarder gått ut till femton potentiella leverantörer. Officiellt var det‚ enligt flera källor, inte tillåtet för delaktiga i upphandlingen från Vattenfalls sida att ens äta lunch med någon av anbudsgivarna, men projektledaren uppger att direktiven från hans chefer var att han skulle ha ett hemligt möte med Siemens.

Den tyska teknikjätten ville nämligen lägga ett speciellt – dyrare – anbud, som innefattade ett utökat uppdrag utöver det som ingick i grundupphandlingen, visar mejl mellan chefer inom Nuon och Siemens, som DN tagit del av.

Mötet var sanktionerat från högsta nivå, uppger projektledaren att hans närmsta chef gjort gällande. Fem dagar tidigare hade också ett konfidentiellt avtal mellan höga chefer på Vattenfalls huvudkontor i Stockholm och Siemens tecknats. Avtalet innebar yppandeförbud för båda parter gällande diskussioner om detta utökade uppdrag.

– Fastän jag protesterade så fick jag höra att mötet skulle hållas. Trots att min chef höll med mig om att det var fel. Men det var vad vår ledning ville, säger den tidigare projektledaren till DN.

Väl i ett mötesrum på hotellet, tillsammans med en Vattenfallkollega som var ingenjör, inleddes enligt projektledaren samtalet med de fyra Siemensrepresentanterna med kaffe, kakor och en trevlig ton.

– Men jag fick snabbt mina farhågor bekräftade. Siemens frågade hur mycket de borde lägga för att vinna affären. Jag svarade att jag inte får svara på det, det vore ju att ge dem fördelar och det vore mot lagen. Då svarade de: ”Men ni är väl medvetna om att er ledning vill att vi ska vinna kontraktet?”.

Projektledaren säger att han meddelade Siemensföreträdarna att han vägrade ge informationen de ville ha, att han avslutade konversationen och när han lämnade hotellet meddelade han omgående sin chef om det inträffade. Där uppger han att han fick stöd: han hade gjort helt rätt. Upprörd larmade projektledaren även chefer högre upp i hierarkin.

Tillsammans med en controller – en styrekonom som analyserar nyckeltal inom verksamheten – protesterade han mot det som hänt. Han tog även upp andra fall som han ansåg vara överträdelser, men upplevde att han möttes av tystnad.

I slutet av mars 2016, en månad efter att de via en advokat sänt ett mejl till Nuon om att de planerade att ta fallen av misstänkta överträdelser till åklagare, kom ett mejl från Nuons personalchef. Projektledaren och controllern ansågs plötsligt vara överflödiga inom bolaget, varför de skulle sägas upp. DN har tagit del av mejlkonversationen.

Enligt ett utlåtande från den nederländska statliga medarbetarförsäkringsbyrån UWV i april 2017 fanns ingen laglig grund för uppsägningen av projektledaren och controllern, som fortfarande formellt är anställda av bolaget och upplever att de befinner sig ”i limbo”.

Först 2018 kom ett mejlsvar till projektledaren från Vattenfalls chefsjurist: att hans anklagelser utretts och att de saknade substans.

Enligt Vattenfalls egen uppförandekod ”spelar konkurrens en avgörande roll för en fungerande marknad”, och bolaget har ”en nolltolerans-policy kring mutor och korruption”. Vattenfall kräver att ”alla anställda tar ett personligt ansvar för att agera enligt bolagets etiska riktlinjer”. En särskild visselblåsartjänst har upprättats. Där har anställda, konsulter och underleverantörer möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter. Men i första hand uppmanas anställda att rapportera till chefer internt.

Vad önskar du att Vattenfall gjorde nu?

– De är väldigt transparenta och etiska på pappret. Jag önskar att cheferna inom Vattenfall levde som de lär. Jag berättar om det här för att jag är lojal mot företaget, inte mot cheferna som gör detta, säger projektledaren.

Upphandlingen i Wedel vanns inte av Siemens – och till slut genomfördes aldrig kraftverksbygget.

Visselblåsare har flera gånger larmat chefer inom Nuon och Vattenfall, visar mejl, utlåtanden från juridiska ombud och undertecknade vittnesmål. DN, NRC Handelsblad och Der Spiegel har också intervjuat sammanlagt sju av dem.

Larmen handlar i flera fall om att upphandlingar av nybyggnationer och renoveringar av gaskraftverk i Nederländerna och Tyskland, enligt visselblåsarna, tycks ha varit riggade. I ett fall menar man att en upphandling har omgärdats av desinformation från Vattenfalls sida.

Enligt de anställda som larmat har man i flera fall medvetet gjort upplägg som syftat till att bolaget Siemens skulle vinna upphandlingarna – men efter att frågan väckts har det i vissa fall inte gått igenom. I flera fall uppger visselblåsarna att Vattenfall inte har upphandlat offentligt, trots att inköpsbeloppen överstigit gränsen för direktupphandling.

En av dem som larmat var företagsjurist. Hon har vittnat under ed till en nyinrättad nederländsk statlig institution, House of Whistleblowers, som ska skydda visselblåsares rättigheter. Företagsjuristen beskriver att hon under 2014-2015 försökt uppmärksamma chefer inom bolaget på att oproportionerligt många uppdrag gick till Siemens. Under sitt arbete, vittnar hon, uppmärksammade hon ett avtal mellan Nuon, holdingbolaget NV Nuon Energy och Siemens, som slog fast att ”all service, leveranser av utrustning och reservdelar upp till 5 miljoner euro ger vi till Siemens”.

Hon uppger hur hon förde avtalet på tal till flera inom Nuon och vädjade: ”Det här är inte tillåtet, ni måste göra något. Man kan inte göra en sådan här överenskommelse”, men säger att hon negligerades av cheferna med: ”Det är så här vi gör”.

Eftersom hon som företagsjurist skulle skriva under alla avtal, trots att hon bedömde att avtalen stred mot lagen, deklarerade hon en dag att hon vägrade. ”Jag gör det inte mer. De lägger över ansvaret på mig”, säger hon i sitt vittnesmål.

Inga bevis finns på att det skulle förekomma mutor. Juristen bad internrevisionen inom Nuon att utreda det hon beskrev som en obalans kring Siemens: ”Följ pengarna!”, vittnar hon om att hon uppmanade till – men säger sig sedan aldrig fått någon respons. Inte förrän en morgon i februari 2015 då hon i ett mejl kallades till ett möte med personalchefen. Internrevisionen, berättar hon, hade nu istället hittat något de enligt henne beskrev som ”mycket allvarligt” kring henne själv: att hon drev en webbsida där hon sålde egna babyartiklar.

Saken utreddes, säger hon, med slutsatsen att bisysslan inte stred mot reglerna. Men företagsjuristen mådde dåligt av det hon upplevde som trakasserier, och valde ändå att säga upp sig.

En annan av källorna har god inblick i hanteringen av upphandlingar av stora projekt. Han uppger sig under våren 2011 ha uppmärksammat chefer inom Nuon på att ett upphandlingsunderlag för byggande av ett gaskraftverk i tyska Lichterfelde i Berlin skrivits på ett sätt som var mycket fördelaktigt för tyska teknikjätten Siemens.

Dels var det skrivet på tyska. Dels fanns tekniska krav – en specifik temperatur på högtrycksångan från värmepannan som skulle passera genom gasturbinerna – som passade Siemens bäst. Siemens var följaktligen den enda leverantören som kom med ett anbud.

Då stoppades upphandlingen. Underlaget översattes till engelska, och turbinerna tilläts vara av annan typ. Ett spanskt bolag som erbjöd sig bygga verket för runt 1,5 miljarder kronor mindre än Siemens bud, vann.

Visselblåsarna har alla haft olika positioner inom Nuon, med god inblick i upphandlingsprocesserna. Samtliga har upplevt att deras larm inte tagits på allvar, utan tvärtom tystats ned.

Hanteringen av duon som blev ”överflödig” utreds sedan 2016 av det nederländska House of Whistleblowers. Då Vattenfall samma år ville uppnå förlikning, och erbjöd ekonomisk ersättning för frivillig uppsägning, sade båda nej.

– Att ta emot pengar för att låta sig tystas i ett fall som detta är helt otänkbart för oss, säger den tidigare projektledaren.

Siemens vill inte kommentera anklagelserna från visselblåsarna om att de skulle ha gynnats. Ingen i Vattenfalls ledning vill ställa upp på en intervju om frågorna som läckan och visselblåsarna väckt. I stället svarar de skriftligen.

Interna dokumentet: Vattenfall bröt regelbundet mot lagen

Vattenfall vill inte ge intervju – svarar skriftligen