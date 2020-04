Ytterligare 172 avlidna i covid-19

Det kommer dock att dröja länge innan man kan släppa på restriktionerna för de äldre i samhället, säkert många månader, enligt Anders Tegnell, men det återstår att se hur det kan lösas.

På en fråga om den felaktiga modell som Folkhälsomyndigheten kom att dra tillbaka under onsdagen svarade Anders Tegnell att det handlade om att man glömt byta ut en felaktig variabel och bad under pressträffen om ursäkt för detta. Enligt Anders Tegnell väntar man sig kunna återpublicera modellen i korrigerad form under torsdagen. Enligt Anders Tegnell kommer toppen på kurvan i modellen kommer att ligga kvar på ungefär samma dag, alltså runt den 15 april.

– Jag hoppas verkligen inte det. Vi har hittat felet snabbt och kan korrigera det. De grundläggande modellerna ligger kvar, säger Anders Tegnell som svar på en fråga om han tror att felet i modellen kommer påverka förtroendet för Folkhälsomyndighetens arbete.

Den svenska sjukvårdens intensivvårdplatser ligger generellt fortfarande under maxkapaciteten. Ingen region har rapporterat någon brist i den katastrofmedicinska beredskapen, berättar Taha Alexandersson från Socialstyrelsen. Allvarlig till kritisk brist på skyddsutrustning råder i 40 procent av regionerna.

Under onsdagen hade antalet disponibla intensivvårdsplatser växt till 1.130 varav 536 är belagda med covid-19-patienter, men det är ojämnt mellan regionerna.

– Det finns ingen anledning att tro att vi inte behöver fortsätta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oaktat hur fint vårvädret är, säger Taha Alexandersson.

Tim Brooks från Tillväxtverket berättade om några av de åtgärder myndigheten gör för att minska effekterna av covid-19-krisen, som stöd för förkortad arbetstid i formen av så kallat korttidsarbete. Totalt 41.017 ansökningar har hittills kommit in sedan 7 april, varav 26.918 beviljats.

De som direkt drabbas av social distansering och maxstorlek på folksamlingar är enligt Tim Brooks de som drabbas värst av det ökande antalet varsel och konkurser – exempelvis hotell, konferensverksamhet och restauranger.

– Konsekvenserna av covid-19 har slagit hårt mot företag i hela landet och i många branscher. Vi ser en ökning av konkurser och varsel. Många har sett behov av att ansöka om korttidsarbete.

